台海紧张 全球贸易受累

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台湾海峡是重要的国际贸易航道，台湾的半导体产业在全球经济中具有举足轻重的地位。在乌克兰战争推高全球通货膨胀的当下，世界经济是否还承受得起在台海的又一场战端？
德国《经济周刊》认为，北京方面知道，一场战争不仅会拖垮台湾的经济，也会拖垮自己的经济。《日报》关注了俄罗斯入侵乌克兰后，中国社交媒体上掀起的”大翻译运动“。
佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。
在中国军队宣布完成围绕台湾岛军演的同一天，中国政府发布新的对台政策白皮书。德语媒体注意到文件的强硬口气，但专家分析认为目前不会开战。
中国海军拥有的舰艇总量已经超过美国，美军虽然在航母方面仍占据优势，但这些航母却要分别在太平洋和大西洋执行任务。中美海军力量的对比失衡，无疑对美国和台湾构成了挑战。
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