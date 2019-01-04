台湾人为什么拒绝一国两制？ 蔡英文给出三个理由

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》40週年演说中，首度提出要探索一国两制的「两制」台湾方案。

台湾总统蔡英文週六 (1月5日) 邀约外媒到总统府茶敍，进一步阐述她在两岸问题上的立场，以三点解释不接受一国两制的原因：中国欠缺民主体制、人权纪录不佳、从未放弃武力犯台。

她说在缺乏互信下，对岸的任何方案都不会成功：「在这三个因素下，两岸互信确实需要很多努力才能建立起来，我们呼吁中国好好去看问题症结。若这些要素不存在，你现在提任何方案都只是提一提而已，不会真正地为两岸带来解决问题的开始。」

吁各党摒弃九二共识

连日来，台湾各界纷纷就「习五点」表态。立场较为亲中的国民党也不买帐，明言一国两制脱离九二共识涵意。

蔡英文也趁机向岛内各党派作出呼吁：「我期待台湾所有政党都应清楚说出我们拒绝一国两制，说出人民的心声，不要打折，也不要再讲九二共识了。因为这个名词已被北京定义为一国两制，不再有模煳的空间。面对国际社会，我们应该送出一致和清楚的信息。」

被问到是否反对国共会晤讨论两岸关係發展，她回应：「我相信没有政党会反对总统这样讲：政治协商本来就是政府的工作，绝不应该是政党的工作。」她重申乐意进行沟通，但不应带有前提，并应该透过法治化机制处理。

中国国台办發言人马晓光日前批评，蔡英文宣示「两国论」分裂立场、煽动两岸对立。蔡英文在茶敍中向媒体表示：「大家都有很清楚的认知，中国才是两岸区域稳定的最大变数。过去两年多我们秉持不挑衅、不製造麻烦的态度处理两岸关係，可是中国却做了相反的事情。」她批评中方所倡议的协商是要分化台湾内部。

台灣如何應對武統？

习近平昨天 (1月4日) 在中央军委会议上表示，要「在新的起点上做好军事斗争准备工作」，「把备战打仗指挥棒立起来」，加强作战筹备。他在《告台湾同胞书》纪念演说中表明不会放弃武力统一台湾，台海局势备受关注。

被问到会如何应对武统的可能，蔡英文称加强军力是执政团体的首要任务：「军事防卫能量建构是我们非常重视的事，而且是在国家大政中的最优先的项目。我们在未来执政的日子中，每一天都会努力强化台湾防卫力量，而且把所有动态因素纳入经常性战略检验中。」

她指除了採购军备和加强自主研发武器，台方已经就双方军力评估、作战形态、政治情势变迁等各种状况，进行模拟和战略拟定，希望继续与关心台湾和民主的国家加强军事合作。

李芊（發自台北）