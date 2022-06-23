 台海局势剑拔弩张 外岛居民“生活照旧” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2022

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新闻广角

台海局势剑拔弩张 外岛居民“生活照旧”

一段时间以来，台海局势变得越来越紧张，而一旦局势升级，澎湖列岛的居民将会首当其冲。

Taiwan Magong Island of Penghu County

(德国之声中文网）11年前，为了追求平静的渔夫生活，林志成从喧嚣的台北搬到了偏僻的澎湖。现如今，对于头顶上轰鸣而过的中国战机，林志成已经习以为常见怪不怪了。他笑着说："如果他们有一天不出现，我还真会觉得有点奇怪。"61岁的林志成和太太一道，在西屿岛上经营着一个果汁摊。

澎湖群岛距离台湾本岛大约50公里，也就是说，一旦中国发动对台攻势，澎湖将首当其冲。过去几年来，台海局势日趋紧张，战争似乎一触即发。

北京声称对整个台湾拥有主权，并表示必要情况下会不惜以武力手段实现国家统一。由于中国在国际舞台上显得越来越强势，所以武力攻台的可能性也在与日俱增。

不过澎湖列岛的众多渔村里，人们并没有因此而惊慌失措。林志成表示："人人都说台海两岸的关系非常紧张，我对此倒不担心。我相信我们的政府不会挑起战火。"

蓝天、白云、海水和心形石沪使这里成了网红后打卡自拍的朝圣之地。

由于游客络绎不绝，林志成夫妇的果汁摊生意也就特别火爆。但一街之隔的地方却是另一番天地，这里是台湾的一处部署着防空导弹的军事基地。林志成说："我经常去基地里送货，对我来说，看着很普通。"

过去几十年来，当地人对这里驻军已经习以为常，更何况驻军官兵也给他们带来了额外的经济收入。林志成说："台海两岸的人同文同种，谁愿意打仗啊？我们其实相处的非常好，上层的事情和我们没有关系。"

Taiwan Tsai Ing-wen

2020年9月，台湾总统蔡英文到澎湖视察空军基地。（资料图）

事实上，有史以来，澎湖一直是兵家必争之地。67岁的历史学家和建筑师陈应金（音）对法新社说："澎湖是个防守的地方，海岸线长、地势又很平坦，所以要想防范登陆是难度很大的。"荷兰、法国人和日本人都曾轻而易举地攻克澎湖，历史上遗留下来的战争痕迹，在澎湖列岛上随处可见。

现代化武器取代了冷兵器之后，古代修筑的防御工事，也就成了游客观光的景点。

除了前面提到的天弓防空导弹基地之外，这里还设有雄风二型反舰导弹基地。陈应金当年服兵役时，就参与过导弹基地的建设。

西屿岛上还设有一个雷达预警站，防备遭受突然攻击。正因为如此，北京对台湾本岛发动攻势前，肯定会首先占领澎湖，以便摧毁岛上的军事设施，并使之成为下一步攻台计划的补给站。

当地岛民中，很少有人相信他们有能力抵御中国人民解放军的攻势。一位名叫王修生（音）的当地居民说："他们只需要用军舰把这些岛屿团团围住就大功告成了，到那时我们除了接受现实，将别无选择。"

Taiwan China Penghu Magong Militärbasis

对于澎湖当地军民来说，大量驻军也给他们带来了额外的收入。


同很多当地民众一样，王修生的家族也同澎湖列岛的沧桑历史息息相关。日据时期，王的父亲在军港做工，直到二战结束后，才得以回家接手家族生意：为当地庙宇扎纸人。王修生子承父业，也学会了这门手艺。现年70岁的王修生说，中国在过去几年的所作所为让他感到非常"不舒服"。他暗讽俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争说到："中国人和俄国人一样，你的就是我的，我的当然还是我的。"

同其他人相比，在马公市经验雪糕店的王安迪对北京的文攻武呵有更多的切身体会。当年作为海军陆战队员，他曾在南沙群岛一带驻防。他回忆到，一天一艘三千吨级中国军舰突然出现在我们驻守的小岛外，并将火炮瞄准我们的位置。长官下令我们登上小艇去驱逐中国军舰，好在最后并没有发生交火。王安迪说："当时我真的很怕，怕在炮火中丧命。"

生意红火的雪糕店似乎距离战火很遥远，但王安迪也很清楚，一旦敌军来犯，他会主动捍卫家园。"如果战争爆发，我会第一个去报名参军。但这一天到来之前，生活还是要照常进行。"
 

（法新社）

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