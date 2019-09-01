台湾人李孟居失联20余日 国台办称其涉危害国安

（德国之声中文网）周三（9月11日），中国首次确认对李孟居的拘押。中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光在例行新闻发布会上表示，李孟居因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，已被依法审查。

李孟居是台湾南部的屏东县枋寮乡一名义务顾问（乡政）。据德新社引述台湾海基会消息，8月18日，他只身前往香港。8月20日后，他在进入深圳后与亲友失联。

自8月底以来，台湾要求中国和香港就此事提供更多细节。

针对中国国台办周三确认拘押李孟居，台北呼吁北京确保李孟居的安全，并就此事提供更多信息。

台湾陆委会发言人邱垂正向德新社表示："我们迄今未受到关于拘押地点的信息。……中国应确保李孟居的法律权利与人权，允许家人及律师尽快探视。"

44岁的李孟居曾在纽约读书。他经常在脸书上分享关于香港民主运动及新近抗议的信息。据台湾中央社报道，枋寮鄉長陳亞麟表示，李孟居沒有從事政治活動，李只是一名商人，國際社會應重視這件事，並予以譴責。

据中央社报道，李孟居8月18日隻身前往香港旅遊，當天李曾上傳1張「反送中」活動現場照片給陳亞麟；8月20日上午10時，李再上傳1張解放軍集結的照片給陳亞麟後，李失去聯繫。陳亞麟說，他不確定解放軍集結邊境的照片是不是李孟居拍的。

苗子/乐然（德新社、中央社）