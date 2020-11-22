台湾东部发生强烈地震 1死79伤

（德国之声中文网）台湾在周日（9月18日）下午于东南部发生大地震，规模达到6.8，震央在台东县北部的池上乡，全台明显摇晃，规模为今年目前为止最大。

根据台湾官方通报，18日的地震为17日晚间接连地震后的主震。地震造成花莲县南部的玉里镇一家预拌水泥厂一名工人遭到压伤，送医不治。当地还有一座3层楼房倒塌，幸好受困4人全部救出，此外，花莲几座大桥因强震严重变形，有3人跌落高寮大桥获救。玉里镇总计这次强震共造成1死79伤。

花莲县玉里镇的一处食品店在地震中倒塌

法新社记者报道称，台北也有明显震感。来自台积电管理层的消息称，位于台南和高雄的芯片工厂并没有受到地震的影响。中国国家地震观测中心也报道称，从广东到上海的广大沿海地区，都有明显的震感。

海啸警报已取消

美国海啸预警中心此前曾发出针对台湾的海啸警报。日本也曾对台湾周边的岛屿发出海啸警报。不过，上述两则海啸警报，都在短时间后被取消。在台湾，发生超过里氏7.0级以上地震时，才会发出海啸警报。周六，台东县一带就曾发生过地震及一系列余震。但当时震级只有6.6。台湾位于两个大陆板块摩擦碰撞之处，因此地震相对频繁。2016年，台南发生的地震中，曾造成一百多人丧生。1999年的里氏7.3级地震中，有两千多人丧生。

(德新社，法新社)

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