台湾候任副总统萧美琴低调访美后访问欧洲

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，捷克参议院议长维施特奇尔（Miloš Vystrčil）在社交媒体X上发表了一张与台湾候任副总统萧美琴的合照并配文称，值此智库“解析中国”（SINOPSIS）举办的加强台湾与捷克伙伴关系与合作研讨会之际，今天会见了新当选的台湾副总统萧美琴。 我们还共同纪念了前议长雅罗斯拉夫·库贝拉（Jaroslav Kubera）。感谢你提供这个机会。

前议长库贝拉曾在2019年10月受邀参加驻捷克台北经济文化办事处举办的双十国庆宴会。当时他承诺将于2020年台湾总统选举后访问台湾。然而2020年1月20日，库贝拉突发心脏病猝死。接替库贝拉担任捷克参议院议长的维斯特奇尔同样主张访问台湾，并于同年8月底率领总共90人的代表团抵达台湾访问，并在台湾立法院发表演讲。台湾总统蔡英文追赠库贝拉特种大绶卿云勋章，由维斯特奇尔代表接受

捷克议长：我是台湾人

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今天（3月19日）台湾外交部发言人刘永健对媒体表示，有关台捷是否有新合作计划，若有进一步消息将会对外说明。

就萧美琴访问捷克一事，中国外交部昨天刚刚亮相的最新一位发言人发言人林剑回应表示，“中方坚决反对建交国同台湾地区开展任何形式的官方往来，这一立场是一贯的、明确的。坚持一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，是捷克政府在中捷政府联合声明、联合公报等多份正式文件中作出的郑重承诺”。

他强调：“中方敦促捷方重信守诺，严格约束个别政客，立即终止损害捷克国家信誉，破坏中捷关系的恶劣行径，并采取有效措施消除事件的负面影响。”

上任前低调访美

现年52岁的萧美琴在今年1月举行的台湾总统大选中，同民进党总统候选人赖清德一起胜出。她将在5月20日和赖清德一道宣誓就职。

2022年8月，时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾后，当时仍在担任台湾驻美代表的萧美琴被中国列入“台独”顽固分子名单。次年4月7日，中共中央台办发言人宣布对萧美琴实施进一步制裁：“严禁萧及家属进入中国大陆和香港、澳门，禁止其金主和关联企业与大陆组织、个人合作。”

上周，美国《华尔街日报》报道称，萧美琴在美国进行低调的私人访问。报道称，萧美琴上任前返回美国是处理搬家事宜，并且拜访亲友。

这篇报道还透露，萧美琴在华盛顿期间会与数名美国官员就新一届台湾政府的议程进行讨论，并且她之后还计划以私人身份访问几个欧洲国家的首都。

报道引述德国马歇尔基金会的中国问题专家葛来仪(Bonnie Glaser)的看法分析认为，不论台北还是华盛顿都在试图让萧美琴的访问保持低调。因为在5月20日就职前，“各方仍在努力维护一丝丝稳定”。

萧美琴访美期间，美台媒体均未对其访问行程做出更多报道。

台湾正副总统的过境外交 往返巴拉圭途中「低调」过境 2023年8月，台湾副总统赖清德前往巴拉圭参与新任总统就任典礼，去程过境美国纽约，回程则短暂停留旧金山。赖清德身为民进党党主席，也是下届总统选举的热门候选人，他此行保持「低调」、未安排与美国国会议员见面，但仍引发中国官方强烈不满。中国外交部发表声明谴责赖清德「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。台湾外交部则回应称中国无权干涉民主国家正常交往，没有理由过度反应。

台湾正副总统的过境外交 过境美国 会晤麦卡锡 台湾总统蔡英文2023年3月底至4月初访问拉美邦交国，途中顺道停留美国纽约和洛杉矶，并且与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶见面，这也是几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高层级美国政治人物。当时中国外交部对此批评道：「针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。」据华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）统计，虽然台湾总统自1994年就有过境美国纪录，但在蔡英文任内，停留美国的时间明显更长，且她每次访问都会过夜，参与的活动也更丰富。

台湾正副总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾正副总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾正副总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾正副总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾正副总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾正副总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾正副总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



（路透社等）

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