台湾会失去南美最后一个邦交国巴拉圭吗？

（德国之声中文网）上周，英国《金融时报》报道，南美洲国家巴拉圭的总统贝尼特斯（Mario Abdo Benítez）在美国访问时说：“台湾在与台湾没有外交关系的国家有超过60亿美元的投资，我们希望将这10亿美元投入巴拉圭”。贝尼特斯还强调，这将有助于巴拉圭与台湾建立战略联盟的重要性。

上周在接受《金融时报》采访时，贝尼特斯说，在肉类价格下跌的情况下，巴拉圭农业生产者一直在敦促政府取得进入中国市场的机会。

贝尼特斯说：“我们正在与台湾总统合作，让巴拉圭人民感受到战略联盟的真正好处。”

贝尼特斯的这番表述不仅让人担心台湾可能会失去同巴拉圭的邦交关系。2016年以来，南美洲已经有4个国家抛弃台湾转而同中国建交。这也造成台湾的邦交国仅剩下14个。

巴拉圭否认将资助与外交承认捆绑在一起

中国将自治的民主台湾视为其领土的一部分，并发誓在必要时用武力吞并它。台北政府拒绝北京的主张，坚持认为台湾已经是一个事实上的主权国家。

中国一直努力阻止国际社会对台湾岛的任何承认，目前全世界只有14个国家与台湾保持正式的外交关系。

北京经常通过承诺增加贸易、贷款和投资来挖走台北的外交盟友。目前仍承认台湾是一个主权国家的国家中，巴拉圭的国土面积最大，失去它将意味着台湾在南美不再拥有外交盟友。

在巴拉圭总统发表评论后，该国外交部立即出来重申与台湾的外交关系。巴拉圭外交部表示：“（总统）接受采访时没有提到要对与台湾的关系做出调整，更没有说（两国之间的关系）取决于一定的（援助）金额。”

台湾外交部也表示，双方已对此做出了澄清，并且两国关系不存在附加条件。

不过智利政治学者乌尔迪内斯（Francisco Urdinez）则认为，巴拉圭总统的言论可能表明巴拉圭正在考虑其他替代方案。

他在接受德国之声采访时说：“我认为巴拉圭正尝试显示出一种矛盾心理，他们想表明巴拉圭并不是百分之百地致力于与台湾保持关系。”

乌尔迪内斯补充说：“我们一直认为，巴拉圭农业经营者迟早会开始游说政府采取外交转向。原因很明显，这就是比较优势的道理，经营者在更大的市场销售产品可以获得更多的收益。”

乌尔迪内斯和同事汤姆·朗（Tom Long）去年一起在《外交政策分析》杂志上发表的一篇文章里分析指出，巴拉圭与台湾的外交关系可能使这个南美国家在2005年至2014年间失去的来自中国的援助和投资总额相当于其国内生产总值的1%。他们在文章中写道：“巴拉圭从中国那里什么也没得到。这部分（损失）并没有从台湾的资金中获得补偿。”

台湾进退两难

虽然台湾在2022年向巴拉圭派出了两个投资代表团，但乌尔迪内斯强调，巴拉圭总统呼吁给与更多投资对台北来说是一个巨大的问题。

“与中国相比，台湾政府对私营部门缺少影响力，无法迫使台湾公司在巴拉圭投资10亿美元。”这位专家说。

乌尔迪内斯补充说：“北京方面确实对他们的国有企业具有影响力，通过政府间达成协定确保一定的资本可以流向（巴拉圭）。但对台湾来说这是一个棘手的情况，他们无法保证资金会流向巴拉圭。这要取决于商业环境和市场机会。”

据彭博社报道，2021年台湾和巴拉圭之间的贸易额虽然达到了创纪录的1.96亿美元，但却只占当年巴拉圭贸易总额的不到1%。

巴拉圭的国内生产总值约为390亿美元，农业在经济中占有相当大的比例，特别是依赖大豆和牛肉的出口。

鉴于该国已经是对台湾最大的牛肉出口国之一，一些专家说，进一步扩大双边贸易的空间有限。

淡江大学拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宫国威教授在接受德国之声采访时说：“巴拉圭一直想打入中国市场，因为中国是世界上最大的市场之一，而且中国的牛肉消费量也很高。”

他说，虽然台湾不断向巴拉圭派出贸易代表团，并努力从那里采购更多商品，但台湾可以进口的商品清单是有限的。“我认为巴拉圭总统应该重新评估，其他国家可以在巴拉圭的哪些行业投资，或者台湾和巴拉圭之间存在哪些机会。”他说。

智利政治学者乌尔迪内斯认为，除了经济原因，巴拉圭取得新冠疫苗遇到的困难也影响到巴拉圭公众对台湾的看法。

目前巴拉圭国内只有大约50%的人口完整接种了疫苗，低于全球63.5%的平均水平。乌尔迪内斯说：“他们（乌拉圭）无法取得中国的疫苗，只能通过第三方来购买。涉及到与新冠肺炎相关的死亡病例，这变成一个十分重要的议题。”

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



台湾未来的外交战略？

虽然台湾和巴拉圭双方都说两国关系十分稳固，但是政治学者乌尔迪内斯认为，明年巴拉圭总统换届选举的时候，是否需要做出外交转向的议题又会重新出现。

他说：“巴拉圭左翼联盟已经明确表示，他们打算将外交承认转换为中国，尽管台湾一直在尽力阻止这种情况发生。”

台湾亚洲交流基金会访问学者胡莎娜（Sana Hashmi）表示，失去更多的邦交国对台湾可能是一种打击。她强调，对这个民主岛国重要的是应该考虑什么样的外交战略会对台湾有利。

她说：“我相信与外交盟友的关系应该建立在互利的基础上。”

她解释说：“我们也必须看到实际的利益。我认为，台湾需要抓住那些有更多发言权的国家，并考虑突出其实力，激励他们与台湾合作。例如，当美国、日本或印度提到台湾时，它就会成为一个更大的新闻，它就会有影响和份量。”

淡江大学的宫国威教授则认为，台湾应该全力以赴维持与现有邦交国的关系。

他说：“虽然美国、欧盟和日本现在支持台湾，但有20到30个邦交国帮助你在联合国发声，与只有10个或8个邦交国为你说话是有很大区别的。”

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