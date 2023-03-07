 台湾中央社评论狠批欧盟对台政策 | 经济纵横 | DW | 15.03.2023

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经济纵横

台湾中央社评论狠批欧盟对台政策

台湾中央社罕见发表评论文章，驳斥欧盟只想得到台湾芯片，而不愿深化同台湾经贸关系的立场。评论认为这样的政策不会成功。

芯片外交不是欧盟说了算

"芯片外交不是欧盟说了算"

（德国之声中文网）台湾中央社周一（3月13日）发表评论文章，批评欧盟在对台湾的贸易政策上，只敦促对方在欧洲投资，最好在半导体产业，而对台湾希望的加速双边的投资谈判进行冷处理。该评论写道，这种"只要不给"的立场，恐怕带来的后果是，芯片也将拿不到，因为"芯片外交不是欧盟说了算"。

中央社评论援引欧盟外交亚太司司长维纲（Gunnar Wiegand）的话写道，"许多人支持（与台湾签署协定）是出于政治原因，但从企业考量并不重要"。他强调，欧盟是台湾最大的外来直接投资（FDI）来源，但台湾对欧盟的直接投资却只占对全球投资的2%。他说，欧盟需要台湾的半导体，希望台湾在欧盟有更多投资，尤其是对科技领域。

对此，评论针锋相对地回击道，"台积电赴美、日设厂是为了因应全球地缘政治变化，欧盟想要台湾也在欧洲投资设立晶圆厂，对台湾而言「从企业考量并不需要」"。

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德国担心台积电不来了

这样的评论或给欧洲、尤其是德国的经济界敲响警钟。芯片是当下制造业中几乎每个环节不可或缺的材料，因疫情出现供应链受阻时，缺芯严重，德国的汽车厂商虽然没有因为疫情而休工，但却因芯片不足而无法开足马力满足市场需求。接受了这番教训之后，欧盟出台政策耗资450亿欧元发展芯片工业，各国在政界的支持下开始海外招商。

就德国来看，近两年下来，海外招商政策初战告捷：美国的Wolfspeed、美国的Intel 和台湾的台积电都表示要在德国开设制造芯片的工厂。然而，最近却又有了不妙的新动向，Intel对在德国萨克森安哈特的项目开始显现冷淡，人们担心项目告吹。而几天前，德国《明镜》才发表长文提到，台积电将在德国一反迄今的制造主业即手机芯片，而是改成生产德国需求量特别巨大的汽车用芯片

多年来，台湾乐见同美国以及其它西方国家深化贸易关系。欧盟也公开表示，愿意在一个中国的框架下发展同台湾的交流与合作。但事实是，2015年以来，欧盟同台湾的双边投资协定谈判断断续续，进展有限。2021年，中国与欧盟的投资协定被欧洲议会束之高阁后，原本人们以为时机已到，出现了推动欧台协定的契机。

无论台湾中央社是否在替政府发声，周一的评论至少有些令人跌破眼镜。彭博社认为，尽管台湾与主要国家之间没有外交关系，但蔡英文政府通常对其他民主国家的叙事口吻相当友好，因此，本次评论是"蔡政府的一个罕见动作"。

缺芯威胁着整个汽车产业

（综合报道）

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