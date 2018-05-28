台湾人赴德留学增加中 博士奖学金开最多

一年一度的欧洲教育展上个周末在台北举办，英国、荷兰、法国、德国都有教育机构参加。教育机构提供奖学金与留学咨询之余，德国之声给您介绍了台湾学生留学的趋势与资讯。

(德国之声中文网) 德国学术交流资讯中心 (DAAD)的主任金郁夫博士接受德国之声专访表示，台湾人申请到德国留学的人数明显增加。在过去5年之间，申请成功的人数几乎翻倍。「传统上来说，法律与资讯工程最受台湾人的欢迎，但是现在几乎在每个领域都可以见到台湾人的身影。」

金郁夫博士(Dr. Josef Goldberger)接受德国之声专访

德国之声记者在现场随机访问了几个前来摊位咨询的学生，不少是语言专业，希望前往德国留学精进语言能力，也有人喜欢德国较平等的劳资关系，希望在德国取得学历之后，可以留在德国工作。

根据德国学术交流资讯中心提供的资料，2016学年度台湾学生前往德国以法律、社会科学背景为最多数，有525人。其他如工程学、艺术也有300多名学生前往留学。

前往德国留学需要的条件

1.花费德美比一比

德国听起来很远，住起来很贵? 金郁夫博士表示，事实上有60%的德国学校是免学费的。无论是德国学生还是外国学生，只要是国家拨款资助的公立学校，一般不收学费。

虽然最近有些地区的学校开始收学费，例如 2017冬季學期起 Baden-Württemberg 邦開始收學費，但是每学期也是1500欧元(53250台币)，博士或交换学生则维持免学费。其他杂费的部份，包括社会福利费用、学生会费、学生车票，在德国留学的学生一个学期需要约250欧元(约8900台币)。

根据台湾教育部统计，2016学年度，台湾人最热门的留学国家以美国居首。比起美国念公立大学一个学期要一万欧元(9970美金)、私立大学一年要两万欧元(34740美金)，德国的学费将近是美国学费的十分之一，就算加上杂费也还是比美国便宜。

至于生活费，德国和美国一样，都是各地区的生活费水准差异很大。在德国留学平均每个月750-850欧元的生活费，这个金额倒和留学美国每月850欧元(1000美金)差不多。

汉堡大学也是热门的留学目的地之一

2.一定要会说德语吗?

那么如果要申请德国的学校，是不是一定要会说德语呢? 事实上，许多学校也开始提供英语授课的课程，申请这种课程的话，提供英语能力证明就可以。每个学校与科系要求的语言能力不一，但是大多数需要TOEFL或IELTS。TOEFL大約80 - 92分以上，或 IELTS 大約6.0 - 6.5分以上。

如果想要申请德语授课的课程，要求德语能力证明，则可以使用德福语言检定 TestDaF 4、歌德学院C2，通常不同机构的文件择一出示即可。

今年，欧洲教育展10月12日至14日在台北的台湾大学举行，除了DAAD，耶拿大學、達姆施塔特工業大學、漢堡大學、慕尼黑工業大學等也有设摊，德國科學研究基金會、洪堡基金會、台湾科技部等提供奖学金的单位亦有出现在现场提供咨询。

DAAD 在台湾的欧洲教育展的摊位

3.是否有奖学金

DAAD作为国际上最大的奖学金机构，针对不同阶段的留学生提供不一样的奖学金补助。例如，给自然理科的硕士生暑期交流补贴，针对博士生则有「三明治计划」提供长达一年的奖学金以及德语学习课程。金郁夫表示，其他位于德国的教育机构还以更多其他计划，例如DFG、AvH，台湾的科技部也对留学德国有提供补助。只是，很多计划都是针对博士生与博士后研究员，针对大学生的补助并不多见。

罗法/夏立民 (综合报导)