 台海關係緊張 外籍移工憂演變戰爭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2022

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新闻广角

台海關係緊張 外籍移工憂演變戰爭

中國對台灣實施軍演並試圖建立一種「新常態」，讓台海局勢陷入不穩定。目前全台灣約有70萬名外籍移工，當中有人告訴德國之聲，他們擔心局勢升級將會影響到工作。

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FILE - A Phantom 4, developed by major Chinese consumer-drone maker DJI, flies during its demonstration flight in Tokyo, Thursday, March 3, 2016. Drone company DJI Technology Co said Tuesday, April 27, 2022, that it has temporarily suspended business activities in Russia and Ukraine to prevent use of its drones in combat, in a rare case of a Chinese company pulling out of Russia. (AP Photo/Shizuo Kambayashi, File)

乌克兰战场上的大疆无人机 14.09.2022

Karikatur . Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: @DW Bis auf Weiteres bitte kein Hinweis auf Elkin auf dem Bild. Thema: Chinas Öl-Importe aus Russland steigen deutlich. Stichworte: Karikatur, Russland und China, russisches ÖL, ÖL-Importe aus Russland, russische Wirtschaft Bildbeschreibung: Karikatur - chinesischer Drache spricht ins Öl-Rohr: Noch mehr Preisnachlass!.

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？ 13.09.2022

连日来，俄军一直在加强对乌克兰东部地区的攻势。不过，俄罗斯基本上没能实现攻占领土之目标。就在离前线不远处，一些乌克兰平民正在努力让乌军士兵享受片刻的和平。

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民 11.09.2022

拥有深厚历史的众多英国小酒馆经历了经济危机、疫情危机。而现在能源价格危机很可能成为压死骆驼的最后一根稻草。

能源价格暴涨 英国酒吧面临倒闭潮 10.09.2022

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台海气氛紧张 东盟外长促请避免冲突升级 04.08.2022

佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。

June 18, 2021 - Strait of Malacca - The Navy only forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) transits the South China Sea with th Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Halsey (DDG 97) and the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Shiloh (CG 67). Reagan is part of Task Force 70/Carrier Strike Group 5, conducting underway operations in support of a free and open Indo-Pacific. (Credit Image: © U.S. Navy/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com

美国航母再次进入南海 应对佩洛西访台? 29.07.2022

围绕美国国会众议长佩洛西是否访问台湾的争议喧嚣不断，北京方面已经发出数次严厉警告。在这一背景下，美国海军“里根号”航母战斗群从新加坡启航，重返南中国海。

FILE - People walk past a billboard welcoming U.S. House Speaker Nancy Pelosi, in Taipei, Taiwan, Aug 3, 2022. The last two agreements the world made to battle climate change came only after the United States and China, by far the two biggest carbon polluters, made deals with each other. Now the successful dynamic is in jeopardy with China cutting off climate talks with the U.S. because of Pelosi’s trip to Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

軍演促使制定撤離計畫？ 在台外商：未獲消息 10.08.2022

中國軍隊對台灣周邊海空域進行實彈演習，造成台海局勢升溫。《南華早報》報導稱，在台灣的外商公司和僑胞已開始制定人員和資產撤離計畫。在回應德國之聲查詢時，多個在台外國商會回覆表示：目前尚未接獲有關消息。

File - In this Dec. 21, 2009 file photo, Pro-China supporters hold a flag with China and Taiwan national flags as senior Chinese envoys arrive for cross strait meetings aimed at stregthening ties in Taichung, Taiwan. Taiwan's Ma and China's Xi are the first leaders from the two sides to meet since their territories split during the Chinese civil war in 1949. Ma is the successor to Chiang Kai-shek, whose Nationalists retreated to the island, while Xi now leads Mao Zedong's victorious Communists, who set up government in Beijing. Banner reads Taichung and China union of friendship. (AP Photo/Chiang Ying-ying) |

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中国对台湾施加的压力，不仅体现在军事层面上，也表现在经济方面。中国政府周三发布的所谓台湾问题白皮书中，再度强调了台湾是中国一部分的立场。白皮书中承诺，实现统一后，台湾将变得更加富庶。而事实上，就在上周，中国刚刚宣布了对台湾的经济制裁措施。由此可见，两岸政治关系对双边的经济往来有着直接的影响。