台湾与美国合作反击中国干预大选

（德国之声中文网）美国在台协会台北办事处长郦英杰(Brent Christensen)周五（11月22日）举行记者会表示，美国"意识到中国正在通过各种手段施加压力，影响台湾的民主进程"。 他还指出，怀有恶意的人正在利用假新闻使台湾民众失去对民主制度的信心。

这位事实上的美国驻台北大使说，美国和台湾一直在密切合作，通过共享信息和经验以及民间社会动员来打击这些虚假信息。

台湾将于2020年1月11日举行总统及国会选举，倾向独立的台湾总统蔡英文寻求连任。中国被认为会大力支持蔡英文的主要对手、与中共保持友好关系的国民党的候选人韩国瑜。

几天前，蔡英文告诉记者说，中国正在竭尽所能干预台湾大选。

中国先前对台湾民主的干预结果好坏参半。韩国瑜今年3月访问中国拜访中国内地、澳门和香港，一直被指责与中共勾结。

干预大选是“连续动作”

韩国瑜曾经在民调中领先，但自6月份以来，通常会落后蔡英文几个百分点。另外几个候选人也跟中国有着千丝万缕的联系，并倾向于赞同中国统一。

几天前，台湾退休将领吴斯怀等30多名退役将领出席在北京人民大会堂举行的活动，肃立聆听中国国歌以及习近平讲话。

吴斯怀是一个亲中组织的领导者，该组织去年曾经在立法会外面举行暴力抗议，一度进犯附近的儿童医院。

这些抗议活动反对蔡英文主导的削减退休公职人员养老金的"年金改革"。有人指责中国传播错误信息夸大了改革幅度的规模和影响。

继外交阻隔、军事威胁和经济施压之后，干预大选是中共破坏倾向独立的蔡英文领导的民进党政权的连续动作。

在外交方面，中国诱逼台湾所剩不多的几个邦交国与之断交，并阻挠台湾参加国际组织。自蔡英文1996年当选总统以来，总共有7个国家与台湾断交，转而与中国建交。目前与台湾建立了正式的邦交关系的国家还剩15个。

中国还通过言语和行动强化了对台湾的军事威胁。中国首艘自制001A型航空母舰本月17日航经台湾海峡，被认为是针对台湾的最新武力恐吓。

张平/乐然 （美联社）