台湾何以取得亚洲经济最佳成绩？

（德国之声中文网）过去10年，人们钦羡中国大陆GDP每年6%至11%的增速，见证着中国一步步走向世界经济强国。即便去年新冠病毒肆虐全球，中国的经济增速降到1976年以来的最低值2.3%，但这个数字同大部分国家的负增长相比，仍然可圈可点。

而在同一时间，台湾以其3.11%的经济增长率表现得更为出色。新加坡巴克莱银行亚太经济学家谢涵涵（Angela Hsieh）对德国之声表示，台湾经济保持正增长“尤其是因为外贸出口强劲”，比如半导体行业增长22.1%。作为比较，同一时期韩国的同类产品仅增长5.6%。

芯片需求大增

疫情初期，全球商品供应链出现严重混乱，国际贸易受到阻碍。但随后，由于大规模的远程工作，提供电脑、智能手机、游戏机和汽车所使用芯片的台湾半导体产业受益巨大，即便开足马力，全球芯片仍然供不应求，而这一局面在整个2021年都不会根本改变。

市场分析机构IHS Markit亚太大中华区首席经济学家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）告诉德国之声，台湾在疫情期间出口仍然同比增长了4.9%，而来自大中华地区的需求增长15%，构成其中的关键因素。他还说，台湾出口总量中超过40%销往中国大陆。

去年，台湾半导体行业的营业额高达1150亿美元。该行业的龙头企业堪称全球排在第3位的台积电。根据Seeking Alpha的数据，台积电覆盖全球签约芯片制造市场的50%以上。2019年年中特朗普政府向中国科技公司下达断供芯片的指令后，包括华为、中兴在内的科技巨头开始大批采购芯片囤积。

另一方面，台湾抗击新冠疫情的成绩出色，迄今感染病毒的人数不足一千，死者呈单位数。巴克莱银行的谢涵涵解释道，“台湾对疫情的良好控制为恢复本土旅游业做出贡献，私人消费被带动起来，为国际游客的不足做了补充。”

台湾春节前熙攘的街景

2021增长势头仍强

台湾2021年的GDP成长不太可能再超中国，当地统计部门预估今年的经济增长率可以达到4.6%，而根据世界银行的预期报告，中国今年能达到7.9%。

不论如何，全球对芯片的大量需求仍将对台湾经济增长起着重要的推动作用。上月，因为缺乏芯片，德美汽车厂商如大众、福特、通用等都不得不临时停车或者减产。而台湾的芯片厂商为保证供应春节期间都没有停产。

因预计今年的芯片需求继续保持旺盛，台积电宣布2021年追加投资250亿至280亿美元，同比上升60%。其竞争对手联华宣布增加至少50%的投资。

台湾也有令人不安的因素，比如它的疫苗接种政策起步晚，施打疫苗也被推迟。

作为台湾重要经济支柱的旅游业期待疫情过后能够迎来更多的国际观光客。2019年，人口2400万的台湾接待了1200万海外游客，他们大部分来自亚洲其它国家，其中中国大陆、日本和香港的游客占有的比例最大。而去年疫情爆发后对外籍客人入境的限制将于今年3月部分取消。

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