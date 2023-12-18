 台湾侦测到两只中国气球逾越台海中线 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2023

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台湾侦测到两只中国气球逾越台海中线

台湾国防部周一表示，上周日9时3分和14时43分分别侦测到一只来自中国的热气球逾越台海中线北端，继续向东飘动。这已经是台湾国防部一个月内第二次侦测到中国热气球逾越台海中线。

今年2月飞越美国上空的中国气球被美国空军击落。

今年2月飞越美国上空的中国气球被美国空军击落。

（德国之声中文网）台湾国防部周一（12月18日）对外表示，前一日侦测到两只来自中国的探空气球逾越台海中线北端，位于基隆西北约110海里，高度在2.7万米以下。台湾军方观测到两只气球逾越台海中线之后继续向东飘行，直至消失。

台湾国防部同时也宣布，周日早晨6时至周一早晨6时，总共侦获到6架解放军军机、两艘船舰在台海周边活动。

今年2月，美国曾在北美上空击落一只据称是来自中国的间谍气球，但中方坚称是一只偏离航线的气象气球。自此之后，“中国气球”成为一个充满政治关切的话题

  • Der chinesische Ballon wird von einem Kampfflugzeug abgeschossen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    击落

    中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

  • Marineschiffe kreuzen im Absturzgebiet vor der US-Ostküste

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    搜寻

    被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

  • Mitglieder einer Einheit für Kampfmittelbeseitigung bei der Bergung eines Ballon-Trümmerteils aus dem Meer.

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    打捞

    看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

  • Ein Teil der Ballonhülle wird aus dem Meer gezogen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    残骸

    由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

  • US Navy Soldaten operieren mit Spezialgerät bei der Bergungsoperation

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    工具

    美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

  • USA | Abgeschossener Chinesischer Überwachungsballon wird durch US Marine geborgen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    寻获

    美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

  • Titel chinesischer Zeitungen in Los Angeles zum Ballonabschuss

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    升级

    美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。

    作者: Florian Meyer


法新社指出，尽管中国近年来加大了对台湾的军事和政治压力，但较少出现有关气球的消息报道。

台湾国防部发言人表示，初步判断周日被侦测到的两只气球是气象气球。

12月8日，台湾军方也曾公布过侦测到一只逾越台海中线的中国气球。位置位于基隆西南约101海里，高度约为2.1万米。

当时台湾国防部长邱国正表示，这只气球的用途可能是探空一类，随着季风缘故往台湾这边飘，探空范畴也很广，包括气象、航道能否掌控、风力有什么影响等，都是其研究范围。

明年1月13日，台湾将举行四年一度的总统大选。台北和华盛顿都警告北京不要对投票施加任何影响。

（法新社）

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