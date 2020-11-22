台湾元旦起开放美猪牛进口 国民党望公投推翻

(德国之声中文网) 12月24日傍晚，台湾立法院表决攸关开放美国牛猪进口的行政命令和相关修法草案，执政党以人数优势让九项行政命令全数通过，台湾将于明年1月1日起正式开放美国莱猪和30月龄以上美牛。

值得注意的是，民进党内还是有三名立法委员放弃投票权，表达对党团意见的不认同。这三名立委分别是林淑芬、江永昌、刘建国。《自由时报》等媒体报导，民进党立法院党团总召柯建铭说对于同党立委弃权表决「一定会处理」。

民进党立委林淑芬在脸书上表示，这个会期讨论九项行政命令和相关修法草案以来，她所提出的关于标示、稽查或执行面的问题仍有许多疑虑，「若因坚持理念和价值而被党处分，我坦然接受」。民进党立委刘建国也在自己脸书贴文称，身为执政党立委有督促执政团队责任，「希望自己的不一样可以提醒行政团队严谨面对议题，即使党纪处分也处之泰然」。

江启臣倡明年8月公投

《联合报》报导，在野党国民党在行政命令表决通过后，随即召开记者会，为未能挡住行政命令向民众鞠躬道歉。

国民党主席江启臣称，近4个月反对莱猪民意持续高涨，国会投票结果证实代议制度失能，接下来国民党将诉诸从9月就发起的「莱猪公投」。该公投案在上周获得中央选举委员会宣布成案，国民党呼吁民众参与连署，达成50万份连署书的第二阶段连署目标，以期在2021年8月28日进行公投。

蔡英文: 解决贸易问题

24日晚间，台湾总统蔡英文在脸书上因应开放莱猪贴文。她说，「台湾是依赖贸易而生存的国家，对我来说，贸易就是有来有往，任何协议，都不会只合一方的意。」她重申美猪美牛议题在台湾历经三任总统都未能解决，已成为台美贸易难题，她称「有人批评民进党前后不一致，我不能同意这样的指控。」

她写道，过去马英九政府也曾试图开放美牛，但当时萊克多巴胺容许值没有国际标准可遵循，猪农也可能受到冲击。如今，国际食品法典委员会(CODEX)已在2012年公布莱剂容许值标准，而政府也宣誓投入百亿基金强化养猪产业竞争力，政府才因此决定进一步开放美国牛猪进口，展现台湾愿意、也有能力解决贸易问题。

《联合报》与《中央社》报道，立法院院会处理攸关开放进口含莱克多巴胺美猪、30月龄以上美牛等的9项行政命令，包括:

1. 修正「动物用药残留标准案」

2. 修正「进口牛肉检疫及查验作业程序」

3. 修正「美国及加拿大牛肉及其产品之进口规定」

4. 修正「散装食品标示规定」

5. 修正「散装食品标示相关规定」

6. 废止「101年9月6日公告之散装食品标示相关规定」

7. 「包装食品之猪肉及猪可食用部位原料之原产地标示规定」

8. 「直接供应饮食场所供应食品之猪肉及猪可食部位原料之原产地标示规定」

9. 修正「101年9月7日农防字第101473960号公告案」。

《中央社》报道，在「农防字第101473960号公告案」和「动物用药残留标准」修改后，台湾将可进口萊克多巴胺美豬。而在「进口牛肉检疫及查验作业程序」和「美国及加拿大牛肉及其产品之进口规定」两项行政命令修改后，台湾将可以进口30月龄以上美牛。

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