台湾人为何支持特朗普？华府对台政策是关键

(德国之声中文网) 美国总统大选进入最後一周的冲刺阶段，两党候选人也积极在多州进行造势活动。除了美国选民关注这场大选的结果之外，数个民调机构也针对不同国家民众的看法，做了相关的民调。

英国民调机构YouGov本月中公布了一项亚太地区8个国家与地区人民如何看待美国大选的民调，结果显示台湾是8个国家与地区中，唯一一个支持现任总统特朗普高於民主党候选人拜登的地方。民调结果显示，42%的台湾受访者希望特朗普能胜选，另外有30%的台湾人希望拜登胜选。

此外，也有59%的台湾人对特朗普持有「良好」或是「普通」的印象。相较之下，其他7个国家当中，只有菲律宾跟台湾一样，对特朗普抱持正面印象的人多於对拜登持有正面印象的人。

YouGov的民调还显示，有45%的台湾人认为特朗普当美国总统会对台湾带来正面影响。反观拜登，只有26%的台湾人认为拜登带领的美国政府会对台湾带来正面影响。

除了YouGov的民调外，台湾的《远见》杂志也针对美国大选对台湾民众进行了民意调查。《远见》的民调结果显示，49.1%的台湾受访者认为特朗普在美国大选中胜选的机率较高，而有53%的台湾人认为特朗普胜选的话，对台湾比较有利。同个民调结果显示，只有16.4%的台湾人认为拜登胜选对台湾比较有利。

专家：美国对台政策是台湾人支持特朗普的关键因素

对於民调一致显示较多台湾人支持特朗普，专家认为这与过去四年美国对台政策有很大关系。美国内华达大学拉斯韦加斯分校政治系助理教授王宏恩告诉德国之声，台湾人对於特朗普与共和党的支持，主要是呼应过去几年共和党在美国国会中提出的友台法案。

王宏恩补充：「此外，近几年美国在台协会在台湾的努力也受到重视。包含过去几个月的离岛参访丶中元普渡丶用台语介绍高雄，这些行动都大大的加强了美国与台湾民众之间的连结，也让华盛顿所谓的对台承诺更具体化。」

美国富兰克林与马歇尔学院政府系助理教授颜维婷也认为，虽然共和党传统上对台湾比较友善，但是这次的民调结果，主要还是与特朗普政府过去四年的对台政策有关。她告诉德国之声：「对一般台湾民众来说，近期两位美国政府高层来访，释出的讯息是很明确的。台湾人可能不知道这两个人是谁，但是台湾媒体的论述都是『40年来最高层级的美国官员来访』，这对透过新闻理解美国政治的台湾人来说，会留下一个很强的印象。」

此外，颜维婷还分析，如果将YouGov对亚太地区8个国家做的美国大选民调结果放到国际交流的框架中检视，呈现的是除了台湾之外，该地区大部分国家都认为特朗普是国际交流的破坏者。台湾之所以更支持特朗普，可能也是因为台湾长期被排除在国际社群外，因此当有一个外国领导者打乱了原有的国际秩序时，这样的行为反而可能获得较多台湾人的认同。

她向德国之声表示：「这就像是特朗普对世界卫生组织的态度。由於多数台湾人认为世界卫生组织偏袒中国，所以当特朗普说要重新审视或是退出世卫时，很多国家会将这个举动视为破坏行为。但是在台湾人眼中，他们或许不会这样看。」

台湾人对特朗普信任度仍不佳

虽然多个民调都显示较多台湾民众支持特朗普胜选，但在台湾美丽岛电子报9月推出的一个民调中，2020年仍有59.2%的台湾受访者不信任特朗普，另外有25%的台湾受访者信任特朗普。美国富兰克林与马歇尔学院政府系的颜维婷向德国之声表示，该民调从2017年至2020年的结果都未超过误差水准，这显示台湾人对於特朗普的信任度与不信任度过去几年并未出现大幅改变。

颜维婷说：「我觉得当任何国家的人民去评论别国领导人时，信任或不信任可能就是对一个人的印象。我觉得特朗普的领导风格，会是导致台湾民众对他不信任度偏高的主要因素。我觉得把特朗普的领导风格带进来的话，全球人应该普遍都不信任他。」

不过颜维婷也指出，由於美丽岛电子报民调所采用的对特朗普满意度的中位数是16%，所以台湾受访者对特朗普的25%满意度算是蛮高的了。她向德国之声解释：「我认为对台湾人来说，他们可以把对川普的信任度与他的政府所执行的对台政策分开看待。」

美国内华达大学拉斯韦加斯分校政治系的王宏恩则指出，依照特朗普过去的执政风格，台湾人很难对特朗普有较高的信任度。他告诉德国之声：「毕竟特朗普一开始先与蔡英文通话，旋即又向习近平肯定一个中国政策。」

王宏恩分析，与另一个问卷结果做比较，台湾民众大多数信任蔡英文，但是多数人仍反对开放含瘦肉精的美国猪肉进口。作为对照组，台湾民众大多不信任特朗普，但还是愿意支持他。他向德国之声表示：「这两个极端例子的共同点是，台湾民众是把台湾的独立自主放在第一位，在这个大方向之下，有助的政策或作为都会得到台湾民众的支持。」

中美对抗使特朗普更受台湾人青睐

YouGov民调结果中另一项指标性的数据是，45%的台湾人认为特朗普出任美国总统会对台湾带来的正面影响，而认为他担任美国总统会为台湾带来负面影响的只有30%。王宏恩认为，这个数据除了与美国近年对台政策有关外，其实也应该回归中美对抗的脉络背景。

王宏恩告诉德国之声：「与其说这个民调结果与台湾两大政党对美的政策有关，不如说是蔡英文时期对美国的努力拿到了更多的回报，而这回报一部分就是因为中美对抗的关系。共和党陆续推出友台法案与军购案，再加上多数台湾民众信任蔡英文，所以台湾民众对这几年美国对台湾的作为，也相对比较有感了。」

颜维婷则认为，民进党政府特别在外交宣传上强调他们在美台关系上的努力，所以会呈现出一个他们在经营台美关系上做得比较好的印象。她向德国之声表示：「我觉得当民进党特别强调他们在美台关系上所做出的努力时，这会影响到台湾人对台美相关政策的支持度。」

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