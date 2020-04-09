台湾世卫争议未解 专家: 双方应展开正式对话

台湾与世卫的口角继续延烧。世卫称台湾在去年底寄的信内未提到新冠病毒「人传人」的可能, 但台湾官方却立即公布电邮内容, 企图反驳世卫的指控。双方的交锋, 也在网路上引起各方不同的解读。
(德国之声中文网) 台湾与世卫之间的角力上周末持续延烧。在台湾要求世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台湾人身攻击」指控道歉後，世卫周六 (11日) 宣称台湾并未如政府所说，在去年12月31日寄给世卫的电邮中警告新冠病毒可能「人传人」。
对此，台湾卫福部长陈时中於周六公布有关电邮内容，并表示中国自去年底出现非典型肺炎病例且需要隔离治疗，这样的情况「不言自明」。然而，碍於台湾当时还尚未出现案例，无法直接在电邮中明示新冠病毒可能人传人。
台湾公布的电邮内容写道：「媒体报导传出中国武汉通报至少七起非典型肺炎案例，当地卫生官员向媒体表示这些案例非萨斯病毒所引起。然而，中国当局仍在研究采集到的检体，而病患也已隔离治疗。如果您能与我们分享相关讯息的话，我们会非常感谢。」
台部长批世卫「内行人讲外行话」
陈时中在记者会上说，世卫批评台湾并未明言新冠病毒会「人传人」，是「内行人讲外行话」，因为任何医生都明白什麽样的状况需要隔离治疗。他表示：「我们清楚知道它是类似SARS，否则中国不会用这个非典型肺炎的字眼，且说病患需隔离治疗。什麽样的病患需隔离治疗，不言自明。」
陈时中也对世卫的回应提出质疑，强调若说「隔离治疗」不是警讯，那麽什麽才叫警讯。他呼吁世卫坦诚以对，积极处理後续事情，不要转移焦点，一错再错。此外，台湾外交部也指控世卫扭曲台湾的通报内容，要求世卫还原真相，让世界知道台湾的确有提醒世卫。
各方对电邮内容看法不一
对于台湾政府公布电邮内容，各界专家看法不一。在英国贝尔法斯特女王大学政治系任教的张晨晨在推特上表示，台湾所公布的电邮内容并未提到新冠病毒「人传人」的可能性。反观，该电邮内容的讯息，武汉卫健委在2019年12月31日便於公告中提到。
张晨晨写道：「世卫拒绝让台湾加入，以及世卫高官在访谈中拒绝回答台湾问题，这两件事都令人非常愤怒，但我认为针对台湾是否有警告世卫新冠病毒可能人传人这件事，网路上已出现不少假讯息。」
另一方面，美国2020富尔伯莱特 (Fulbright) 访问学者南乐 (Lev Nachman) 则在推特上表示，他认为台湾外交部的处理方式不太恰当，当国际社会都注意到台湾且多半都赞赏其防疫成就时，官员对外的用字遣词以及任何一个动作都应该更小心。
华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭接受德国之声访问时表示，世卫与台湾政府双方应该透过官方管道进行交涉，而非隔空互相指控。他说：「我希望谭德塞能在有证据的情况下，对台湾提出指控。而台湾也应该在备齐案件所需的所有资讯後，正式向世卫提出申诉，而非专注在反驳谭德塞上周很临时对台湾做出的指控。」
民间募资替台湾「发声」
台湾官方忙於反驳世卫指控的同时，台湾民间也发起募资行动，在几天之内募资超过1023万台币，准备在《纽约时报》刊登全版广告，向全球表示台湾愿意在新冠疫情中协助抗疫，并试图扭转世卫过去几天在国际上对台湾造成的负面形象。
此次行动由沃草有限公司执行长林祖仪丶台湾着名设计师聂永真跟Youtuber阿滴共同发起，团队曾于2014年太阳花运动时期发起集资投《纽时》广告。这次再度投广告，原意是要反击谭德塞对台湾做出的指控，但在得到网路上大量的反馈後，该团队决定改变广告文案角度，去除掉原本文案中拥有的字眼「攻击」，改为着重於「协助」，以呼应台湾政府过去几个月在国际社会上不断强调的「台湾愿意协助」概念。
「全球台湾研究中心」叶介庭认为，这个行动在短短几天内募到上千万台币的金额，显示部份台湾人民希望受到国际社会的关注。而在理解到广告不该着重於跟世卫的争论之後，该团队也迅速调整方向，将重点放在台湾能提供协助的形象。叶介庭告诉德国之声：「过往，台湾在国际社会中都是被忽略的被害者形象，但现在台湾已成为一个能替自己发声，也能代表普世价值观的国家。」
过去几周，台湾与世卫的关系在国际社会上受到诸多关注，而世卫在多次透过声明来证明他们没有孤立台湾后，却在周三无预警的指控台湾政府对秘书长谭德塞发动含有种族歧视的人身攻击。台湾总统蔡英文周四对此表示抗议，台湾外交部也要求谭德塞立即向台湾道歉。 (09.04.2020)