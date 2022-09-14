台海關係緊張 外籍移工憂演變戰爭

“剪不断理还乱” 千丝万缕的两岸经济关系

中国对台湾施加的压力，不仅体现在军事层面上，也表现在经济方面。中国政府周三发布的所谓台湾问题白皮书中，再度强调了台湾是中国一部分的立场。白皮书中承诺，实现统一后，台湾将变得更加富庶。而事实上，就在上周，中国刚刚宣布了对台湾的经济制裁措施。由此可见，两岸政治关系对双边的经济往来有着直接的影响。