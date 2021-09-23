 台湾中国双双申请加入CPTPP 门槛高变数多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2021

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时政风云

台湾中国双双申请加入CPTPP 门槛高变数多

台湾宣布正式提交申请加入CPTPP。由于中国大陆也刚刚提出同样的申请，会员国会如何处理双方的申请将会面对众多变数。

Australien Touristen in Sidney

来悉尼的中国游客

（德国之声中文网）台湾行政院9月22日宣布正式提交申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），目前正在寻求会员国的支持。

澳大利亚有多个台湾商会已经表态，希望作为会员国的澳大利亚同意台湾加入协定。

而就在几天前，中国大陆方面也宣布了申请加入CPTPP。中国商务部部长王文涛16日向新西兰提交了正式书面信函。新西兰是CPTPP协定的保存方，负责协定的行政工作。

中国国家主席习近平去年11月首度表态，中国将积极考虑加入CPTPP。

中国在去年和亚太区域内14个国家签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），如果能够顺加入CPTPP，将会成为域内两个最大自由贸易协定的会员国。台湾则被排除在RCEP之外。

CPTPP由此前的跨太平洋伙伴协定（TPP）演化而来，共有11个成员国，分别是澳大利亚、日本、加拿大、墨西哥、马来西亚、新加坡、智利、秘鲁、越南、新西兰和文莱。除台海两岸外，目前很有可能申请加入该协议的国家还有韩国、英国、泰国、菲律宾、印度尼西亚。此前倡导TPP而后又选择退出的美国已经表态，暂不加入CPTPP。

时间点有利于增加台湾能见度

澳大利亚国立大学台湾问题专家宋文笛在接受德国之声采访时表示，台湾晚于中国大陆提出申请是为了体谅其他国家的政治立场。

他说：“台湾知道自己处境艰难，所以很多时候会尽量以体贴其他合作伙伴的角度出发来选择时间。减少让他们被迫表态的情况。”

但是他也指出，现在提出的时间点有利于台湾增加自身能见度。

“欧洲最近刚刚提出他们的印太战略，要加强和台湾的关系。澳大利亚最近也在联邦议会有一系列的听证会，讨论台湾是否应该加入CPTPP成为新成员。”他说。

“当然，这个礼拜还有联合国大会，在这个重要的会议期间提出来，外在的大条件成熟了，在此期间提出也有提高议题能见度的作用。”

CPTPP于2018年3月在智利签署，目前共有11个成员国

CPTPP于2018年3月在智利签署，目前共有11个成员国

“一票否决制”让两岸入会困难重重

台湾经济部长王美花曾对中国的申请表达担忧，并表示希望不会影响台湾申请进程。

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近期中国大陆又以生物安全为由对台湾莲雾和释迦实施禁令，台湾外交部长吴钊燮在推特发文嘲讽中国申请加入“高标准的CPTPP”是“笑话”。

Doku | Filmstil aus 'Taiwan - Part 1'

台湾外长吴钊燮称中国申请CPTPP是个”笑话“

目前CPTPP成员国中，日本对于中国的加入持慎重的立场，表示要观察中国是否能遵守CPTPP的高标准规则。

CPTPP另一重要成员澳大利亚则正在和中国进行贸易战。中国对数种澳大利亚产品都在实施禁令或者加征关税。

澳大利亚贸易部长已经明确表示，中国如果想要获得澳大利亚认可加入CPTPP，则需要取消对澳产商品的制裁措施而且还要重启部长级会谈。

但是成员国中也有明确表示对中国支持的国家，如马来西亚和新加坡。

“很多东南亚国家可能对台湾会比较保守，”宋文笛说。他认为大多数的会员国在外交上都会对两方表达模糊的欢迎态度，但是不会作出具体承诺。

“这些国家都会趁这个机会做一些正面的表态，换取中国和台湾两边的好感，”他说，“反正给善意是免费的。”

宋文笛认为，目前CPTPP存在“一票否决权”的规则，也就是新增会员必须获得所有成员国的同意，只要有一方反对则无法加入。

其实门槛很高，两边离加入CPTPP都还很遥远，还有待观察。”

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