台湾一军机坠机 飞行员送医不治身亡

（德国之声中文网）10月29日台湾空军发生严重空难，一架F-5E战机在台东执行任务时，起飞不到两分钟坠落于基地北面的海域。该机飞行员朱冠甍上尉受重伤，送医后不治身亡。

据台湾中央社报道，飞机出现故障后，朱冠甍在第一时间跳伞逃生，被直升机搜救后送往台东马偕医院急救。报道称，被从海中救起时，朱冠甍的心肺功能已呈停止状态，8点50分院方接手抢救，9点27分宣告死亡。

中时新闻网报道，发生事故时，台东外海风势强大且海象不佳，飞行员顺利跳伞后落海，却被伞绳缠住而大量吃水。救援直升机发现朱冠甍后将他吊挂上机，回到空军基地后送往马偕医院。

台湾军方公布的资料显示，朱冠甍1991年出生，台湾空军官校毕业，累积飞行时数超过700小时。

出事飞机为F-5E型战机，于1962年同美国签订合同生产制造，投产后，总共生产完成了242架。该机带有两个涡轮喷射发动机，目前在台空军主要担任训练任务。

从中央社列表看出，自2001年开始的近20年里，F-5战机发生了8次意外事故，超过10名飞行官丧生或者失踪。造成本次飞行员身亡的重大事故的起因还在调查当中。中时新闻报道提及F-5为双发动机型，即便一个发动机失效，另一个仍能维持稳定飞行，而两个发动机同时失效则相当罕见。

台湾自由时报报道，出事当天下午，台东检察官已完成尸检程序。据参与验尸的人员透露，朱冠甍身体左侧受到重创，头部以及眼部凹陷，左胸肋骨断裂，左手骨折。他们还说，没有生前溺水现象，疑似跳伞时弹射撞击致死。

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