台海争议 立陶宛召回驻华大使

(德国之声中文网)台湾方面今年7月宣布，将在立陶宛首都维尔纽斯设立台湾代表处。这也是第一个设立在和中国建有正式外交关系国家的"台湾代表处"。在其他欧洲国家，台湾的外交机构只能以非官方的"台北办事处"、"台北代表处"形式存在。

为了表达对立陶宛方面的不满，中国政府8月10日要求立陶宛撤回驻华大使。在台湾方面宣布了新的代表处后，中国方面也宣布召回驻立陶宛大使。

立陶宛外交部日前表示，尽管召回了驻华大使，但是其驻北京大使馆仍然在正常工作。8月21日，立陶宛外长还曾与美国国务卿通话，就"双边协调行动"达成了共识，以帮助这个波罗的海沿岸国家抵御来自中国的压力。

对于北京而言，台湾牵涉最为敏感的领土问题。北京的"一个中国"原则将已经民主化的台湾视作中国的一部分。任何暗示台湾已经是独立国家的言行，都会招致中国当局的怒火。

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(路透社)

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