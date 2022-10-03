台湾会失去南美最后一个邦交国巴拉圭吗？

巴拉圭是目前世界上仅有的几个仍然正式承认台湾的国家之一。但是，前不久巴拉圭总统贝尼特斯亲自开口向台湾要求10亿美元的投资，以抗衡中国和国内的压力，这不禁让人对巴台之间邦交的稳固性产生担忧。
（德国之声中文网）上周，英国《金融时报》报道，南美洲国家巴拉圭的总统贝尼特斯（Mario Abdo Benítez）在美国访问时说：“台湾在与台湾没有外交关系的国家有超过60亿美元的投资，我们希望将这10亿美元投入巴拉圭”。贝尼特斯还强调，这将有助于巴拉圭与台湾建立战略联盟的重要性。
上周在接受《金融时报》采访时，贝尼特斯说，在肉类价格下跌的情况下，巴拉圭农业生产者一直在敦促政府取得进入中国市场的机会。
贝尼特斯说：“我们正在与台湾总统合作，让巴拉圭人民感受到战略联盟的真正好处。”
贝尼特斯的这番表述不仅让人担心台湾可能会失去同巴拉圭的邦交关系。2016年以来，南美洲已经有4个国家抛弃台湾转而同中国建交。这也造成台湾的邦交国仅剩下14个。
中国将自治的民主台湾视为其领土的一部分，并发誓在必要时用武力吞并它。台北政府拒绝北京的主张，坚持认为台湾已经是一个事实上的主权国家。
中国一直努力阻止国际社会对台湾岛的任何承认，目前全世界只有14个国家与台湾保持正式的外交关系。
北京经常通过承诺增加贸易、贷款和投资来挖走台北的外交盟友。目前仍承认台湾是一个主权国家的国家中，巴拉圭的国土面积最大，失去它将意味着台湾在南美不再拥有外交盟友。
在巴拉圭总统发表评论后，该国外交部立即出来重申与台湾的外交关系。巴拉圭外交部表示：“（总统）接受采访时没有提到要对与台湾的关系做出调整，更没有说（两国之间的关系）取决于一定的（援助）金额。”
台湾外交部也表示，双方已对此做出了澄清，并且两国关系不存在附加条件。
不过智利政治学者乌尔迪内斯（Francisco Urdinez）则认为，巴拉圭总统的言论可能表明巴拉圭正在考虑其他替代方案。
他在接受德国之声采访时说：“我认为巴拉圭正尝试显示出一种矛盾心理，他们想表明巴拉圭并不是百分之百地致力于与台湾保持关系。”
乌尔迪内斯补充说：“我们一直认为，巴拉圭农业经营者迟早会开始游说政府采取外交转向。原因很明显，这就是比较优势的道理，经营者在更大的市场销售产品可以获得更多的收益。”
乌尔迪内斯和同事汤姆·朗（Tom Long）去年一起在《外交政策分析》杂志上发表的一篇文章里分析指出，巴拉圭与台湾的外交关系可能使这个南美国家在2005年至2014年间失去的来自中国的援助和投资总额相当于其国内生产总值的1%。他们在文章中写道：“巴拉圭从中国那里什么也没得到。这部分（损失）并没有从台湾的资金中获得补偿。”
虽然台湾在2022年向巴拉圭派出了两个投资代表团，但乌尔迪内斯强调，巴拉圭总统呼吁给与更多投资对台北来说是一个巨大的问题。
“与中国相比，台湾政府对私营部门缺少影响力，无法迫使台湾公司在巴拉圭投资10亿美元。”这位专家说。
乌尔迪内斯补充说：“北京方面确实对他们的国有企业具有影响力，通过政府间达成协定确保一定的资本可以流向（巴拉圭）。但对台湾来说这是一个棘手的情况，他们无法保证资金会流向巴拉圭。这要取决于商业环境和市场机会。”
据彭博社报道，2021年台湾和巴拉圭之间的贸易额虽然达到了创纪录的1.96亿美元，但却只占当年巴拉圭贸易总额的不到1%。
巴拉圭的国内生产总值约为390亿美元，农业在经济中占有相当大的比例，特别是依赖大豆和牛肉的出口。
鉴于该国已经是对台湾最大的牛肉出口国之一，一些专家说，进一步扩大双边贸易的空间有限。
淡江大学拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宫国威教授在接受德国之声采访时说：“巴拉圭一直想打入中国市场，因为中国是世界上最大的市场之一，而且中国的牛肉消费量也很高。”
他说，虽然台湾不断向巴拉圭派出贸易代表团，并努力从那里采购更多商品，但台湾可以进口的商品清单是有限的。“我认为巴拉圭总统应该重新评估，其他国家可以在巴拉圭的哪些行业投资，或者台湾和巴拉圭之间存在哪些机会。”他说。
智利政治学者乌尔迪内斯认为，除了经济原因，巴拉圭取得新冠疫苗遇到的困难也影响到巴拉圭公众对台湾的看法。
目前巴拉圭国内只有大约50%的人口完整接种了疫苗，低于全球63.5%的平均水平。乌尔迪内斯说：“他们（乌拉圭）无法取得中国的疫苗，只能通过第三方来购买。涉及到与新冠肺炎相关的死亡病例，这变成一个十分重要的议题。”
虽然台湾和巴拉圭双方都说两国关系十分稳固，但是政治学者乌尔迪内斯认为，明年巴拉圭总统换届选举的时候，是否需要做出外交转向的议题又会重新出现。
他说：“巴拉圭左翼联盟已经明确表示，他们打算将外交承认转换为中国，尽管台湾一直在尽力阻止这种情况发生。”
台湾亚洲交流基金会访问学者胡莎娜（Sana Hashmi）表示，失去更多的邦交国对台湾可能是一种打击。她强调，对这个民主岛国重要的是应该考虑什么样的外交战略会对台湾有利。
她说：“我相信与外交盟友的关系应该建立在互利的基础上。”
她解释说：“我们也必须看到实际的利益。我认为，台湾需要抓住那些有更多发言权的国家，并考虑突出其实力，激励他们与台湾合作。例如，当美国、日本或印度提到台湾时，它就会成为一个更大的新闻，它就会有影响和份量。”
淡江大学的宫国威教授则认为，台湾应该全力以赴维持与现有邦交国的关系。
他说：“虽然美国、欧盟和日本现在支持台湾，但有20到30个邦交国帮助你在联合国发声，与只有10个或8个邦交国为你说话是有很大区别的。”
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