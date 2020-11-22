台湾东部发生强烈地震

（德国之声中文网）台湾地震部门发布的消息称，受本次地震影响的主要是台湾东南部人口相对稀疏的地区。美国地震监控机构USGS也表示，震源深度为十公里，位于台东县北部。

地震造成大量建筑损毁倒塌。地震引发的泥石流阻塞了道路交通。当地铁路交通已暂停运营。台湾有关当局称，震区有三节车厢脱轨，大约20名乘客已被转往安全地带，所幸这些乘客并没有受伤。位于震中附近的花莲县玉里镇，有两人被困在一处倒塌的食品店中，救援人员目前正在全力施救。另有三人因桥梁断裂而受伤。

花莲县玉里镇的一处食品店在地震中倒塌

法新社记者报道称，台北也有明显震感。来自台积电管理层的消息称，位于台南和高雄的芯片工厂并没有受到地震的影响。中国国家地震观测中心也报道称，从广东到上海的广大沿海地区，都有明显的震感。

海啸警报已取消

美国海啸预警中心此前曾发出针对台湾的海啸警报。日本也曾对台湾周边的岛屿发出海啸警报。不过，上述两则海啸警报，都在短时间后被取消。在台湾，发生超过里氏7.0级以上地震时，才会发出海啸警报。周六，台东县一带就曾发生过地震及一系列余震。但当时震级只有6.6。台湾位于两个大陆板块摩擦碰撞之处，因此地震相对频繁。2016年，台南发生的地震中，曾造成一百多人丧生。1999年的里氏7.3级地震中，有两千多人丧生。

(德新社，法新社)

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