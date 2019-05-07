台湾与世卫大会连三年无缘 起因是谁的谎言?

5月6日，第72届世界卫生大会报名截止，台湾连续第三年没有收到与会邀请。针对台湾声称世界卫生大会排除台湾与会资格将造成「国际防疫缺口」，中国称该问题「不存在」，仅仅是「民进党的谎言和借口」。随后，台湾外交部发布声明反驳，并呼吁各国「应正视中国政府邪恶的本质」。

2009年至2016年，台湾连续8年以「中华台北」的名义，以观察员身份参加世界卫生大会。然而，在2016年民进党的蔡英文当选总统之后，连续三年，台湾都没有受邀参加世界卫生大会。虽然美国、日本、英国、法国、德国、加拿大等国与欧盟的行政或立法部门，以及多个国际组织如世界医师会(WMA)、欧洲医师协会(EMA)、欧洲医师常务委员会(CPME)等皆支持台湾参与第72届世界卫生大会，但是至报名截止为止，台湾仍然没有收到与会邀请。

台湾卫生福利部表示，不论台湾是否受邀，卫生福利部长陈时中都会率团前往日内瓦，与各国团队进行交流，预计5月17日深夜出发，23或24日回台。

中国：台湾与会的政治基础不存在

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上告诉记者: 「在中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的重要原则。」

耿爽表示，过去台湾之所以有八年能够出席大会，是两岸在一个中国原则的九二共识基础上透过两岸协商做出的特殊安排。但民进党自从2016年坚持「台独」立场，使台湾参加WHA的政治基础不复存在，「因此中方决定不同意台湾地区参与今年世卫大会。」

针对记者提问道关于台湾方面声称台湾缺席世界卫生大会将「损害台湾民众健康福祉」、「造成国际防疫缺口」，耿爽回答道，台湾的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，有需要时世界卫生专家也可以赴台湾进行考查或提供援助，台湾也可以及时与世卫组织交换突发公共卫生事件的信息。耿爽说:「所谓不让台参加世卫大会将导致国际防疫体系出现缺口根本不存在，不过是民进党当局图谋参与世卫大会的谎言和借口。」

台湾: 中国排除台湾是背离普世人权

台湾外交部随后发布声明驳斥中国「公然说谎」。声明中说道，从2009年至2018年期间，台湾医卫专家向WHO申请参加165场技术性会议，仅获邀出席49场，被拒率高达70%。因此，台湾批评中国「公然说谎」，谴责中国排除台湾的做法是背离世界卫生组织的医卫普世人权，「只会再次引起台湾人民对中国的憎恨」。最后，台湾也呼吁国际社会「应正视中国政府邪恶的本质，并支持善良的台湾人民在国际组织的应有权利。国际组织若继续配合中国封杀台湾人民，只会使得中国政府更加猖狂，最终受害的将是整体国际社会。」

台湾的医疗与健康保险水平在世界享有声誉。2018年，在彭博健保效率指数中，台湾在56个国家中排名第9。2017年，TheRichest在医疗照护的国际评比当中，将台湾列为第一名。

2019年初，一名名为「博凯文」的美国人分享他在台湾旅游期间就医，接受到高品质的医疗照顾，在没有保险给付的情况下却只需要支付80元美金，不及他在母国接受同等服务需要支付的价钱的十分之一。该篇文章在社群网络上获得广大回响，超过16万人分享转发。

罗法/杨威廉(综合报导)