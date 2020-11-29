台海局势：中国学者提议“智统”为上策

（德国之声中文网）近期两岸关系持续紧绷，中共军队动作频频，屡次派遣军机穿越“台海中线”并举行大规模军演。与此同时，美国军舰今年多次穿越台湾海峡，引起中国不满。美国的对台军售也遭到北京强烈炮轰。美台关系升温之际，中美关系日益恶化。

本周六美国海军军舰今年第12次通过台湾海峡。美国海军第七舰队在其脸书上发文称，伯克级导弹驱逐舰"马斯廷" 号（USS Mustin）12月19日依照国际法例行航经台湾海峡。

中国解放军东部战区新闻发言人张春晖周六就此发表谈话称，解放军东部战区组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。他表示：“近一时期，美舰不时穿航台湾海峡，并炒作渲染，刻意抬升台海问题热度，唯恐台海风平浪静，向‘台独’势力‘明送秋波’，严重危害台海地区和平稳定。”

台湾国防部则在周日发布新闻稿表示，中共“山东号”航母及所属四艘兵力17日自辽宁大连港起航南驶，并于周日通过台湾海峡后继续向南航行，台湾国军派遣了6艘舰船、8型次各型机警戒、监控。

“两岸统一有三条路”

随着台海局势日渐紧张，有关中国可能武统台湾的讨论成为关注热点。据中评社报道，上海台湾研究所常务副所长倪永杰周五在华东师范大学国际关系与地区发展研究院、上海海峡两岸研究会合办的“台海局势与中国周边安全”研讨会中表示，两岸统一有三条路，上策是文明统一的“智统”；中策是“和统”，时间长但“皆大欢喜”；速度快却代价大的“武统”则是下策。

他指出，所谓的“智统”包括三部分，一是通过制定新宪法，以“一国两制”台湾方案完成统一；二是采取军事、外交和法律等手段消灭“台独”势力；三是中国与外国反华势力的较量持续进行，“当中国统一的正能量足以阻挡反华势力的负能量时，统一就会水到渠成”。

倪永杰还表示，当前两岸各方都应理性、冷静处理两岸事务；要利用美国新政府带来中美缓和的机会，进一步缓和两岸关系；此外两岸要避免“擦枪走火”，并加强民间交流。

日本学者：东沙群岛将成新冲突点

日本知名政治学家、东京外国语大学综合国际学研究院教授小笠原欣幸本月10日在英文政治刊物《外交官》网站上发表文章指出，中国可能借由攻占东沙群岛（又称“普拉塔斯群岛”，Pratas Islands）制造美国下任总统拜登上台后的第一个台海危机。

小笠原分析，由于伤亡代价太大，目前解放军攻占台湾本岛的可能性甚微，但对由台湾占领的东沙群岛施压却是可行手段。

小笠原指出，东沙群岛更靠近中国沿海，若中国控制住东沙群岛，可以将其作为要塞，监控美国及其他国家从太平洋进入南中国海的飞机及船只。他认为中国可借此“一举数得”，包括展示中国对台及邻国的立场及实力；在拜登政府执政初期做出干扰，重新化被动为主动；掩盖习近平执政八年但在两岸统一上缺乏进展的“尴尬事实”，同时通过控制东沙群岛在国内外进行“统一日益临近”的政治宣传战。

小笠原称：“对即将主持2021年中共建党100周年、2022年第二十次全国代表大会并有意延长任期的习近平而言，若能在两岸统一上展示一些‘进展’，不仅理想甚至是必要的。”

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