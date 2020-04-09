台湾世卫争议未解 专家: 双方应展开正式对话

(德国之声中文网) 台湾与世卫之间的角力上周末持续延烧。在台湾要求世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台湾人身攻击」指控道歉後，世卫周六 (11日) 宣称台湾并未如政府所说，在去年12月31日寄给世卫的电邮中警告新冠病毒可能「人传人」。

对此，台湾卫福部长陈时中於周六公布有关电邮内容，并表示中国自去年底出现非典型肺炎病例且需要隔离治疗，这样的情况「不言自明」。然而，碍於台湾当时还尚未出现案例，无法直接在电邮中明示新冠病毒可能人传人。

台湾公布的电邮内容写道：「媒体报导传出中国武汉通报至少七起非典型肺炎案例，当地卫生官员向媒体表示这些案例非萨斯病毒所引起。然而，中国当局仍在研究采集到的检体，而病患也已隔离治疗。如果您能与我们分享相关讯息的话，我们会非常感谢。」

台部长批世卫「内行人讲外行话」

陈时中在记者会上说，世卫批评台湾并未明言新冠病毒会「人传人」，是「内行人讲外行话」，因为任何医生都明白什麽样的状况需要隔离治疗。他表示：「我们清楚知道它是类似SARS，否则中国不会用这个非典型肺炎的字眼，且说病患需隔离治疗。什麽样的病患需隔离治疗，不言自明。」

陈时中也对世卫的回应提出质疑，强调若说「隔离治疗」不是警讯，那麽什麽才叫警讯。他呼吁世卫坦诚以对，积极处理後续事情，不要转移焦点，一错再错。此外，台湾外交部也指控世卫扭曲台湾的通报内容，要求世卫还原真相，让世界知道台湾的确有提醒世卫。

各方对电邮内容看法不一

对于台湾政府公布电邮内容，各界专家看法不一。在英国贝尔法斯特女王大学政治系任教的张晨晨在推特上表示，台湾所公布的电邮内容并未提到新冠病毒「人传人」的可能性。反观，该电邮内容的讯息，武汉卫健委在2019年12月31日便於公告中提到。

张晨晨写道：「世卫拒绝让台湾加入，以及世卫高官在访谈中拒绝回答台湾问题，这两件事都令人非常愤怒，但我认为针对台湾是否有警告世卫新冠病毒可能人传人这件事，网路上已出现不少假讯息。」

另一方面，美国2020富尔伯莱特 (Fulbright) 访问学者南乐 (Lev Nachman) 则在推特上表示，他认为台湾外交部的处理方式不太恰当，当国际社会都注意到台湾且多半都赞赏其防疫成就时，官员对外的用字遣词以及任何一个动作都应该更小心。

华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭接受德国之声访问时表示，世卫与台湾政府双方应该透过官方管道进行交涉，而非隔空互相指控。他说：「我希望谭德塞能在有证据的情况下，对台湾提出指控。而台湾也应该在备齐案件所需的所有资讯後，正式向世卫提出申诉，而非专注在反驳谭德塞上周很临时对台湾做出的指控。」

民间募资替台湾「发声」

台湾官方忙於反驳世卫指控的同时，台湾民间也发起募资行动，在几天之内募资超过1023万台币，准备在《纽约时报》刊登全版广告，向全球表示台湾愿意在新冠疫情中协助抗疫，并试图扭转世卫过去几天在国际上对台湾造成的负面形象。

此次行动由沃草有限公司执行长林祖仪丶台湾着名设计师聂永真跟Youtuber阿滴共同发起，团队曾于2014年太阳花运动时期发起集资投《纽时》广告。这次再度投广告，原意是要反击谭德塞对台湾做出的指控，但在得到网路上大量的反馈後，该团队决定改变广告文案角度，去除掉原本文案中拥有的字眼「攻击」，改为着重於「协助」，以呼应台湾政府过去几个月在国际社会上不断强调的「台湾愿意协助」概念。

「全球台湾研究中心」叶介庭认为，这个行动在短短几天内募到上千万台币的金额，显示部份台湾人民希望受到国际社会的关注。而在理解到广告不该着重於跟世卫的争论之後，该团队也迅速调整方向，将重点放在台湾能提供协助的形象。叶介庭告诉德国之声：「过往，台湾在国际社会中都是被忽略的被害者形象，但现在台湾已成为一个能替自己发声，也能代表普世价值观的国家。」