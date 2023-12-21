台湾三党总统候选人举办首场政见发表会

（德国之声中文网）现任台湾副总统、民进党总统候选人赖清德重申，明年大选是“民主或专制的选择”。他认为“中国要并吞台湾是他们的国家政策……不是你们全盘接受中国的主张就有办法阻止”，“中国在联络次要敌人打击主要敌人，兔死狗烹、殷鑑不远”。
赖清德曾自称是“务实的台独工作者”，他与前驻美代表萧美琴组成的“赖萧配”，遭中国贴上“双独（毒）组合”标签。但赖清德说：“不要傻傻地跟着中国定义台独，也不要跟着中国一直检讨受害的台湾。”随后向其他候选人抛出提问：“侯市长、柯主席，在中国的眼中，我们三人站在这里参选总统通通都是台独，你们接不接受？难不成你们是在选特首？”
现任新北市长、国民党总统候选人侯友宜把大选形容为“战争与和平的选择”。他认为民进党执政下，“台独会引战，战争就离我们越来越近，和平就离我们越来越远”。他要求赖清德冻结台独党纲，并且质问赖清德是否愿意在此公开放弃台独主张、承诺终结民进党台独党纲，“大家在等你有个说法”。
侯友宜此前曾提出“3D战略”，也就是藉由吓阻、对话与降低风险，来促进台海和平。他20日强调：“中华民国绝不会在主权上让步，我会尊重现状的基础，跟两岸创造一个互信和平的交流，确保稳定。”
前台北市长、民众党总统候选人柯文哲说，他对两岸关系的态度是“台湾自主，两岸和平”，亦即在维持台湾现有的民主自由体制下，“以对等尊严的方式和大陆展开交流”。
柯文哲认为，他在台北市长任内举办的双城论坛是“成功和大陆打交道的经验”。但他也表示，“没有人会把国家的安全完全寄托在对方的善意上”，主张台湾国防预算增至GDP的3%。
台湾民意基金会董事长游盈隆在Yahoo TV《风向台湾》节目中提到，明年1月的台湾大选恐怕是历次选举中最难捉摸的一次。他判断有4成的选民会受到电视政见发表辩论会的影响，且多半是高学歷的年轻族群。这是一个变数，未来还有多场辩论会，会产生多大影响目前未知，但若有3到5个百分点也是很大的变化。
他还强调说，这次是三足鼎立态势对于民进党跟赖清德的杀伤力相对没那么大，但最后要看电视辩论、弃保效应是否彻底以及有没有猛爆性突发事件。第一、二名到选战最后会拉很近，选战将非常激烈。游盈隆断言“赖萧配会低空掠过”，但“立委选情恐哀鸿遍野”。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“务实的台独工作者”
今年4月，台湾现任副总统赖清德被民进党正式公告提名为2024年总统大选民进党候选人。2017年9月26日，时任行政院院长的赖清德在立法院公开答询时自称“主张台湾独立的政治工作者”，是首位任期内在立法院公开主张台湾独立的行政院院长。今年8月，赖清德在接受台湾媒体专访时又被主持人问到有关“务实的台独工作者”的阐述，他回答说，“务实”就是根据事实，台独是指“台湾不属于中华人民共和国的一部分”，“台湾斩钉截铁地就不是中华人民共和国一部分”。赖清德在台湾也被一部分人称为“台独金孙”。不过今年夏天他在媒体面前表示拒绝接受这个标签。他说，台湾政治只有“政治金童”，没有“台独金孙”。中国大陆国台办发言人已经多次直接点名赖清德是“顽固的台独分子”，指责“台独工作者”就是“麻烦制造者”、“战争制造者”。外界认为国台办在台湾大选前以如此强硬的方式直接点名批评候选人的做法并不多见。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
被中央台办两次列入制裁名单的台湾“战猫”
父亲为台湾人，母亲为美国人的萧美琴在2020年6月被任命为台湾驻美代表，她也是台湾首位女性驻美代表。《纽约时报》曾撰文称萧美琴是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，“身处灰色地带，她享有强大的内部人脉，但却忍受着一种特殊的局外人身份”。中国的外交官被称为“战狼”，萧美琴自称“战猫”。她说：“猫可以走钢丝，而且它们能够以非常敏捷和灵活的方式保持平衡。”去年美国众议院议长佩洛西访台后，作为访台的主要推动者萧美琴被中共中央台办点名，称她“必将遭到历史清算”并将她列入“台独顽固分子清单”。今年4月，台湾总统蔡英文同美国众议院议长麦卡锡在加州举行会晤后，中央台办宣布对萧美琴实施进一步制裁。台湾一些亲蓝的时评人士分析称，赖清德找到萧美琴做副手，主要看重的是萧美琴与华盛顿之间的良好关系，有利于加强台湾同美国的沟通和联系。
