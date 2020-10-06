台湾一架F-16战机飞行训练时失踪

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾空军一架F-16战机11月17日晚间当地时间18时5分自花莲机场起飞，进行夜间飞行训练。18时17分时，该机的雷达光点消失在花莲机场东北面外海8里处。

据报道，机上飞行员为44岁的上校蒋正志。台湾空军第五战术混合联队表示，一同参加该次训练的另外两架F-16战机正在失踪海域配合协助搜索。

事发后，台湾国防部黑鹰搜救机以及海军反潜机也立即投入搜救行动。台湾空军方面证实，机上飞行员为26作战队长蒋正志上校，住嘉义县水上，无子女，家有妻子与母亲。

这是台湾空军不到一个月内发生的第二起严重事故。今年10月29日，一架F-5E战机在台东执行任务时，起飞不到两分钟坠落于基地北面的海域。飞行员在第一时间跳伞逃生时严重受伤，后在医院不治身亡。



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