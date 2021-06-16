台港关系恶化？ 驻港办台籍人员全数撤回

（德国之声中文网）台湾驻港办人员周日（6月20日）开始离港。民进党副秘书长林飞帆在其脸书专页上表示，台湾派驻在香港的台北经济文化办事处的人员，将全数撤回台湾，办事处只会留下当地雇员。林飞帆解释：“这是因为，中共和港府持续逼迫我们派驻在香港的人员签署「一中承诺书」承认「一个中国」，作为外派签证续签的政治前提，我方当然不会接受！。”

他谴责道：“今天，中共的做法，不仅让台港关系倒退，也只会加深台湾人对中国的不信任”。这位民进党的高级官员还指出，因为香港民主运动，“许多国际组织、媒体也被迫离开香港。现在，中共又想用逼台湾撤回驻馆的方式，来孤立香港人”，“我相信中共想孤立香港最终只会是孤立自己。”

陆委会：调整台驻港办业务

台湾陆委会当天也发表声明指出，港府自2018年7月起，“屡次对我香港办事处人员签证设置不合理的政治条件，要求签署「一中承诺书」，致我方派驻人员无法续留及赴任，爰自本年6月21日起，调整香港办事处业务办理方式。陆委会邱主任委员亦将于6月21日举行记者会，进一步对外说明相关情形。”

陆委会批评中共及港府以“一中承诺书”设置障碍，影响台湾驻香港办事处人员的轮调及正常运作，片面违反2011年双方换文内容，要对台港关系及民众权益受损负所有责任。陆委会还强调：“我们坚拒逼使我驻外人员签署「一中承诺书」的无理政治打压，也对中共当局及港府提出严正的警告与谴责。”

“仍维持必要运作”

另据路透社和台湾中央社报道，台湾驻港办人员周日有7人返台，只剩一名7月签证才到期的经济部驻港代表。一位知情的台湾高层官员向路透社表示，因香港政府再度拒续发台湾驻港办事处官员签证或核发新签证，近期并要求部分驻港办事处官员在21日前离港。这名官员还介绍，下个月台湾驻港办事处将没有台湾官员任职，但仍有50位香港雇员持续维持一般经济交流及签证相关服务，且台湾目前没有计划缩减驻港办事处营运规模。

中央社的消息显示，驻港办人员离港前发送简讯表示，尽管形势严峻，但办事处今后仍会维持必要运作，服务不中断、不打折，办公室地址跟电话也暂不变更。

无独有偶

去年7月，台湾驻港办事处代理处长高铭村因拒签“一中承诺书”，工作签证未获续签，被迫返台。作为反制措施，台湾方面去年宣布，在香港驻台办事处人员工作签证期满时，也将不被续发签证。

今年5月，香港特区政府宣布暂停驻台湾办事处的运作，并指责台湾近年的一连串行径已严重破坏港台关系，令经贸文办在台湾的运作环境日趋恶化。台湾有学者当时分析认为，此举“是为关闭台湾驻香港办事处铺路”。

时隔一个月，澳门特区政府本周也宣布，驻台湾的澳门经济文化办事处将从6月19日起暂停运作。台湾方面表示，澳门的单方面决定“令人遗憾”。

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