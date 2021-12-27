台湾与加拿大宣布启动FIPA“探索性讨论”

（德国之声中文网）台湾与加拿大政府周一（1月10日）宣布，两国已经同意开始就投资保护协议展开“探索性讨论” （exploratory discussions）。台湾行政院经贸谈判办公室发布新闻稿称，台湾行政院政务委员邓振中与加拿大国际贸易部长武凤仪（Mary Ng）周一举行双边视讯会议，就台加双边经贸关系、供应链韧性、多边及区域经贸议题等交换意见，并于会议中宣布台湾与加拿大启动“投资促进保障协议”（FIPA）探索性讨论。

台湾一直寻求与志同道合的伙伴达成贸易协议，如美国和欧盟。虽然是世界贸易组织成员，但台湾只与新加坡和新西兰这两个主要经济体体签订自由贸易协定，而中国不断向各国施压，阻止他们与台湾政府直接接触。

台湾行政院经贸谈判办公室表示，加拿大是台湾重要经贸伙伴，2020年双边贸易总额为55亿美元，此次与加拿大启动FIPA探索性讨论是强化双边经贸关系重要的里程碑，对于加拿大深化印太区域合作，及台湾与理念相近伙伴加强经贸连结皆有助益。

台湾外交部对于台加宣布启动FIPA讨论表达高度欢迎与肯定，会积极配合并与相关部会共同努力，尽早完成台加投资促进及保障协议，促进双向投资，建立供应链韧性。

加拿大政府也在其新闻网站上写道，武凤仪在视讯会议上强调，随着加拿大扩大其贸易联系及在亚太地区的经济伙伴关系，台湾是一个重要的贸易及投资伙伴。双方谈论了加拿大与台湾在促进供应链弹性和互利商业机会中持续合作的必要性，并加强在科技创新、教育、原住民事务和绿色经济方面的合作。其新闻稿也介绍到，台湾是加拿大在亚洲的第六大贸易伙伴，2020年加拿大对台湾直接投资额达到5.57亿美元，台湾在加拿大的直接投资为2.56亿美元。

台湾是加拿大印太战略重要一环

加拿大国际贸易部长与台湾官员的直接会面可能回激怒中国。中国不断在国际上尝试孤立台湾，并宣称拥有台湾主权。

尽管如此，加拿大通讯社引述卡尔顿大学诺尔曼·帕特森国际关系学院的贸易专家利利（Meredith Lilly）称，台湾是世贸组织的正式成员，因此是加拿大追求更深入贸易的合适对象。“加拿大正启动印太战略，着眼于在该地区获得超脱中国的贸易前景，而台湾是其中的重要一环。”

利利同时指出，去年华为孟晚舟以及两名加拿大公民分别获释返国的事件，增强了加拿大追求中国以外贸易关系的必要性。

加拿大前驻华大使赵樸（Guy Saint-Jacques）表示，台湾遵守国际贸易规则，是比中国更可靠而且可预测的商业伙伴。“中国或许会抗议，因为它正试图扼杀台湾的空间。我已经提倡了一段时间，我们必须采取措施，对台湾表示出更多的支持。尽管有中国的干扰活动，台湾是一个充满活力的民主政体。”

也有国际贸易律师进一步指出，台加推动双边贸易可能会引起中国不满，若加拿大支持台湾加入“跨太平洋夥伴全面进步协定”(CPTPP) ，将会使中国更加愤怒。

台湾与中国都在去年九月提出加入CPTPP的申请。CPTPP成员国包括日本、加拿大、澳大利亚、新加坡、新西兰等。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。