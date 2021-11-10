台湾人对国防没信心 部长：战机不是塑胶

美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）针对台湾人对军事冲突的感受做了一份民调。周三（13日）公布其民调结果，显示台湾民众对可能发生的军事冲突虽有担忧但并不恐慌。

10月1日到4日，近150架中国军机进入台湾西南防空识别区，在这之前，今年5月，布鲁金斯学会对1000名台湾人进行调查，发现台湾人不仅比外界想像的更了解军事行动，而且对潜在冲突的担忧也比一般认为的还要强烈。

民调显示，虽然台湾人的生活确实不受战争威胁所影响，但他们绝对不是对军事威胁没有意识。有57.6%的受访者表示他们担心台海会爆发战争。台湾人对军事冲突的恐惧已跨越台湾的政党派别，无论民进党和国民党的支持者都对战争的可能性感到担忧，但国民党支持者比民进党支持者更担心会打仗。

民调指出，外界一般认为台湾年轻人对台海局势较为天真或不太了解台湾政治现实，但调查发现，台湾民众对军事冲突的恐惧并没有年纪之分，每个年龄层的受访者对战争感到担忧的程度都大致相同，皆落在6成左右。

观看视频 02:20 百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

另外，有近8成的受访者认为，中国对台湾的军事行动频率在过去6个月有所增加，这也代表台湾人能够明显感受两岸关系的变化。该调查报告也称，虽然当中国军机通过台湾防空识别区时，台湾社会通常不会有很大反应，但台湾国内民众确实有注意到这些讯息。

该民调结果表明，「台湾人有意识到台海情势，但不一定会对『台海将立刻发生军事冲突』的说法感到担心。他们似乎也比许多美国决策者更清楚，来自中国军事压力持续增加。」不过，虽然对局势感到担忧，但大多数人仍认为现在还不是恐慌的时候。

台湾人：「对防御能力悲观」

当被问及鉴於北京的恐吓加剧，对于政府自身保卫台湾的能力有何看法时，受访者持悲观态度。仅有四分之一（25.8%）的人认为台湾的防御能力已有所提高，而 35% 的人认为台湾的防御能力不如以前，40%的人认为台湾的防御能力没有变化。报告称，「显然，台湾政府需要进一步努力说服台湾居民相信他们的军队有能力保护他们」。

德国之声曾在10月初询问台北民众，如何观察对中国军机的「扰台」行动。大部分的民众表示不害怕，称「眼下疫情跟生活比较重要，真的打过来那就这样吧，伸头一刀缩头一刀」，也有人说：「我们毕竟不是能够做什麽大决策的人

，自己吓自己让生活过得不好，也没有什麽太大的帮助，所以就觉得大家就放轻松。」

不过也有人向德国之声说：「还是会（害怕），这个只能仰赖国军。如果在天上看到一颗炸弹下来也是爱莫能助，个人安全和家人安全是最担心的。」

延伸阅读: 一个节日 两种表述：习近平双十之际再提两岸统一

「应对北京 将采有力反制」

台湾国防部长邱国正周三（14日）在立法院表示，中国若开战师出无名，且台湾没有必要启战，但「共军一有动作，我方会掌握，我们的战机不是塑胶机摆着不动的」，不会毫无反应。

邱国正在立法院以「因应我国周遭环境变化，国军整体战力整备精进作为」为题做专案报告。台湾国防部报告称：「将秉持『愈接近本岛丶反制力愈强』作为，采重复式手段，转用在航机丶舰，以及三军防空部队妥慎应处，增进用兵弹性与兵力节约，并降低肇生事端，引发冲突之风险。」

台湾国防部在报告中指出，「面对区域情势变化及中共军力扩张，持续对台军事威慑及侵扰，国军积极推动国防发展与战力整建，并加强各项战训整备，建构坚强可恃的防卫战力，以确保国家安全与区域稳定」。

观看视频 03:29 台湾学生备战2025年两岸之战？

报告中，台湾国防部表示将加强掌握敌情动态、强化突发状况处置能力，降低威胁风险，及强化资电攻防能力等12项精进作为，具体规划包括使各部队同步掌握即时情资与动态等能力。

延伸阅读: 蔡英文国庆演说：“台湾不会在压力下屈服”

针对中国解放军军机日前密集在台海演训一事，中国国台办发言人马晓光周三（13日）在记者会上表示，解放军演训活动是针对「台独」分裂活动和外部势力干涉，目的是维护台海和平稳定，捍卫国家主权和领土完整，维护两岸同胞的共同利益，完全是正义之举。

他说：「民进党当局炒作所谓大陆『军事威胁』，完全是颠倒是非，倒打一耙」。

（综合报导）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。