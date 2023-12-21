台湾三党总统候选人举办首场政见发表会

（德国之声中文网）现任台湾副总统、民进党总统候选人赖清德重申，明年大选是“民主或专制的选择”。他认为“中国要并吞台湾是他们的国家政策……不是你们全盘接受中国的主张就有办法阻止”，“中国在联络次要敌人打击主要敌人，兔死狗烹、殷鑑不远”。

赖清德曾自称是“务实的台独工作者”，他与前驻美代表萧美琴组成的“赖萧配”，遭中国贴上“双独（毒）组合”标签。但赖清德说：“不要傻傻地跟着中国定义台独，也不要跟着中国一直检讨受害的台湾。”随后向其他候选人抛出提问：“侯市长、柯主席，在中国的眼中，我们三人站在这里参选总统通通都是台独，你们接不接受？难不成你们是在选特首？”

现任新北市长、国民党总统候选人侯友宜把大选形容为“战争与和平的选择”。他认为民进党执政下，“台独会引战，战争就离我们越来越近，和平就离我们越来越远”。他要求赖清德冻结台独党纲，并且质问赖清德是否愿意在此公开放弃台独主张、承诺终结民进党台独党纲，“大家在等你有个说法”。

侯友宜此前曾提出“3D战略”，也就是藉由吓阻、对话与降低风险，来促进台海和平。他20日强调：“中华民国绝不会在主权上让步，我会尊重现状的基础，跟两岸创造一个互信和平的交流，确保稳定。”

前台北市长、民众党总统候选人柯文哲说，他对两岸关系的态度是“台湾自主，两岸和平”，亦即在维持台湾现有的民主自由体制下，“以对等尊严的方式和大陆展开交流”。

柯文哲认为，他在台北市长任内举办的双城论坛是“成功和大陆打交道的经验”。但他也表示，“没有人会把国家的安全完全寄托在对方的善意上”，主张台湾国防预算增至GDP的3%。

台灣2024總統大選誰能脫穎而出？

台湾民意基金会董事长游盈隆在Yahoo TV《风向台湾》节目中提到，明年1月的台湾大选恐怕是历次选举中最难捉摸的一次。他判断有4成的选民会受到电视政见发表辩论会的影响，且多半是高学歷的年轻族群。这是一个变数，未来还有多场辩论会，会产生多大影响目前未知，但若有3到5个百分点也是很大的变化。

他还强调说，这次是三足鼎立态势对于民进党跟赖清德的杀伤力相对没那么大，但最后要看电视辩论、弃保效应是否彻底以及有没有猛爆性突发事件。第一、二名到选战最后会拉很近，选战将非常激烈。游盈隆断言“赖萧配会低空掠过”，但“立委选情恐哀鸿遍野”。

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