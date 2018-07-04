台港判决打先锋 婚姻平权路遥遥

(德国之声中文网) 香港QT案胜诉，让外国民事结合伴侣取得伴侣签证。台湾伴侣权益推动联盟理事长，同時也是台湾同婚释宪案律师许秀雯表示，虽然此案没有直接承认同性配偶地位，但是已经为香港婚姻平权开了一扇门。

她说，虽然在第二审，香港上诉法庭提出，婚姻独有某些「核心权利和义务」，而基于这些核心权利和义务的差别待遇不能被视爲歧视。不过终审法院不想陷入何谓「核心」与否的讨论，而是强调应集中审视被指帶有歧视的部分，其差别待遇是否有理可据。最終的判决证明，香港法院认为将同性已婚人士或民事伴侣排除在居留﹑就学就业、申请银行账户或享受医疗服务之外，并不合理。

许秀雯说，同志权益就是靠一个个法律判决逐渐得到保障，而它們都指向同一個結論﹕不承认同婚就是一种性倾向歧视。「所有宪法法院判定不让同志结婚违宪，就是因为这會侵害平等权利。」

相较于香港，已经通过同婚释宪的台湾在这方面却更落后。许秀雯说：「即使通过释宪，台湾对于边境管理的态度仍然严峻。许多在国外已合法结婚的同性伴侣仍无法用配偶身份申请依亲居留。」

台湾行政院性别平等委员会虽然多次开会讨论，3月提案也经过行政院长赖清德拍板定案，说要在同婚修法前正式让在外地结合的同志伴侣取得居留权。不过至今日仍未实施。

台湾同婚法无进展

台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，并要求相关部门在两年内修法。台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家，并引来世界关注。不过一年过去，当局不但因为年底选举考量，让修法停滞不前，还通过了三项反婚姻平权公投提案。

立法委员尤美女说，反对声浪是同婚修法的最大阻碍。大选将近，也让立法委员「被选民绑架」。她认为政府应在人权议题上展现领导魄力。

她说，「最高领导人吧。她不敢直接说，好，我们就依照大法官解释直接通过。」她认为原因是执政党支持者的强烈反弹﹕「这些支持者得到的是错误的资讯，认为同婚合法化后社会会更加混乱。」

台湾媒体《中国时报》报导，立委林静仪认为同志团体没有到地方沟通，去说服「80%不懂的人」。这个说法遭到同志团体挞伐，认为掌握资源的执政党没有负起修法责任，卻反過來追究弱势团体。

目前台湾伴侣权益推动联盟发起「對反同公投說不」整體策略 ，包括「反制司法诉讼」和「阻挡公投二阶连署公民行动」等活动。另一个团体，婚姻平权大平台也发起「对话志工」和「向反同3公投说不」。希望透过沟通能让婚姻平权早日得以实现。