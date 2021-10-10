台海局势：中国军方发布抢滩登陆实战演练视频

（德国之声中文网）中国军方周一（10月11日）表示，它在与台湾隔海相望的福建省进行了抢滩登陆实战演习，但没有将这些演习与当前台海紧张局势直接相联系。

中国官媒《解放军报》在其新浪微博账户的简短报道中说，演习是“近日”在“闽南某海域"进行的。报道称，”第73集团军某合成旅组织抢滩登陆实战演练。该旅将操舟手、突击手、爆破手等不同专业人员合理编组多支小队，分多波次抢滩，执行不同阶段作战任务”。报道没有提供进一步的细节。

该微博报道还展示了一段视频，视频中士兵乘坐小船冲进海滩，投掷烟雾弹，突破铁丝网防线，并在沙地上挖掘战壕。

这些演习似乎只有少量部队参与。

画面上天气晴朗，海面平静——这表明该演习并非在周一进行的，因为当下福建南部气候正受到台湾和菲律宾之间的热带风暴的影响。

由于地理位置接近，任何时候中国入侵台湾，福建都将成为关键启动地点。

中国经常在其沿海地区和有争议的南中国海进行军事演习。

台湾认为中国正在采用胁迫性策略，对此予以谴责，并表示如果受到攻击，它将进行坚决自卫。

上周末，中国国家主席习近平重申了 "统一 "台湾的决心，而台湾总统蔡英文表示，台湾“不会在压力下屈服“。

(路透社)

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