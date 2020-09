台湾六都正名成功  “China”改成“Chinese Taipei”

(德国之声中文网)9月28日上午,台湾外交部长吴钊燮宣布跟相关单位联系后,「全球气候与能源市长联盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)已将该6个城市从「中国」项下移除,并更正为台湾六直辖市原本递交时的会籍名称,即变China为Chinese Taipei。

外交部在声明中称,经过外交部与驻欧盟兼驻比利时代表处、欧盟经贸办事处的努力,名称已经更正。外交部了解到,「全球市长联盟」表示名称问题为技术性错误,经沟通后立即更正。外交部也感谢欧盟、地方政府永续发展协会(ICLEI)等组织协助。

然而,高雄等6个城市的所属国家从China改成了Chinese Taipe,真的是台湾的一场外交胜利?有人对此质疑。有记者写道,关键在于你怎样看待这场“外交胜利”,其实你细看一下,地图上哪里找得到“Chinese Taipei”这个国家呢?!

路透社报道指出,台湾为避开北京的阻挠,会以Chinese Taipei即“中华台北”的名称加入像国际奥委会这样的组织。台湾外长吴钊燮表示,虽然有人对这个名称不满意,“但至少我们的参与不会放在别国的名下”。

周一(9月28日),中国外交部发言人王文斌在例行记者会上被问道这个事件,王文斌说,“位于台湾地区的城市当然应列在‘中国’的名下。”

9月27日,加入「全球市长联盟」的六个台湾城市联合发表声明,拒绝被列入「中国」项下。声明要求改回原始注册名称,否则不排除退出盟约,以捍卫台湾权益。除高雄外,其它5市为台南市、台北市、新北市、桃园市、台中市。

「全球市长联盟」的全称为"全球气候能源市长盟约",成立于2014年9月举行的联合国城市气候高峰会。这个非政府组织的宗旨是串联世界各城市,以最大的努力对抗气候变迁的挑战。目前入盟的市长来自6大洲、138个国家,代表全球8亿多人口。

周日当天,记者到"市长联盟"的官网上选择"中国"作为国家,的确看到除台湾外,来自中国的仅有一个城市香港。如果再点高雄的话,那里的市长一栏里写的是前市长陈菊的名字,而陈菊在2018年已卸任高雄市长。不清楚的是,一开始高雄就被列为"中国城市",还是后来被改成了现在官网上的样子。"全球气候与能源市长联盟"秘书处简短回复了路透社的问讯,称周一恢复工作后才会对提问给出答复。

台湾行政院院长苏贞昌周日(9月27日)出席防疫授奖大会前谈到该事件时对记者说,"台湾就是台湾,中国是中国",他说,把台湾城市当成中国的城市,与事实不符。

台湾外交部周日也表达了抗议之情。台湾外交部新闻稿指出, "全球气候与能源市长联盟"虽不是联合国辖下国际组织或专门机构,却是目前各国地方政府联合对抗气候变迁的重要跨国NGO平台。将台湾加入联盟的的六都列为"中国"之下,台湾外交部表示严正抗议,并要求该组织依据台湾成为会员时递交的文件名称予以更正。台湾外交部长吴钊燮已致电高雄市长陈其迈,表达对此事的支持与配合。

