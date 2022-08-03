台海局勢升溫：香港隔岸旁觀有感？

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在8月2日晚間乘坐專機降落台灣時，香港不少電視台以直播報導，當時許多港人也守在電腦前觀看台灣新聞台的直播，關注這位重量級美國政治人物能否順利抵步。網絡上關於佩洛西訪台的熱度大增，其中不少人關注中國軍方和外交部的反應，也迅速出現一些調侃中方回應的討論。

而在佩洛西抵達台灣後一個多小時，在8月3日大約凌晨時份前後，香港政府及各高官罕有接連發出官方聲明，一式一樣用上「竄訪台灣」形容佩洛西此行，予以強烈譴責和堅決反對。行政長官李家超和特區政府的聲明稱，會全力支持和配合中央對美國的反制措施，批評佩洛西助長台獨意識，「拿台灣2000多萬人民當賭注」。即便不涉政治的部門也加入譴責的行列，例如運輸及物流局批評美方「下三濫行徑」，政務司副司長卓永興的聲明更指「美國逆天而行」、「沉溺於偷雞摸狗的政治把戲」。

在以往，港府鮮有就兩岸關係和北京的對外事務發表意見，這次上上下下十多個政策局緊跟北京腔調，以強硬和罕見措詞迅速發聲，分析家視之為香港角色和政治氣氛的轉變。香港主權移交後，長年以來扮演兩岸之間的緩衝角色，國民黨籍的馬英九和郝龍斌皆曾以台北市長身份訪港。北京希望以香港作為「一國兩制」的示範，最終以此模式「收復」台灣。

台港也互設經貿文化辦事處，進行另類官方交往。但近年兩岸交惡、北京收緊對港管治，令此情不再。去年，港府公告駐台經貿辦暫停運作；台灣駐香港的台北經濟文化辦事處人員因拒簽「一中承諾書」而無法續簽證，陸委會最終把全數台方官員撤走。

這幾天台海局勢成為香港新聞頭條。36歲的宋先生告訴德國之聲：「香港和台灣的交流很密切，大家有份感情所以很關心。而香港離台灣很近，也會擔心擦槍走火甚至打仗，香港會受影響，例如可能實施緊急法或金融市場動盪。」

佩洛西在台灣訪問期間會見了一批社運人士，包括移居台灣的「銅鑼灣書店」老闆林榮基。林榮基向路透社及台媒表示，佩洛西有提出關注香港抗爭的年輕人，他希望佩洛西協助可能被控國安法、而又未能取得台灣居留權的在台港人前往美國。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 1991年在天安门广场拉开横幅 1991年，身为议员的佩洛西在六四事件两年后，首度造访天安门，并和两名国会议员一起展开了一条横幅，上面写着”献给为中国民主事业牺牲之烈士”。此举导致佩洛西一行人遭到短暂拘留，并被驱逐出境。2016年6月4日，佩洛西在自己的网页上发表了当时的照片，并写道：中国的孩子们在课堂上被剥夺了了解真相的权利，他们必须从父母和祖父母那里了解天安门起义和大屠杀。她说，如果我们不支持中国的人权，就失去了在世界任何地方谈论人权的道德权威。愿天安门广场的记忆继续加强我们代表民主和自由的决心。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2009年5月访问北京 2009年5月27日，众议院议长佩洛西率领的美国国会众议院代表团访华，并与中国国家主席胡锦涛、人大委员长吴邦国、总理温家宝举行会谈。据中国官媒报道，胡锦涛表示，中方愿同美方一道，增进互信，扩大共识，推进合作，在平等和相互尊重的基础上，通过对话协商，妥善处理彼此的分歧。佩洛西说，美中关系是重要的双边关系，愿通过此次成功访问进一步加深美中双方的相互了解，推动两国在能源、环境以及气候变化等领域的政策对话和务实合作。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 “我和各位议员带着友谊而来” 2009年5月27日，时任国务院总理的温家宝在北京中南海紫光阁会见美国众议长佩洛西一行。 据中国官媒报道，温家宝说，中美在双边领域和全球范围拥有广泛的共同利益和坚实的合作基础，一个长期稳定、健康发展的中美关系对两国人民有利，对世界有利。双方要高瞻远瞩，携手合作，“和而不同”，推动中美关系取得新的进展。佩洛西说，我和各位议员带着友谊而来，愿本着坦诚、开放的态度同中方交换看法，为发展两国关系发挥桥梁作用。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 纪念六四民运20周年 2009年6月4日，身为美国国会众议院议长的佩洛西在华盛顿参加纪念六四民运20周年纪念活动。她还在议长办公室会见了因在六四期间涂污天安门城楼上的毛泽东像而被监禁10多年，被外界称为“天安门三君子”余志坚、喻东岳以及鲁德成。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2010年参加为狱中刘晓波举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式 2010年12月10日，挪威首都奥斯陆举行诺贝尔和平奖颁奖仪式，颁奖台上摆放一张空座椅，代表因“颠覆国家政权罪”被中国当局判处了11年监禁的刘晓波。佩洛西参加了颁奖仪式。她左手边坐着人权组织“公民力量”创建人杨建利。佩洛西发表声明表示，希望通过出席颁奖传达出一个明确的信息，就是美国政府支持非暴力、民主自由、捍卫基本人权。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2015年与李克强见面 2015年11月13日，中国总理李克强在北京中南海紫光阁会见美国国会众议院少数党领袖佩洛西率领的美国国会众议院代表团。中国官媒报道，李克强说，应当看到，中美共同利益远大于分歧，关键是要把握两国关系发展的大方向，通过对话磋商建设性管控好分歧。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 与李克强会晤前访问西藏 佩洛西在2015年11月13日与中国总理李克强会晤前，同美国议员代表团一起访问了西藏。据报道，佩洛西对能够访问西藏向李克强表示了感谢。佩洛西还说，美中作为世界前两大经济体，发挥着举足轻重的国际影响；美方愿以友好、坦诚的方式同中方加强接触，增进理解，扩大共识，在友好合作的道路上相向而行。佩洛西经常严厉批评中国在西藏的人权纪录，她也是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的支持者。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 参加达赖喇嘛80岁生日庆典 2015年7月10日，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在纽约庆祝80岁寿辰。白宫、国会和纽约市政府均派代表出席庆祝仪式。身为众议员的佩洛西在仪式上表示：“如果热爱和平的人们，迫于中国经济的压力，不敢站出来对抗对西藏的威胁，那我们就失去了在全世界任何地方为维护人权而发声的道义力量。”

