台湾：中国利用疫情发起“认知作战”

（德国之声中文网）台湾本土疫情持续增加，周六新增321例新冠肺炎本土病例，另外校正回补400例16至21日隔日确诊的本土个案。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中周六表示，5月15日阳性率最高，达6.3%，此后逐步下降，这几日维持在2.2至2.9%，显示疫情并未爆发；确诊案例虽然多，但仍没有必要升级第四级警戒。

而自台湾本土疫情数字增加以来，有关网络假消息的报道频传，例如为销售疫苗不惜扩大疫情、苏贞昌内线交易防疫股、化学兵消毒药剂有剧毒。本周六，在TVBS新闻台网络直播室中，一则留言声称“蔡英文已经确诊还没有宣布”。台湾警政署刑事警察局追查后发现，这则留言IP位址来自美国，用字遣词多为大陆用语而且均为简体字，表示是有心人士利用跳板网络发布。台湾疫情指挥中心强调，散播加讯息构成犯罪，呼吁民众切勿转传散播。

台湾内政部次长陈宗彦周六指出，最近明显感受到中国对台湾已经展开“认知战”，各种假讯息不断，都可能对台湾防疫造成威胁，因此指挥中心不断澄清、阻断错误讯息，避免民众被认知战影响。

陈宗彦周六也在全国防疫会议上呼吁民众，不要让假讯息破坏防疫步调。对于网络上传“蔡英文已确诊”，陈宗彦澄清这是“非常恶劣的假讯息”，目前刑事局、调查局、高检署将与法务部共同合作，打击假讯息。

“网络带风向，打击台湾人民信心”

台湾总统府副秘书长李俊俋本周三在脸书上发文写道：“国安单位证实，自疫情升温以来，中国‘对台认知作战’再度启动，以‘深化台湾内部矛盾’、‘延迟疫情缓和速度’、‘降低生产动能’、‘瓦解经济与股市’为目标，策动部分人士在Line、Facebook等社群管道带起风向、散播不实讯息，借此打击台湾人民信心，并增加大众对政府的不信任感。”

他认为，正是因为如此，许多社群中再次讨论起扩大普筛、建方舱医院、封城以及开放中国疫苗等议题。

对于媒体报道称，趁着华航群聚感染事件发生时，中共启动了认知作战，意图利用民心浮动扩大内部矛盾，台湾行政院政务委员兼发言人罗秉成此前也做出回应。罗秉成在周三的“简讯实联制”记者会上引用瑞典哥登堡大学相关研究统计及其他研究指出，台湾跟其他国家比较起来，受到境外“认知性攻击”非常的严重。他表示，根据国安等位等相关治安单位掌握的讯息，确实是有“透过无烟硝的战争方式”，对台湾发动认知性的攻击。

“用假讯息来做认知性的攻击，它可以达到分裂这个社会，让社会的族群对立，打击政府威信，或是人民对政府的信赖感。”

罗秉成强调，假讯息如同现在的病毒，传播速度快，危害也很严重，民众应做好防御，不制造、不下载、不转传、不听信。“如果每个人做好自律，假讯息对我们的攻击的有效性就会大减。”

中共国务院台湾事务办公室周四则对路透社表示，台湾的指责纯属“虚构”，目的是将民众的注意力从真正的问题上引开。国台办还称，台湾政府应该“停止玩政治游戏，采取实际措施尽快控制住疫情”。

（路透社、中央社、联合报等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。