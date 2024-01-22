 台湾侦获6枚中国空飘气球 创单日数量新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2024

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时政风云

台湾侦获6枚中国空飘气球 创单日数量新高

台湾国防部周一表示，截至周一上午6时的过去24小时内，共侦测到创下纪录的6枚中国空飘气球飞越台湾海峡，其中一枚直接穿越台湾南部上空。

图为2023年2月飞越美国上空的中国气球（资料图片）

图为2023年2月飞越美国上空的中国气球（资料图片）

（德国之声中文网）台湾国防部周一（1月22日）说，截至周一上午6时的过去24小时内，一共侦测到创下纪录的“6枚中共空飘气球”飞越台湾海峡，其中一枚直接穿越台湾南部上空。该部发布的地图显示，5枚气球出现在北部沿海城市基隆附近，一枚飞到了南部屏东县附近的台湾上空。

台湾国防部每天都会发布有关中国在台湾周边军事活动的数据。该部表示，这些气球都是在周日被侦测到的，高度在15,000到17,000英尺（4,572到5,182米）之间。

这是台湾国防部自去年12月开始定期发布侦获气球数据以来发现的单日最高纪录。

更多阅读：台湾谴责中国气球 称其为安全威胁和心理战

卫星还是飞弹？台国防部为错误英译致歉

尽管台湾不承认中国的主权主张，中国仍声称台湾是自己的领土，并表示“尽最大努力和平统一，但决不承诺放弃使用武力”。

一段时间以来，中国加大了台湾海峡的军事压力，几乎每天都在台湾岛周围部署战机和海军舰艇。

去年2月4日，美国击落一枚闯入美国上空的中国气球。中国使用气球进行间谍活动的可能性成为全球关注焦点。2月14日，台湾国防部表示，台海周边空域出现的空飘气球，绝大部分用于气象探测。

上一次台湾上空中共气球出现在本月的台湾总统选举之后。执政党民进党的赖清德在选举中获胜，而北京视其为“分裂分子”。中国在台湾大选前警告说，赖清德的获胜将给台湾带来“战争和衰落”。但在选举结束后，中国并没有立即派出过多的战机和海军舰艇扰台。

更多阅读：中國氣球穿越台灣本島到底是不是「介選」？

台湾国防部表示，选举后最大的一次武力扰台发生在上周四（1月18日），在台湾周围侦测到24架中国战机，其中11架跨越了敏感的海峡中线。

中共先在政治领域下手。太平洋岛国瑙鲁在台湾大选结束时就立即宣布与其断交，恢复与中国建交。目前全世界范围内，与台湾保持正式外交关系的仍有12个国家。

中国在24小时内派出最多战机的时间是在去年9月，当时台湾国防部在台湾周边发现了103架中国战机。

台灣大選結束了，你還好嗎?

（法新社）

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