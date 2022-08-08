 台海紧张 全球贸易受累 | 经济纵横 | DW | 12.08.2022

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经济纵横

台海紧张 全球贸易受累

台湾海峡是重要的国际贸易航道，台湾的半导体产业在全球经济中具有举足轻重的地位。在乌克兰战争推高全球通货膨胀的当下，世界经济是否还承受得起在台海的又一场战端？

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