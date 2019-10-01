台湾一跨港大桥坍塌 多人受伤

（德国之声中文网）台湾内政部消防署称，这座140米长的大桥断裂时，一辆行驶在大桥上、即将抵达对岸的油罐车随之陷落，驾驶员伤势严重，所幸被从烈焰熊熊的驾驶室内救出，送往医院施治。

当局通报说，有10人被从海水中打捞上来，送入医院；多艘渔船被断裂的桥体压到而损坏，至少有5人失踪。消防署担心，这些人有可能被困于大桥碎体。暂无人员死亡的报道。

救援人员寻找5名失踪者

前一天，强劲的台风"米娜"（Mitag，国际编号1918）携暴雨侵袭台湾，给多地留下破坏痕迹。南方澳跨港大桥所在的宜兰县也受到影响。不过，这座1998年落成的大桥是否因此次台风而坍塌，暂不清楚。

台湾交通部长林佳龙称，有关当局已启动调查坍塌原因。他指出，大桥应能使用50年。他强调，新近的气候条件、地震及以前对该桥的评估都会在调查中被考虑到。

目击者称，大桥是突然坍塌的。一居民对地方电视台SET TV说，坍塌时，"就像是一个自由落体"。事故发生时，台风已然过境，天朗气清。18米高的这座桥是当地的一个旅游景点。该桥替代了桥孔较低、大渔船难以穿行的一座旧桥。

下坠桥体压沉渔船

自台风于周一登陆以来，已至少有12人受伤。据救灾当局称，他们多因坠落物或所骑的电动摩托车被风刮倒而受伤。

据报道，此次台风共导致6.5万多个家庭断电，近5000受大水威胁地区的住民不得不撤离。台湾气象部门称，"米娜"正逐渐减弱，移向韩国。

凝炼/叶宣（德新社、美联社）