 台海局势：中国军方发布抢滩登陆实战演练视频 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台海局势：中国军方发布抢滩登陆实战演练视频

《解放军报》在其新浪微博账户发布视频，显示 “近日”在“闽南某海域"进行抢滩登陆实战演练。

China Militär

（德国之声中文网）中国军方周一（10月11日）表示，它在与台湾隔海相望的福建省进行了抢滩登陆实战演习，但没有将这些演习与当前台海紧张局势直接相联系。 

中国官媒《解放军报》在其新浪微博账户的简短报道中说，演习是“近日”在“闽南某海域"进行的。报道称，”第73集团军某合成旅组织抢滩登陆实战演练。该旅将操舟手、突击手、爆破手等不同专业人员合理编组多支小队，分多波次抢滩，执行不同阶段作战任务”。报道没有提供进一步的细节。 

该微博报道还展示了一段视频，视频中士兵乘坐小船冲进海滩，投掷烟雾弹，突破铁丝网防线，并在沙地上挖掘战壕。 

这些演习似乎只有少量部队参与。 

画面上天气晴朗，海面平静——这表明该演习并非在周一进行的，因为当下福建南部气候正受到台湾和菲律宾之间的热带风暴的影响。 

由于地理位置接近，任何时候中国入侵台湾，福建都将成为关键启动地点。 

中国经常在其沿海地区和有争议的南中国海进行军事演习。 

台湾认为中国正在采用胁迫性策略，对此予以谴责，并表示如果受到攻击，它将进行坚决自卫。 

上周末，中国国家主席习近平重申了 "统一 "台湾的决心，而台湾总统蔡英文表示，台湾“不会在压力下屈服“。 

观看视频 02:20

百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

 (路透社) 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

蔡英文国庆演说：“台湾不会在压力下屈服”

台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。  

客座评论：习近平的“和统”就是“武统”

习今番的辛亥革命纪念讲话重提“和平统一”，是要放弃“武统”思路？政论家邓聿文认为，事实可能恰恰相反。  

一个节日 两种表述：习近平双十之际再提两岸统一

很多台湾人忧虑北京当局的两岸统一计划。台湾“双十节”前夕，中共总书记、国家主席习近平发表讲话，再度加大对台北和华盛顿的压力。  

相关内容

October 10, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwanese President Tsai Ing-wen delivers a speech during the Double-Tenth National Day Celebration Ceremony, following Chinese President Xi JinpingÃ¢â¬â¢s vow to unify Taiwan by peaceful means. The self ruled island has been facing intensifying military threats from China including record number of fighter jets cruising around Taiwan, whilst building better relations with the US, Australia, Japan and European countries including Lithuania, Poland and the Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

蔡英文国庆演说：“台湾不会在压力下屈服” 10.10.2021

台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。

Chinese President Xi Jinping drinks as he delivers a speech at an event commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, Saturday, Oct. 9, 2021. Xi said on Saturday reunification with Taiwan must happen and will happen peacefully, despite a ratcheting-up of China's threats to attack the island. (AP Photo/Andy Wong)

一个节日 两种表述：习近平双十之际再提两岸统一 09.10.2021

很多台湾人忧虑北京当局的两岸统一计划。台湾“双十节”前夕，中共总书记、国家主席习近平发表讲话，再度加大对台北和华盛顿的压力。

Delegierte applaudieren, als der chinesische Präsident Xi Jinping (l) bei einer Veranstaltung zum 110. Jahrestag der Xinhai-Revolution in der Großen Halle des Volkes in Peking eintrifft. +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：习近平的“和统”就是“武统” 11.10.2021

习今番的辛亥革命纪念讲话重提“和平统一”，是要放弃“武统”思路？政论家邓聿文认为，事实可能恰恰相反。

广告

媒体看中国

China Shenzhen | Evergrande | Symbolbild

德语媒体：中国关门打烊与匈牙利接受亚投行贷款

《法兰克福汇报》注意到中国近期以来政府采取的政策似乎显示关起国门，并警告它的阻碍力量；《世界报》认为亚投行给匈牙利贷款是中国向美国叫板的又一举动。  