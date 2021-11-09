台海局势日趋紧张 中美关系面临考验

(德国之声中文网）中美之间存在一系列争议问题，而最有可能引爆军事冲突的显然是台湾问题。北京认为台湾是分裂一省，是其实现国家统一的重要目标。而美国则视民主的台湾为其重要盟友。

本月以来，进入台湾防空识别区的中国战机数量创下了记录。台湾国防部长也发出警告称，2025年，北京将拥有全面进攻台湾的实力。

与此同时，美国在亚太地区的盟友则加强了对台湾的支持力度：日本主张台湾加入CPTPP自由贸易协定，而澳大利亚则同美国和英国签署了新的防御协定AUKUS, 以回应中国的扩张行为。

斯坦福大学及美国企业研究所研究人员玛斯特罗（ Oriana Skylar Mastro）表示，北京频繁出动军机，与其说是为了在近期内攻打台湾做准备，倒不如说是为了发出某种信号。她表示："他们是要告诉台湾，没有人会帮助你们。无论是AUKUS协定，还是日本的声明，都不会改变北京的战略计划。"

1979年，美国同北京建交，但同时也承诺向台湾提供用于自卫的武器。尽管这些对台关系的规定，令北京大为不满，但却基本确保了台海的和平。

美国参谋长联席会议主席米利前不久的表述，足以说明中美之间擦枪走火的风险有多大。米利表示，前总统特朗普任期最后几月出现混乱局面后，他曾致电中国军方将领，告知对方特朗普总统并没有对中国发动进攻的意向。

上周，拜登总统国家安全顾问苏利文在苏黎世同中国高级外交官杨洁篪会谈期间，也谈及了台湾问题。在回应BBC记者有关美国是否会武力捍卫台湾时，苏利文表示："这么说吧，我们现在就会采取一切措施，避免出现这样的场景。"而五角大楼一位官员也向法新社证实，美国特种部队正在对台湾军队提供培训。

不过，拜登政府至今仍未将一项已经被提上日程的建议付诸实践：即将事实上的驻台外交机构台北代表处更名为台湾代表处，以结束过去几十年的外交辞令。

玛斯特罗认为，采取这样的措施意义不大，甚至会起到相反的作用。因为这样一来，无论华盛顿怎样解释，北京都会坚信美国在支持台湾搞独立。玛斯特罗说："我认为，在对台军售等问题上，美国值得冒险，因为这毕竟有利于台湾增强防卫能力，能够延长一些抵御的时间。但更改名称这样的举措，虽然能展示美国不惜一战的决心，但最终只会强化中国攻打台湾的决心。"

台湾中山大学政治学者郭育仁表示，特朗普时期美国所作出的努力旨在让北京明白，北京耀武扬威的行为只会"损害中国的自身利益并破坏台海的稳定。"

在北京，很多人认为美国目前正在走向衰落，而中国领导人习近平也在不失时机地煽动民族主义。不过，也有一些专家认为，习近平最近也在修正对台湾发出的信号。在周六辛亥革命110周年纪念活动上发表的讲话中，习近平表示，"以和平方式实现统一，最符合包括台湾同胞在内的全体中国人的根本利益。"

通常持鹰派政治主张的保卫民主基金会研究员辛格顿（ Craig Singleton）表示，习近平的此番表述非同寻常，既有务实态度，也很有分寸，华盛顿应当予以关注。他表示："继续满足台湾对大型及昂贵武器系统的渴望意义不大，因为基本可以肯定的是，一旦开战，这些武器系统几个小时内就会被中国军队所摧毁。"辛格顿认为，美国更应当对中国不断加大对台湾的恐吓做好准备，"在战争边缘的灰色区域开展长期竞争。"

而鸽派的美国智库"昆西国家事务研究所" 的中国问题专家斯威纳（ Michael Swaine）前不久撰文指出，北京一直在对台湾的政治发展、而不是军事发展做出回应。也就是说，中美双方应加强对话，在"军事恐吓和政治和解之间"找到平衡。对于事态升级，双方都负有责任。

（法新社）

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