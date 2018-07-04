台港判决打先锋 婚姻平权路遥遥

(德国之声中文网) 香港QT案胜诉，让外国民事结合伴侣取得伴侣签证。台湾伴侣权益推动联盟理事长，同時也是台湾同婚释宪案律师许秀雯表示，虽然此案没有直接承认同性配偶地位，但是已经为香港婚姻平权开了一扇门。
她说，虽然在第二审，香港上诉法庭提出，婚姻独有某些「核心权利和义务」，而基于这些核心权利和义务的差别待遇不能被视爲歧视。不过终审法院不想陷入何谓「核心」与否的讨论，而是强调应集中审视被指帶有歧视的部分，其差别待遇是否有理可据。最終的判决证明，香港法院认为将同性已婚人士或民事伴侣排除在居留﹑就学就业、申请银行账户或享受医疗服务之外，并不合理。
许秀雯说，同志权益就是靠一个个法律判决逐渐得到保障，而它們都指向同一個結論﹕不承认同婚就是一种性倾向歧视。「所有宪法法院判定不让同志结婚违宪，就是因为这會侵害平等权利。」
相较于香港，已经通过同婚释宪的台湾在这方面却更落后。许秀雯说：「即使通过释宪，台湾对于边境管理的态度仍然严峻。许多在国外已合法结婚的同性伴侣仍无法用配偶身份申请依亲居留。」
台湾行政院性别平等委员会虽然多次开会讨论，3月提案也经过行政院长赖清德拍板定案，说要在同婚修法前正式让在外地结合的同志伴侣取得居留权。不过至今日仍未实施。
台湾同志团体质疑政府用公投决定性少数的幸福和权力违反宪法解释。
台湾同婚法无进展
台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，并要求相关部门在两年内修法。台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家，并引来世界关注。不过一年过去，当局不但因为年底选举考量，让修法停滞不前，还通过了三项反婚姻平权公投提案。
立法委员尤美女说，反对声浪是同婚修法的最大阻碍。大选将近，也让立法委员「被选民绑架」。她认为政府应在人权议题上展现领导魄力。
她说，「最高领导人吧。她不敢直接说，好，我们就依照大法官解释直接通过。」她认为原因是执政党支持者的强烈反弹﹕「这些支持者得到的是错误的资讯，认为同婚合法化后社会会更加混乱。」
台湾媒体《中国时报》报导，立委林静仪认为同志团体没有到地方沟通，去说服「80%不懂的人」。这个说法遭到同志团体挞伐，认为掌握资源的执政党没有负起修法责任，卻反過來追究弱势团体。
目前台湾伴侣权益推动联盟发起「對反同公投說不」整體策略 ，包括「反制司法诉讼」和「阻挡公投二阶连署公民行动」等活动。另一个团体，婚姻平权大平台也发起「对话志工」和「向反同3公投说不」。希望透过沟通能让婚姻平权早日得以实现。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
澳大利亚议会通过同性婚姻法案
2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
奥地利宪法法院批准同性婚姻
2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
德国迎来历史性时刻
6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
亚洲第一 台湾迈向同婚合法
今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
爱尔兰人多数赞成同性婚姻
爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
荷兰是先锋
2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
卢森堡首相大婚
2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
冰岛总理携夫人访华
冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
南美国家并不落后
南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
美国全面实现同性婚姻合法化
北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
新西兰有个例外
物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
承认境外缔结的同性恋婚姻
以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。