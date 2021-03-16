 台海若发冲突 日美确认合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台海若发冲突 日美确认合作

本周日，日本共同社援引多名该国政府消息人士报道称，美国和日本在上周召开的会议上已经达成一致，一旦中国和台湾发生军事冲突，日美双方已经同意开展紧密合作予以回应。

Japan USA Treffen der Außenminister

奥斯汀和美国国务卿安东尼-布林肯上周会见了日方同级领导人物

（德国之声中文网）奥斯汀和美国国务卿安东尼-布林肯上周会见了日方同级领导人物，这也是拜登总统组阁以来，美日双方高层领导人的首次会晤。

报道称，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周二和日本防卫大臣岸信夫会面时提出了这个问题。但是双方没有讨论两国应如何具体协调对应台海爆发战争的紧急情况。

DW.COM

踏上亚洲访问行程的美国国防部长奥斯丁表示，此次访问是为促进与美国盟友的军事合作，打造对中国的“可信威慑”。

日美两国的外长、防长在东京会晤，对中国在印太地区扩张影响力表示高度忧虑。双方还强调了美日同盟是“世界和平与繁荣的重要支柱”。此后，美国国务卿与防长还将前往韩国。而在3月18日，美中两国将举行外长会晤。

美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。

美国新任总统拜登希望通过“四方安全对话”压制北京政府，但政论家邓聿文认为，日本、澳大利亚和印度都因为各种原因不敢完全倒向美国。而华盛顿要在亚洲打造“抗中联盟”更是难上加难。

當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？

在奥斯汀为期两日的对日访问期间，他与美国国务卿布林肯会合，并同日本外相茂木敏充和防卫大臣岸信夫举行安全保障磋商委员会2+2会议。根据美国五角大楼日前发出的新闻稿，此次会议目标是强调美日同盟在面对中国的长期挑战时，捍卫印太地区和平与安全的决心。

共同社在报道中指出，日本历来不评论涉及中国以及台湾的紧急情况。在两岸关系紧张的问题上，日本的立场仍然是 "鼓励对话，以实现和平、安全和稳定的发展"。

令人惊讶的强硬措辞

但这一次会晤的情况有所不同，双方之后发布的联合声明谴责了“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京最近修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。分析人士指出，该声明的强硬措辞“前所未有”，这体现了东京与华盛顿对于北京致力于在军事、经济和地缘政治领域占上风的担忧。

东京明治大学国际关系学的教授伊藤刚（Go Ito）对德国之声表示：“这一声明措辞的强硬令人惊讶，特别是从日本角度来看，因为东京普遍倾向于采取更为微妙、更为外交的手法”，“我不得不说，这是前所未有的”。

在与日本发表的联合声明中，奥斯汀和布林肯说，“中国的行为，凡是不符合现有国际秩序，都为联盟国家和国际社会带来了政治、经济、军事和技术上挑战”。

对此，路透社尝试联系美国驻日本大使馆，后者没有立即发表评论。同事，也无法联系到日本防务省的代表发表评论。

任琛/达扬（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Japan USA Treffen der Außenminister

日美外长、防长共同喊话中国 专家：空前强硬 16.03.2021

日美两国的外长、防长在东京会晤，对中国在印太地区扩张影响力表示高度忧虑。双方还强调了美日同盟是“世界和平与繁荣的重要支柱”。此后，美国国务卿与防长还将前往韩国。而在3月18日，美中两国将举行外长会晤。

USA I Außenminister Antony Blinken

美高官访韩 吁美韩同盟因应中朝威胁 17.03.2021

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀结束对日本访问后前往下一站韩国。作为美国在东亚的盟友，日韩在拜登政府亚洲政策中将扮演的角色得到凸显。

General Lloyd Austin III

美防长出访亚洲 打造对华“可信威慑” 14.03.2021

踏上亚洲访问行程的美国国防部长奥斯丁表示，此次访问是为促进与美国盟友的军事合作，打造对中国的“可信威慑”。

广告

评论分析

Kombobild Biden und Jinping

墙外文摘：拜登并不急于向习近平让步

有评论认为，中美首场高层对话中，中方的算盘应该是想用强势进攻逼拜登政府改变策略，未来对话议题从人权、地缘政治回归到中方关切的经贸与科技制裁或其他双方有合作空间的议题。但是，目前拜登并没有急于要对习近平让步的压力。  