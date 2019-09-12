台湾公布国防报告 慎防中国多重威胁

(德国之声中文网) 9月11日，台湾国防部发布2019年度国防报告书，全文件共184页。 报告书强调中国的军事战略发展已经由「被动反击」逐步走向「主动先制」，并且列举中国从七个方面扩张军事实力。 报告书中也详述台湾的战略对策，强调「国防自主」，期许台湾靠自己的研发团队，发展国防能力。

国防部也宣示，要研制「精准火箭」，筹购高效能反装甲、人携式防空飞弹，建构滩岸不对称战力。 自由时报引述官员透露，国防部已要求中科院将雷霆2000多管火箭弹研改为战术飞弹，但目前进度上是「打得远但打不准」。 除非中科院无法在国防部的限定时间内达成目标，才会考虑外购。

剖析中国战略

台湾当局持续把中国当作主要的安全威胁。 尤其，中共领导人习近平在2019 年 1 月《告台湾同胞书 40 周年》演讲上，提出「一国两制台湾方案」，又重申从未放弃武力犯台。 报告书写道: 「中共近年持续强化对台具有针对性的武获、战备及演训，其对台战力已具备联合封锁、联合火力打击等能力，对我国之国防整备与防卫作战，均构成严峻挑战。 」

报告指出中国从七个方面对台湾形成威胁:

1. 侦查预警: 中国透过部署侦察卫星及超视距雷达侦查台湾方面的行动，已经具备第二岛链以西海空的动态预警能力。

2. 网电讯息: 中国可运用电子侦察机及反辐射无人机对台湾的军事设备进行干扰，又在「网电一体战」的原则下，攻击台湾政经军机关，并且散播不实讯息扰乱民心。

3. 指挥通信: 近年中国的联合指挥范围，可涵盖第一岛链以西区域。

4. 封锁作战: 中国持续在省境海域实施演习，已具备对台海周边海、空域遂行封锁作战之能力。

5. 火力打击: 中国以陆军部队部署远程多管火箭，配合海、空军攻舰、对地及巡弋飞弹等，火力可涵盖台湾外岛及本岛区域。

6. 联合登陆: 中国的两栖战甲车与两栖船坞登陆舰具备联合登陆能力，然而惟因受限于登陆作战复杂性，及缺乏输送载具与庞大后勤支持，目前仅有能力登上离岛。

7. 抗击外军: 中国的反舰弹道飞弹及东风 10 型巡弋飞弹，打击范围涵盖第二岛链周边地区。 另一方面，中国透过让轰炸机常态的穿越第一岛链赴西太平洋及日本海从事海空联训，对美国印太驻军直接形成军事威慑，可有效延迟外军干预行动。

此外，报告书也强调中国透过「三战」( 舆论战、心理战、法律战 ) 以及「惠台利民」措施，利用两岸高度互动交流，拉拢台湾人心，对台湾社会进行意识渗透及内部分化。

台湾發展国防自主

综观台湾的战略方针，在两岸关系紧张时主张攻势，但是从68年以降便强调吓阻与防御固守，至今并未有太大改变。 因此，在报告书中，台湾方面的战力整建重点「战力防护 」、「滨海决胜」、「滩岸歼敌」与「灾害防救」主要都是防御性质或是被动的行动。

延伸阅读:

近年受到瞩目的国防自主政策中，台湾方面除了规划用「国舰国造」、「国机国造」等强化武器装备的研发能力，进而发展国防产业之外，也因应未来的战争型态、以及岛内少子化的趋势，预计将调整军事编制，加强不同军种之间的联合作战效能。 例如，地面部队配合武器装备筹获期程，朝「联合兵种」编组；宪兵部队朝「特战化、快速反应化」编组；后备部队朝「滩岸守备、重要目标防护及反空 ( 机 ) 降」编组等等。

罗法/楊威廉(综合报导)