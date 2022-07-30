台海气氛紧张 东盟外长促请避免冲突升级

（德国之声中文网）东盟外长们发出避免让冲突升级的呼吁。本周四（8月4日）在柬埔寨首都金边举行的会议上，东盟外长们认为，目前的局势可能导致 “大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果。”他们认为，现在必须避免任何 “挑衅性行动”。

美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国随即宣布从本周四开始在台湾周边水域进行大规模军事演习，以此作为回应。美国众议院议长佩洛西的访台行程已经结束。她的这次访问令台海关系紧张气氛加剧。

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

周三（8月3日），G7外长已批评了中国对佩洛西访问的反应。在一份联合声明中，外长们指出：“中国没有任何理由以访问作为在台湾海峡采取侵略性军事行动的借口。我们对中华人民共和国最近宣布的威胁性姿态表示关切，......这有可能造成不必要的事态升级。”

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中国外长王毅和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周四也到当地出席了东盟外长会议。不过并没有中美双边会晤的安排。王毅对G7外长的声明发出反驳。根据中国外交部网站，他表示：“七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非，无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措，它们何来这样的权利？谁给它们这样的资格？”他还补充说，国际社会理应明确反对任何挑战一个中国原则的行径，抵制一切对各国主权和领土完整的侵犯。地区国家更应当团结起来，反对强权霸道在本地区横行。

王毅再次对佩洛西访台表达立场，他说，佩洛西的表演，是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产，证明美国是台海和平的最大破坏者，是地区稳定的最大麻烦制造者，证明美国的“印太战略”极其具有对抗性和危害性，证明美国对国际规则的虚伪与双标。他还表示，美方践踏国际法，违背双边承诺，破坏台海和平，支持分裂主义，鼓吹阵营对抗，是对中国人民与爱好和平的地区各国人民的公然挑衅，是必然带来恶劣影响的一场政治赌博。

东盟成员中，有一部分国家与中国关系密切，比如缅甸、柬埔寨和老挝，也有一些国家对北京及其在国际舞台上日益增强的自信保持警惕。

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东盟外长在周四的声明中没有直接提到台湾，不过表示，东盟 "随时准备在促进和平对话方面发挥建设性作用"。

菲律宾政治分析专家海达里安（Richard Heydarian）接受德国之声采访时表示，台湾位于“东北亚和东南亚之间”，这意味着与中国的紧张关系可能会让这两个地区都感到不安。他说：“台湾和中国大陆与地区的许多国家都有非常紧密的经济关系。台湾是全球半导体的中心，所以，如果发生什么事情也会影响到整个地区的供应链。因此，我认为东盟将尽最大努力，发出声明的同时，在会外与中国、美国和其他各方进行非正式接触，以确保情况不会比现在更糟。”他还补充表示：”习近平不可能完全不做任何反应，但与此同时，我不认为习近平在寻求大规模的冲突。”

海达里安还指出：“即使佩洛西事件没有引发第三次世界大战，但就台湾而言，这是美中关系一个非常危险插曲的开端。与此同时，你可以看到，即使在台湾内部，关于这次访问也存在越来越多的分歧。有人会问，我们是否希望美方用这种方式表达支持，因为即使佩洛西不来，他们仍然可以得到很多支持。”

路透社报道，周四，布林肯并没有就佩洛西访台发出表态。与印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)会谈后，他对媒体表示，双方有着共同的愿景，希望有一个自由和开放的印太地区。



（法新社，路透社等）

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