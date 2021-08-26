 台海争议 立陶宛召回驻华大使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台海争议 立陶宛召回驻华大使

立陶宛9月3日表示，该国已召回驻北京大使，以便进行进一步协商。此前，立陶宛和台湾共同宣布，将在首都维尔纽斯设立台湾表处，而非像其他国家一样仅以“台北”名义开设办事处。北京将此举视作对“一个中国”政策的挑战。

立陶宛外交部表示，尽管召回了驻华大使，但是其驻北京大使馆仍然在正常工作

立陶宛外交部表示，尽管召回了驻华大使，但是其驻北京大使馆仍然在正常工作

(德国之声中文网)台湾方面今年7月宣布，将在立陶宛首都维尔纽斯设立台湾代表处。这也是第一个设立在和中国建有正式外交关系国家的"台湾代表处"。在其他欧洲国家，台湾的外交机构只能以非官方的"台北办事处"、"台北代表处"形式存在。

为了表达对立陶宛方面的不满，中国政府8月10日要求立陶宛撤回驻华大使。在台湾方面宣布了新的代表处后，中国方面也宣布召回驻立陶宛大使。

立陶宛外交部日前表示，尽管召回了驻华大使，但是其驻北京大使馆仍然在正常工作。8月21日，立陶宛外长还曾与美国国务卿通话，就"双边协调行动"达成了共识，以帮助这个波罗的海沿岸国家抵御来自中国的压力。

对于北京而言，台湾牵涉最为敏感的领土问题。北京的"一个中国"原则将已经民主化的台湾视作中国的一部分。任何暗示台湾已经是独立国家的言行，都会招致中国当局的怒火。

更多内容：中国施压立陶宛 会否影响欧洲对台湾态度？

(路透社)

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

DW.COM

美国重申支持立陶宛与台湾发展互惠关系

美国副国务卿舍曼周五与立陶宛外长兰斯伯格斯通话，重申美国对立陶宛与台湾往来的支持。台湾外交部则感谢美国展现全球民主阵营领袖风范，在民主国家面对专制政体胁迫时，公开且坚定表达支持。  

相关内容

Links:National Flag of the Peoples Republic of China Wind. 28.09.2020 Bildnachweis picture alliance / Zoonar | Marko Beric Rechts: Beautiful national state flag of Lithuania fluttering at sky background. Low angle close-up Lithuania flag 3D artwork. 16.11.2020 Bildnachweis picture alliance / Zoonar | Leonid Altman

中国施压立陶宛 会否影响欧洲对台湾态度？ 26.08.2021

立陶宛与台湾关係升温，中国开始透过外交及经贸手段施压立陶宛。德国之声访问专家学者，了解中国与立陶宛关係的恶化对欧洲，尤其是另外两个波罗的海国家带来什麽启示。

In this April 12, 2018 photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, left, speaks after he reviewed the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy fleet in the South China Sea. China has announced live-fire military exercises in the Taiwan Strait amid heightened tensions over increased American support for Taiwan. The announcement by authorities in the coastal province of Fujian on Thursday was accompanied by a statement that the navy was ending a three-day exercise in the South China one day early. (Li Gang/Xinhua via AP) |

德语媒体：阿富汗乱军与台海局势 30.08.2021

阿富汗的混乱局面令美国的国际形象大受影响，对台湾而言，美国还是一个值得信赖的盟友吗？一旦北京武力攻台，华盛顿会出手相救吗？

Links:National Flag of the Peoples Republic of China Wind. 28.09.2020 Bildnachweis picture alliance / Zoonar | Marko Beric Rechts: Beautiful national state flag of Lithuania fluttering at sky background. Low angle close-up Lithuania flag 3D artwork. 16.11.2020 Bildnachweis picture alliance / Zoonar | Leonid Altman

立陶宛与中国起摩擦 环球时报：不排除断交可能 11.08.2021

台湾在立陶宛设立「台湾代表处」引发中国不满，中国10日宣布召回其驻立陶宛的大使。中国环球时报称，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。

广告

媒体看中国

China Shenzhen Deng Xiaoping

德语媒体：致富不再光荣？

中国改革开放初期，“致富光荣”曾是一句流行的口号，而那些致富了的私营企业家们，现在却因习近平‘共同富裕’的号召而显得有些手足无措。  