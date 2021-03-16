台海若发冲突 日美确认合作

（德国之声中文网）奥斯汀和美国国务卿安东尼-布林肯上周会见了日方同级领导人物，这也是拜登总统组阁以来，美日双方高层领导人的首次会晤。

报道称，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周二和日本防卫大臣岸信夫会面时提出了这个问题。但是双方没有讨论两国应如何具体协调对应台海爆发战争的紧急情况。

在奥斯汀为期两日的对日访问期间，他与美国国务卿布林肯会合，并同日本外相茂木敏充和防卫大臣岸信夫举行安全保障磋商委员会2+2会议。根据美国五角大楼日前发出的新闻稿，此次会议目标是强调美日同盟在面对中国的长期挑战时，捍卫印太地区和平与安全的决心。

共同社在报道中指出，日本历来不评论涉及中国以及台湾的紧急情况。在两岸关系紧张的问题上，日本的立场仍然是 "鼓励对话，以实现和平、安全和稳定的发展"。

令人惊讶的强硬措辞

但这一次会晤的情况有所不同，双方之后发布的联合声明谴责了“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京最近修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。分析人士指出，该声明的强硬措辞“前所未有”，这体现了东京与华盛顿对于北京致力于在军事、经济和地缘政治领域占上风的担忧。

东京明治大学国际关系学的教授伊藤刚（Go Ito）对德国之声表示：“这一声明措辞的强硬令人惊讶，特别是从日本角度来看，因为东京普遍倾向于采取更为微妙、更为外交的手法”，“我不得不说，这是前所未有的”。

在与日本发表的联合声明中，奥斯汀和布林肯说，“中国的行为，凡是不符合现有国际秩序，都为联盟国家和国际社会带来了政治、经济、军事和技术上挑战”。

对此，路透社尝试联系美国驻日本大使馆，后者没有立即发表评论。同事，也无法联系到日本防务省的代表发表评论。

任琛/达扬（综合报道）

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