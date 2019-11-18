 台湾与美国合作反击中国干预大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾与美国合作反击中国干预大选

美国在台协会台北办事处长郦英杰表示，美国政府正与台湾一起合作，反击中国政府干预即将到来的台湾大选。

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan (Reuters/S. Lam)

（德国之声中文网）美国在台协会台北办事处长郦英杰(Brent Christensen)周五（11月22日）举行记者会表示，美国"意识到中国正在通过各种手段施加压力，影响台湾的民主进程"。 他还指出，怀有恶意的人正在利用假新闻使台湾民众失去对民主制度的信心。

这位事实上的美国驻台北大使说，美国和台湾一直在密切合作，通过共享信息和经验以及民间社会动员来打击这些虚假信息。

台湾将于2020年1月11日举行总统及国会选举，倾向独立的台湾总统蔡英文寻求连任。中国被认为会大力支持蔡英文的主要对手、与中共保持友好关系的国民党的候选人韩国瑜。

几天前，蔡英文告诉记者说，中国正在竭尽所能干预台湾大选。

中国先前对台湾民主的干预结果好坏参半。韩国瑜今年3月访问中国拜访中国内地、澳门和香港，一直被指责与中共勾结。

Taiwan Präsidentschaftskandidaten James Soong Chu-yu Tsai Ing-wen Han Kuo-yu

台湾总统大选候选人：宋楚瑜、蔡英文、韩国瑜

干预大选是“连续动作”

韩国瑜曾经在民调中领先，但自6月份以来，通常会落后蔡英文几个百分点。另外几个候选人也跟中国有着千丝万缕的联系，并倾向于赞同中国统一。

几天前，台湾退休将领吴斯怀等30多名退役将领出席在北京人民大会堂举行的活动，肃立聆听中国国歌以及习近平讲话。

吴斯怀是一个亲中组织的领导者，该组织去年曾经在立法会外面举行暴力抗议，一度进犯附近的儿童医院。

这些抗议活动反对蔡英文主导的削减退休公职人员养老金的"年金改革"。有人指责中国传播错误信息夸大了改革幅度的规模和影响。

继外交阻隔、军事威胁和经济施压之后，干预大选是中共破坏倾向独立的蔡英文领导的民进党政权的连续动作。

在外交方面，中国诱逼台湾所剩不多的几个邦交国与之断交，并阻挠台湾参加国际组织。自蔡英文1996年当选总统以来，总共有7个国家与台湾断交，转而与中国建交。目前与台湾建立了正式的邦交关系的国家还剩15个。

中国还通过言语和行动强化了对台湾的军事威胁。中国首艘自制001A型航空母舰本月17日航经台湾海峡，被认为是针对台湾的最新武力恐吓。

 

张平/乐然 （美联社）

 

DW.COM

台湾总统大选:蓝绿对决 橘抢票

台湾三组总统候选人已底定，包括现任总统蔡英文与赖清德、高雄市长韩国瑜和张善政、亲民党主席宋楚瑜和余湘。哪一组目前最受选民青睐?哪些议题是决战关键呢? (19.11.2019)  

中国展臂迎所罗门 台湾批北京干预选举

所罗门群岛9月16日宣布与台湾断交，同时和中国建交。这让台湾的邦交国数量减少至16个。这场断交风云不只是两岸之间的竞争，更让中美澳间的区域角力浮上檯面。 (17.09.2019)  

台湾公布国防报告 慎防中国多重威胁

面对中国军机绕台、飞弹威胁以及心战滋扰，台湾公布了2019年的国防报告书当中，提到在这些威胁逐渐加剧的情况下，台湾更应该加强国防自主的能力。 (12.09.2019)  

中国暗中渗透台湾 信息透明是解答吗？

上周一，多名民进党立法委员、台湾基进党的代表与多位学者一同参与了「外国代理人登记制度的记者会」。 他们除了表示香港反送中的游行突显了中国侵蚀民主制度的现象，也提到中国正透过各种代理人或协力者来隐晦地影响台湾人民。 (24.06.2019)  

相关内容

China Flugzeugträger Type 001A

中国证实国产航母穿越台湾海峡 18.11.2019

中国方面周一证实，该国第一艘自行建造的航空母舰已经完成了穿越台湾海峡的“常规航行”。台北方面则指责北京，此举是以威慑手段影响台湾即将举行的大选。

Taiwan Präsidentschaftskandidaten James Soong Chu-yu Tsai Ing-wen Han Kuo-yu

台湾总统大选:蓝绿对决 橘抢票 19.11.2019

台湾三组总统候选人已底定，包括现任总统蔡英文与赖清德、高雄市长韩国瑜和张善政、亲民党主席宋楚瑜和余湘。哪一组目前最受选民青睐?哪些议题是决战关键呢?

Taiwan Wahlkampf l Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Progressiven Partei Tsai Ing-wen und William Lai jubeln

蔡英文正式宣布赖清德为竞选搭档 17.11.2019

本周日，谋求连任的蔡英文正式宣布，由前行政院长赖清德担任选战副手，角逐2020年1月举行的台湾总统大选。“蔡赖配”的主要对手将是国民党籍高雄市长韩国瑜与前行政院长张善政的组合。

广告

媒体看中国

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

德语媒体：基民盟党代会 华为“抢风头”

是否禁用华为5G设备，成为了执政党基民盟党代会的重大议题。《法兰克福汇报》赞扬了德国电信的折衷路线，吕讷堡《乡村报》则担心只要用了华为就相当于引狼入室。还有两名执政党议员则在《商报》上刊文呼吁，技术问题应当用技术监管来解决，切勿政治化。  