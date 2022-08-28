 台海局势日趋紧张之际 德国议员提交访台申请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

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新闻广角

台海局势日趋紧张之际 德国议员提交访台申请

德国联邦议院人权委员会计划在今年年内派团访问台湾。相关人士表示，访台计划尚需获得联邦议院议长的批准，但此次访台计划同此前美国众议院议长佩罗西的台湾之行并无关联。

人权委员会主席自民党籍政治家阿尔特（ Renata Alt）

人权委员会主席自民党籍政治家阿尔特（ Renata Alt）

（德国之声中文网）在出访申请提交期限即将到期之际，德国联邦议院人权委员会正式提交了出访台湾和日本的申请。人权委员会主席自民党籍政治家阿尔特（ Renata Alt）周末对《法兰克福汇报》表示："中国方面正在不断地秀肌肉，有鉴于此，我们必须展示民主政体之间的团结精神。我们出访的目标是，遏制专制趋势，强化民主和人权。在制度性竞争日益激烈的今天，这样做尤为必要。"

访台计划预计在十月下旬实施。上一届立法期内，就曾制定过相应的访台计划，但受疫情影响，出访计划被迫延迟。也正因为如此，来自人权委员会的消息一再强调，访台计划同此前美国众议院议长佩罗西的访台行动毫无关联。佩罗西今年八月初访问台湾之后，中国方面曾在台海周边地区展开大规模军事演习。

德国联邦议院代表团最初的出访计划中，也曾考虑将香港纳入访问行程。不过最新的出访计划中，访问香港的行程已经被取消，据称是出于时间安排方面的原因。一般来说，联邦议院人权委员会代表团的成员会包括议院各个党团的代表。联邦议院主席是否会批准这次出访行动，目前尚不得而知。议长审核出访申请时，通常会对政治局势和疫情等因素进行综合评估。

与此同时，佩罗西访台之后，又首次有美国军舰穿行台湾海峡。周日，美国海军证实了路透社有关两艘美军巡洋舰穿行台湾海峡的报道，并表示："此举是为了强调美国保障印太海域自由和开放的决心。"

美国两艘巡洋舰周日穿行台湾海峡，强调“印太海域的自由和开发。”

美国两艘巡洋舰周日穿行台湾海峡，强调“印太海域的自由和开发。”（资料图）

一般而言，这类穿行行动会持续八到十二小时，而且会受到中国军方的严密监视。中国视台湾为其领土的一部分，任何国家试图同实施民主政治的台湾进行接触，都会受到中国方面的威胁。过去几年当中，美国及其盟友，如英国和加拿大等国家的军舰曾多次穿行台湾海峡，并引起了中国官方的强烈不满。

（德新社，法新社，FAZ）

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