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2017年造访达兰萨拉 2017年5月10日，佩洛西率领美国国会两党代表团访问印度并会见达赖喇嘛。她表示支持达赖喇嘛和流亡政府领导洛桑·桑盖发出要求西藏获得更多自治的呼吁，并指出，历届美国政府都因为没有让北京为侵犯人权负责而付出了高昂的代价，因为美国同中国发展贸易关系而忽略人权，让中国得到了极大的好处。中国外交部称，佩洛西的这次访问 "对外发出了支持藏独的严重错误信号"。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2019年6月4日为坦克人雕像揭幕 2019年6月4日，佩洛西在华盛顿为”坦克人“雕像揭幕。。在国会山当天举行题为《天安门30年：检视中国压迫的演变》的听证会上，佩洛西表示，“30年后，20世纪一幅经久不衰的画面依然烙在我们共同的良知上，一个男子孤身站在街上，阻拦了一队坦克。九年后回到中国后，我很伤心，大多数大学生和其他人都不知道这幅画面。”她还表示，国际社会必须继续大声疾呼，以同一个声音捍卫所有被北京迫害的人。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 承诺美国捍卫中国人权是持久的 2021年12月，美国众议院通过三项有关中国人权的议案，其中一项是《防止强迫维吾尔人劳动法》。2022年2月，佩洛西率领美国众议院代表团访英期间与来自香港、中国的多名人权活动人士会面，并表示，美国捍卫中国人权的承诺是跨党派、跨议院和持久的。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 是否访问台湾引关注 据多家媒体报道，正在亚洲访问的佩洛西8月2日晚将抵达台湾并将在3日早上与台湾总统蔡英文见面，之后赴立法院。白宫国家安全发言人柯比8月1日向媒体表示，“议长有权访问台湾”，“此事并非没有前例”，北京“没有必要”因此升高冲突。他说，预计中国未来几天将反应升级，但美国“不会被吓倒”。先前，中国政府以佩洛西是美国政府第3号人物为由发出警告说，佩洛西访台将严重破坏美中关系并导致台海紧张升级，中国将以“强而有力措施”来回应。



民間關注 港官罕有高調譴責

佩洛西訪問台灣後，中國海關隨即出台新一波禁運措施，暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口，理由是「檢出檢疫性有害生物」以及化學物質超標。中國商務部也宣佈暫停對台灣出口天然砂。而在本週一，佩洛西抵台前，中方已禁止台灣數以百家食品廠及農產品進口。

根據香港政府數據，台灣是香港的第二大貿易伙伴，2021年貿易總值6913億港元，較前一年上升37%；而香港則是台灣的第四大貿易伙伴。香港也是兩岸商品的重要轉口港，去年台灣經香港轉口貨值有1355億港元，港府資料顯示，主要轉口和進口貨品為電動機械、電訊及錄音設備等。

《明報》引述商會人士指，相信最受影響的是經香港轉口中國內地的晶片及電子配件；而台灣水果佔香港進口量僅一成，禁運令對漁農食材供應影響有限。過去曾被中國禁止進口的台灣鳳凰、釋迦、蓮霧等，仍然可以在香港發售，甚至因為相關新聞而銷路不俗。不過，有分析認為在目前緊張局勢和政治原則下，香港未來或會跟隨中國對台的制裁，令影響擴大。

香港生產力促進局主席林宣武向媒體表示，台灣食品主要通過兩種途徑進口內地：原料食品大多直接經福建輸入，而加工食品例如肉乾、蛋卷、鳳梨酥等會在香港集散，然後視乎需求轉口至中國內地及東南亞國家。林宣武指，當北京宣佈禁運措施，香港海關也會即時禁止相關產品經香港轉口，已經抵港的貨品或須在港出售或轉銷他國。他希望禁運不會擴大至工業加工原料，否則對中港的企業、甚至全球供應鏈都有影響。

台海局勢升溫也影響航空業。台媒報導，在中國解放軍演習第一天（8月4日），桃園機場取消最少51班航班，機場稱「與軍無關，大多關乎疫情」。國泰航空今天由香港飛往台北的班機如常出發，但因應軍演，公司表示航班會避免飛越台灣地區的指定空域，飛行時間或會因此而增加，會密切監察事態發展。

在新冠疫情之前，香港飛台北曾經是全球最繁忙的航線，2018年有大約2.9班次，相等於每天約80個航班。即便後來失卻榜首，依然是世界上最頻密的航段之一。

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