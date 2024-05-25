台海军演结束 台北指责北京破坏稳定

中国官媒报道，在台海周边的军演已经在5月24日晚间结束。根据台湾国防部的说法，在为期两天的军演中，总共侦测到111架中国军机和军舰进入台湾附近海域。台湾总统府指责北京单方面挑衅破坏台海和平稳定现状。

（德国之声中文网）此轮台海军演是北京方面对台湾新总统赖清德就职演说的回应。后者在演讲中强调“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，并呼吁“正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择”，被北京认为“贩卖两国论，搞台独正名”。

台湾总统府则在5月25日表示，中国军方此前两日的“联合利剑-2024A”演习是“单边军事挑衅行为”，“不但破坏台海和平稳定的现状，更是对国际秩序的公然挑衅”。总统府发言人郭雅慧表示，期待中方“以两岸人民安全幸福为念，互利互惠、共存共荣，停止对台湾以及区域间的各种文攻武吓，与台湾承担全球责任，致力于维持台海及区域的和平稳定。”

中国官媒密集报道此次军演 图像来源: Kyodo/picture alliance

模拟控制第一岛链

根据台湾国防部的统计，两天的军演期间，中国军方出动了数十艘军舰以及至少111架飞机，其中包括苏30战斗机以及具有核打击能力的轰6轰炸机，军演范围则包括台海周边海域以及台湾和菲律宾之间的巴士海峡。一位不愿具名的台湾高阶国安官员对路透社表示，中国军机在巴士海峡东端附近模拟了对外国船只的攻击，海警船也在台湾东岸海域模拟检查民用船只，说明北京正在借军演全面演练夺取第一岛链以西地区的完全控制权。

中国人民解放军东部战区5月24日则表示，演习第二天的目的是为了“岛链内外一体联动，检验联合夺权、联合打击、要域占控能力”。中国官方媒体新华社也援引国内军事专家的分析称，此次军演让中国海军军舰“前所未有地接近台湾海岸”。

美中防长即将会晤

联合国秘书长古特雷斯已经通过其发言人“敦促相关各方不要采取可能导致该地区紧张局势升级的行为”。欧盟对外事务部（EEAS）则发布声明指出，中国环台军事活动提高了海峡两岸紧张情势，保持台海现状是欧盟的直接利益，欧盟反对任何以武力或胁迫方式片面改变现状的行动，呼吁各方克制、避免进一步升高局势，并透过对话解决问题。

美国国务院也在一封回复台湾中央社的电子邮件中呼吁北京克制、勿藉机挑衅。

美国国防部则在5月24日夜间宣布，国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)将在下周前往新加坡参加香格里拉对话会时与中国国防部长、海军上将董军进行会晤。这也将是近一年半以来美中两国防长的首次实质性会谈，在台海局势紧张的背景下尤为外界所期待。

近期，美中两国一直在加强沟通，以避免摩擦升级。就在4月，美国国务卿布林肯访问了北京与上海。

（路透社、法新社、美联社等）



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