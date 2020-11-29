 台海局势：中国学者提议“智统”为上策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2020

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时政风云

台海局势：中国学者提议“智统”为上策

有中国学者表示，中国统一台湾有三条路可走，其中“智统”为上策。一名日本政治学家则分析，中国可能借由攻占目前由台湾控制的东沙群岛，达到“一举数得”之效。

DW Dokumentationen | TAIWAN | China's Next Target? | Part 2

（德国之声中文网）近期两岸关系持续紧绷，中共军队动作频频，屡次派遣军机穿越“台海中线”并举行大规模军演。与此同时，美国军舰今年多次穿越台湾海峡，引起中国不满。美国的对台军售也遭到北京强烈炮轰。美台关系升温之际，中美关系日益恶化。

本周六美国海军军舰今年第12次通过台湾海峡。美国海军第七舰队在其脸书上发文称，伯克级导弹驱逐舰"马斯廷" 号（USS Mustin）12月19日依照国际法例行航经台湾海峡。

Kampfjets China Taiwan

解放军军机今年多次飞越“台海中线”

中国解放军东部战区新闻发言人张春晖周六就此发表谈话称，解放军东部战区组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。他表示：“近一时期，美舰不时穿航台湾海峡，并炒作渲染，刻意抬升台海问题热度，唯恐台海风平浪静，向‘台独’势力‘明送秋波’，严重危害台海地区和平稳定。”

台湾国防部则在周日发布新闻稿表示，中共“山东号”航母及所属四艘兵力17日自辽宁大连港起航南驶，并于周日通过台湾海峡后继续向南航行，台湾国军派遣了6艘舰船、8型次各型机警戒、监控。

“两岸统一有三条路”

随着台海局势日渐紧张，有关中国可能武统台湾的讨论成为关注热点。据中评社报道，上海台湾研究所常务副所长倪永杰周五在华东师范大学国际关系与地区发展研究院、上海海峡两岸研究会合办的“台海局势与中国周边安全”研讨会中表示，两岸统一有三条路，上策是文明统一的“智统”；中策是“和统”，时间长但“皆大欢喜”；速度快却代价大的“武统”则是下策。

他指出，所谓的“智统”包括三部分，一是通过制定新宪法，以“一国两制”台湾方案完成统一；二是采取军事、外交和法律等手段消灭“台独”势力；三是中国与外国反华势力的较量持续进行，“当中国统一的正能量足以阻挡反华势力的负能量时，统一就会水到渠成”。

倪永杰还表示，当前两岸各方都应理性、冷静处理两岸事务；要利用美国新政府带来中美缓和的机会，进一步缓和两岸关系；此外两岸要避免“擦枪走火”，并加强民间交流。

日本学者：东沙群岛将成新冲突点

日本知名政治学家、东京外国语大学综合国际学研究院教授小笠原欣幸本月10日在英文政治刊物《外交官》网站上发表文章指出，中国可能借由攻占东沙群岛（又称“普拉塔斯群岛”，Pratas Islands）制造美国下任总统拜登上台后的第一个台海危机。

小笠原分析，由于伤亡代价太大，目前解放军攻占台湾本岛的可能性甚微，但对由台湾占领的东沙群岛施压却是可行手段。

China Präsident Xi Jinping

小笠原认为，习近平可能借由攻占东沙群岛，展示统一台湾的实力和决心

小笠原指出，东沙群岛更靠近中国沿海，若中国控制住东沙群岛，可以将其作为要塞，监控美国及其他国家从太平洋进入南中国海的飞机及船只。他认为中国可借此“一举数得”，包括展示中国对台及邻国的立场及实力；在拜登政府执政初期做出干扰，重新化被动为主动；掩盖习近平执政八年但在两岸统一上缺乏进展的“尴尬事实”，同时通过控制东沙群岛在国内外进行“统一日益临近”的政治宣传战。

小笠原称：“对即将主持2021年中共建党100周年、2022年第二十次全国代表大会并有意延长任期的习近平而言，若能在两岸统一上展示一些‘进展’，不仅理想甚至是必要的。”

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军事交流频繁 专家：美助台成「堡垒」

一艘美军战舰10月14日航经台湾海峡，美军称该举动显示美国致力於维护自由开放的印太地区。专家认为，近期美国与台湾在安全领域互动频繁，显示美国逐渐重视协助防守台湾的必要性。  

蓬佩奥称“台湾一直不是中国的一部分” 两岸回应

美国国务卿蓬佩奥11月12日接受美媒体访时说，“台湾一直不是中国的一部分。”对此，中国外交部发言人斥其“出于一己政治私利”“编造谎言”，台湾外交部发言人欧江安则说，“中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分。”  

美对台军售不断 北京各部会齐炮轰

美国10月26日公布今年第四波对台军售案，总价逾23亿美元。同一天，中国因美国对台军售案，宣布制裁三间美国企业。中国政府各部门也共同发生谴责。  

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

今年9月以来，台湾军方和媒体频频发布消息称大陆军机飞入台湾防空识别区，甚至飞过海峡中线。台湾国防部最近曝光其中部分机型。  

那些年，台湾从美国采购的先进武器

从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。近年来，随着中国军事力量的壮大和台海关系的持续紧张，美国对台军售的种类也在发生变化，从象征性和实用性武器结合，转为致力于将台湾打造成“坚实堡垒”。  

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