 台湾人蔡金树失联近一年 国台办称涉危害国安 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2019

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时政风云

台湾人蔡金树失联近一年 国台办称涉危害国安

中国国台办在周三的例行记者会中，首度公开证实失联台湾人蔡金树的行踪，称他「涉嫌危害国家安全」，也针对现正关押在赤山监狱的台湾人李明哲无法回台奔丧一事做出解释。

China Ma Xiaoguang Sprecher (imago/Xinhua)

国台办发言人马晓光: 蔡金树涉嫌从事危害国家安全的活动

DW.COM

因“颠覆国家政权罪”而入狱一年后，李明哲透过前来探监的妻子控诉自己在监狱中受到的不公正对待。李净瑜24日在台北的记者会上谴责中国当局对自己丈夫的“非人道差别对待”，呼吁各界声援。 (24.12.2018)

台湾非政府组织（NGO）工作者李明哲遭中国抓捕后，以颠覆国家政权罪判处5年，关押在中国湖南省的赤山监狱。他的妻子李净瑜这两週在欧洲各国持续呼吁救援。 (25.04.2018)

(德国之声中文网) 中国国台办周三 (9月25日) 的例行记者会中，首度公开蔡金树的行踪，称他因为涉嫌从事「危害国家安全的活动」，从2018年7月被中国有关部门「依法审查」。

国台办发言人马晓光说: 「据我们了解，蔡金树因涉嫌从事危害国家安全的活动，于2018年7月被大陆有关部门依法审查。大陆有关部门已经通知了蔡金树的家属，不存在一些媒体制造的所谓『失联』的问题。有关部门严格依法办案，并根据法律规定，保障了蔡金树的各项合法权利。」

在同一个记者会上，马晓光也针对自2017年起被羁押的李明哲的近况做出回复。由于李明哲的父亲在台湾过世，其妻李净瑜希望李明哲可以回台湾奔丧。对此，马晓光说，李明哲的母亲与妻子已经在24日到湖南赤山监狱探望了李明哲，「关于其申请返台奔丧，不符合相关法律规定，狱方也把详细情况告知了家属。」

李净瑜曾经在9月23日赴陆探视李明哲之前发表行前声明，说为了保证李明哲回台奔丧之后仍会回到赤山监狱服刑，她本人志愿在李明哲服丧期间被中国政府监禁当做人质，以换取李明哲回台奔丧。数十个非政府组织所组成的「李明哲救援大队」也发声明表示，遵照联合国《关于囚犯最低待遇标准规则》第70点的建议，再加上刘晓波也有获准奔丧的前例，李明哲作为家中独子也应当有奔丧的权利。

李净瑜在9月24日回台后，没有开放媒体采访，只简短发声明表示「请体谅我，在这个悲伤的时刻，我不愿多说什么」。隔天，因应国台办记者会，李净瑜发表声明回应国台办: 「我的申请（奔丧）是把中国政府当做一个文明的政府对待，总盼望它有一天会做出符合文明世界的行为。显然这种期待是种幻想，愿台湾人民谨记。」她在声明中说，李明哲希望能获得奔丧的权利，但是不同意让李净瑜做人质。

台湾人接连失联

蔡金树是今年第二个由国台办出面证实，已经遭到国当局依法处置的台湾人。8月，担任台湾屏东县枋寮乡一名义务顾问（乡政）李孟居只身前往香港，并在8月20日后进入深圳后与亲友失联。周三（9月11日），中国首次确认对李孟居的拘押。中国国台办发言人马晓光在例行新闻发布会上表示，李孟居因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，已被依法审查。

台湾媒体《中央社》报导，在国台办出面证实蔡金树行踪的隔天，台湾学者江岷钦在政论节目中披露，南台湾两岸关系协会主席蔡金树在半年前就已经遭中国方面以「国安理由」处置。

台湾负责两岸交流事务的的海峡两岸交流基金会也在13日证实，蔡金树的亲友曾在2018年8月陈情时指出，蔡金树在當年7月20日前往福建省泉州市参加「两岸食品交易会」，并且入住厦门一家饭店，翌日退房后即失联。

负责两岸事务的台湾海基会在9月18日告诉美国之音，海基会已经就蔡金树和李孟居二人的下落向中国对口单位海协会发函，但是始终未获回应。

报导引述海基会发言人蔡孟君表示，自2016年蔡英文上任总统以来，台湾人在大陆失联事件共有149起，其中82件已透过管道寻获，截至9月18日尚有67件毫无音信。蔡孟君也说，台湾人在中国大陆失去音讯，各种原因都有，并非只有国安因素，有可能被行政协处，一段时间不能跟家属联络。

 

罗法／李芊（综合报导）

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