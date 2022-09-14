台海關係緊張 外籍移工憂演變戰爭

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中國對台灣實施軍演並試圖建立一種「新常態」，讓台海局勢陷入不穩定。目前全台灣約有70萬名外籍移工，當中有人告訴德國之聲，他們擔心局勢升級將會影響到工作。
佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。
围绕美国国会众议长佩洛西是否访问台湾的争议喧嚣不断，北京方面已经发出数次严厉警告。在这一背景下，美国海军“里根号”航母战斗群从新加坡启航，重返南中国海。
中國軍隊對台灣周邊海空域進行實彈演習，造成台海局勢升溫。《南華早報》報導稱，在台灣的外商公司和僑胞已開始制定人員和資產撤離計畫。在回應德國之聲查詢時，多個在台外國商會回覆表示：目前尚未接獲有關消息。
中国对台湾施加的压力，不仅体现在军事层面上，也表现在经济方面。中国政府周三发布的所谓台湾问题白皮书中，再度强调了台湾是中国一部分的立场。白皮书中承诺，实现统一后，台湾将变得更加富庶。而事实上，就在上周，中国刚刚宣布了对台湾的经济制裁措施。由此可见，两岸政治关系对双边的经济往来有着直接的影响。
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