台湾买不到德国疫苗 德驻台代表：非政府能掌控

（德国之声中文网）德国在台协会处长王子陶（Thomas Prinz）今天（6月2日）在脸书上表示，德国政府曾努力协调台湾与德国BioNTech药厂之间就达成疫苗购买协议进行沟通。他在脸书上写道：“我们注意到近来关于疫苗取得的争议。请相信，德国政府，特别是联邦经济部部长Altmaier本人，对于台湾与BioNTech间持续的沟通协调，尽了好一番努力”。

王子陶坦承，“然而，契约签订与否与条件，并非在政府的掌控下，而是取决于契约双方。倘若契约双方能够达成共识，联邦政府自然乐见其成”。

他还提到，“德国是COVAX计画中第二大国际捐款国，而台湾透过这项计画，至今已自费购得60万剂AZ疫苗”。

今年5月中旬，台湾防疫工作突然出现破口，两周来每天都有数百名新增确诊病例。到目前为止，这一波疫情中台湾的死亡人数已经破百。

德国在台协会处长王子陶今天脸书上夸奖“长久以来，台湾透过优秀的健康与卫生措施，控制住疫情”。他写道：“老实说，疫情的控制，除了全体人民从上而下一致的努力，还得加上一点点的运气。”虽然近两周，台湾遭到Covid-19疫情的袭击，“我确信，透过政府与人民共同的努力，必能再次控制住疫情”。

王子陶期许，“有来自不同厂牌、足够的疫苗，包含BioNTech，尽快进口到台湾， 届时，即使随着感染率下降，民众能依旧维持高度的注射疫苗意愿，在这次疫情受到控制后，能比先前站得更稳健”。

据路透社报道，台湾卫福部长陈时中今天在新闻里会上向德国表示感谢，感谢德国“在购买BioNTech疫苗的问题上给予了帮助”。

去年3月，新冠疫情在全球爆发不久，上海复星医药抢占先机，与德国BioNTech公司开始启动新冠疫苗战略合作。根据双方达成的协议， 复星医药产业负责该疫苗在中国大陆及港澳台地区（“区域内”）的临床试验、上市申请和市场销售，并承担相应的成本和费用。BioNTech将负责提供区域内临床试验申请所需的技术材料和临床前研究数据、配合区域内临床试验，并供应相关临床试验及市场销售所需的产品。

路透社在报道中指出，台湾只想同BioNTech药厂直接签订购买合同，“因为台湾不信任中国大陆生产制造的疫苗”。不过复星医药到目前为止只提供BioNTech疫苗销售代理，并未在中国大陆生产。

德国BioNTech公司上周曾对德国之声表示，“我们一般不对潜在或正在进行的疫苗供应洽谈进行评论。当然，BioNTech的目标是为全世界尽可能多的人提供获得我们疫苗的机会”。

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台湾外交部发言人欧江安今天再次指责，在台湾政府与全民共同抗疫、全力向外取得疫苗之际，“中国外交部、国台办等单位多次发表不实言论，企图制造台湾社会矛盾，并干预台湾疫苗采购程序”，外交部予以最严厉的谴责。她说：“我们正告中国政府，停止利用疫情进行毫无必要的操作，遂行政治外交目的。”

中国大陆国台办发言人马晓光回应说：“这完全是无中生有的甩锅把戏。”他在2日举行的记者会上表示：“德国BNT疫苗在港澳台地区的总代理是上海复星医药集团，购买BNT疫苗需要通过上海复星医药集团。这是基本的商业规则。民进党当局对此心知肚明。然而却明知不可为而为之、背其道而行之。耗去的是宝贵的防疫时间，逝去的是民众的宝贵生命。这就是民进党当局将政治私利凌驾于人的生命之上，也许民众的生命代价在民进党当局眼中只是一个数字而已。”

“疫苗换芯片”的思路终未成形

今年1月，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）曾致函台湾经济部长王美花，希望台湾经济部长协助德国汽车制造商解决车用芯片供应严重不足的问题。他在信中写道： "如您能过亲自过问此事，向台积电强调增加对德国汽车产业半导体供应的高度意义，我会非常高兴。"

由于车用芯片供应出现瓶颈，德国汽车产业受到越来越大压力。去年冬天越来越多的汽车生产商不得不停转生产线、让成千上万雇员上短时班。戴姆勒和大众所受打击尤重。

当时除了德国，日本和美国等国的政府也分别发声，希望台湾政府协助解决车用芯片短缺问题。当时有台湾学者提出“芯片换疫苗”的互助方法。台湾向这些国家扩大芯片供应量，同时这些国家向台湾提供疫苗。

今年2月5日，有媒体在德国外交部和经济部的例行记者会上询问德国是否有“芯片片换疫苗”的构想，但两个部的发言人都没有回应。 路透社引述熟知内情人士表示，“疫苗换芯片”牵扯到敏感外交问题，另一方面也是因为德国国内疫苗剂量并不充裕。

此前一天，在台北举行的“2021年台湾经济展望会”上德国在台协会处长王子陶也被问到相关问题。当时他的回答也是同意双方尽可能实现互惠协助，但这（芯片换疫苗）最终仍为私人商业行为，且涉及整体供应链，“政府能做的有限，但将尽力协调”。

台湾人口总数超过2300万，但目前疫苗施打总量占总人口不足3%。

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