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“黑道克星”出身的“温和派”
国民党推出的总统候选人侯友宜曾担任台湾警政署署长和新北市市长。早年他在警界被称作“黑道克星”。《华尔街日报》在一篇报道中评价说：“他在不同党派之间拥有罕见的吸引力，但在应对主导台湾未来的地缘政治洪流方面经验有限。”文章称，侯友宜本省籍背景和务实的声誉让他在颇为广泛的选民中很受欢迎，但他几乎没有与北京方面或华盛顿方面打交道的经验，以往也基本上避而不谈对中国的立场。在被提名为总统候选人后，侯友宜公开表示，反台独，但是也反对一国两制。今年9月侯友宜访问美国之后提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)。他表示“用负责的态度让台湾实现和平和稳定”。
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昔日“政治金童”
蓝白合破局之后，侯友宜宣布与台湾著名媒体人赵少康搭配登记参选令很多人大吃一惊。赵少康早年从政，曾是国民党少壮派的政治明星，有“政治金童”之称，也是新党的联合创办人之一。90年代后期他逐渐淡出政界投入媒体界并成为台湾最为知名的“名嘴”之一。他主持的电视时政讨论节目《少康战情室》 在中国大陆也拥有大量的粉丝和观众，成为大陆人了解台湾时事的一扇窗口。2021年2月，赵少康的国民党党籍获批准恢复，这也是他自1996年1月底卸任立委25年后重返政坛的第一步。当时他还表示，不排除争取代表国民党参加2024年总统选举。“侯康配”形成之后，有看法认为，赵少康的参选有助于稳住蓝营的基本盘，推动蓝营支持者回归。但也有人认为，赵少康更具“战斗力”，有可能在选战期间“喧宾夺主”，副手光芒盖过正手。
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“政坛怪咖”
医师出身的柯文哲2014年以无党籍身份参选台北市市长。他在选举辩论中说过“台湾政治上最大的问题就是蓝绿恶斗”。最终柯文哲以57.16%的得票率当选，成为台北市改制直辖市后首任无党籍市长。柯文哲是一位讲话“非典型”的政治人物，“有话直说、不假修饰”，容易讲出“争议性言论”，风格“我行我素”，面对敏感政治议题则回避和闪躲，被看作是“政坛怪咖”。2019年8月1日，柯文哲召开记者会向外界说明台湾民众党成立的理念，“以台湾为民、以民众为本，我们希望台湾就是我们，我们就是民众”。5天后，民众党举行创党成立大会，柯文哲被推举为党主席。今年5月，柯文哲获得民众党总统候选人提名。此后几个月，国民党与民众党在选战中持续讨论蓝白合的可能性，一路磕磕绊绊，直到11月24日正式破局。当天上午，柯文哲正式登记参选总统，并同时公布其竞选搭档为时任民众党籍立法委员吴欣盈。一般认为柯文哲的主要支持者是40岁以下的年轻人。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
从“新光公主”到副总统候选人
吴欣盈虽然是台湾的政治人物，也是企业高管，但她在台湾更广为人知的身份是新光集团第三代千金。即便被宣布与柯文哲搭配参选2024年总统大选之后，台湾媒体报道吴欣盈的消息时仍喜欢用“新光公主”这样的称呼方式，而且连去年的旧新闻也被重新挖出。去年吴欣盈以民众党不分区立委在国会参加质询时说：“我所了解就是说台湾人最富有的20%与最穷的20%之间，其实差距是越来越大的，那这个部分对我来说是比较担忧的。”但她这一天穿的是三宅一生的套装，提的是黑色爱马仕包，引来网友狂酸：“穿着三宅一生谈贫富差距，很多人连半宅都买不起好吗？她自己就是那20%里的3%。”当时柯文哲回呛说：“难道质询贫富的议题，一定要先穿补丁的衣服吗？”根据《荣泰创数据》最新公布的3位副手网络好感度，吴欣盈获得的好感度居中，低于萧美琴，但高于赵少康。
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