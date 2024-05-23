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台海两岸
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台海两岸
中华人民共和国视台湾为分离省份，坚持对台湾的主权拥有。台湾坚持自己的中华民国独立主权地位。
跳转至下一栏 每日新闻
每日新闻
2024年5月23日
2024年5月23日
中国宣布对美军工企业实施反制措施
2024年5月22日
2024年5月22日
消息人士：一旦中国侵台 ASML可远程瘫痪台积电EUV
2024年5月21日
2024年5月21日
德国会议员证实 萧美琴3月造访德南遭柏林拒绝
2024年5月20日
2024年5月20日
蔡英文卸任台湾总统 拎两只爱猫搬离总统府
2024年5月20日
2024年5月20日
赖清德正式就任 对中喊话：尊重台湾人选择
2024年5月18日
2024年5月18日
美驻日大使访与那国岛 强调威慑力重要性
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深度报道
台湾国会职权修法 民众爆发抗议
台湾国会职权修法 民众爆发抗议
台湾总统赖清德就任之际，在立法院占多数的在野党推动一项法案，引发争议。在野党称，该法案旨在给予立法机构更多监督政府的权力。但法案的推进过程以及一些条款引发民众抗议。
政治
2024年5月22日
2024年5月22日
6 张图
梵蒂冈希望在中国设立常设办事处
梵蒂冈希望在中国设立常设办事处
梵蒂冈国务卿、枢机主教帕罗林表示，梵蒂冈希望在中国设立常设办事处。中国外交部回应表示：“我们愿同梵方共同努力，推动中梵关系不断改善。”这一消息也引发台湾与梵蒂冈邦交不稳的担忧。
政治
2024年5月22日
2024年5月22日
德国执政党议员：台湾已是独立民主国家
德国执政党议员：台湾已是独立民主国家
尽管#德国官方自1972年起就坚持“#一个中国政策”，但是此次随德国联邦议会代表团前往#台湾观看总统就职典礼的执政党议员Katrin Budde却在接受DW专访时反复说，台湾已经 是一个独立的民主国家。
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
01:31 分钟
布林肯祝贺赖清德 北京：美方向“台独”分裂势力发出严重错误信号
布林肯祝贺赖清德 北京：美方向“台独”分裂势力发出严重错误信号
昨天美国国务卿布林肯在第一时间发表书面声明祝贺赖清德就任台湾总统，他同时称赞蔡英文在过去8年间强化了美台之间的联系。中国外交部对此表达强烈不满。外交部发言人指责布林肯的做法严重违背美国做出的政治承诺。
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
客座评论：赖清德520演讲为何触痛中国大陆当局？
客座评论：赖清德520演讲为何触痛中国大陆当局？
政治评论员邓聿文认为，赖清德520就职演说公开把大陆说成是对台湾的威胁和对世界和平稳定的最大挑战，通篇没有"台独"二字，但处处是台独的身影。未来两岸的对撞会逐步升高。
邓聿文
评论
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
德语媒体： 不亢不卑 维持现状
德语媒体： 不亢不卑 维持现状
台湾新总统赖清德就职之后，台海局势能否出现缓和，亦或会变得更加紧张？德语各大媒体都希望从赖清德的就职演说中为上述问题找到答案。
媒体
2024年5月21日
2024年5月21日
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跳转至下一栏 焦点话题
焦点话题
记者无疆界组织：全球新闻自由度仍在恶化
记者无疆界组织最新发布的新闻自由排行榜令人沮丧：在越来越多的国家中，民众无法获得独立新闻，其中36个国家的新闻自由度变得极为糟糕。
政治
2024年5月3日
2024年5月3日
国际人权专家：台湾人，勇敢废死吧！
台湾宪法法庭首度辩论“死刑是否违宪”，前联合国酷刑问题特别报告员诺瓦克（Manfred Nowak）在台接受DW专访。他强调，很多人说同婚不符合亚洲价值，但台湾还是做到了；有死刑的国家越来越少，也许最后只剩中国跟台湾。
政治
2024年4月26日
2024年4月26日
被害者家属成废死律师 台湾激辩死刑存废
台湾宪法法庭23日针对“死刑是否合宪”展开历史性辩论，律师、法务部、专家与大法官从死刑是否侵害人性尊严、判决是否具有“恣意性”等展开言词攻防。台湾会不会从此废除死刑，释宪最快3个月内就会有结果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
台湾太阳花学运十週年 林飞帆首度重返议场
想到台湾太阳花学运，第一个出现在脑海的画面是什么？这场撼动台湾社会的运动已经过去十年了。这十年间，学运领袖林飞帆从在街头冲撞的青年，到走入体制的政治幕僚。DW与林飞帆一起重返立院议场，听听他为何做出这样的决定？他在这十年经历了哪些挣扎？此刻他是如何看待这场运动与自己？
政治
2024年3月16日
2024年3月16日
08:12 分钟
墙外文摘:制止中国越线 赖清德当学菲律宾
有评论指出，赖清德的胜选为台湾提供了一个机会，使其对北京的军事侵略能够采取一种更透明的、类似于菲律宾的做法。同时，华盛顿还应与台北协调，以更有效的方式遏制中国的挑衅。
媒体
2024年3月3日
2024年3月3日
台湾前总统马英九专访
台湾大选在即，前总统马英九接受DW专访。去年才访中的马英九反復强调，他8年任内台海平静无波，现在的备战思维恐带来灾难。他也提到了两岸统一的条件就是和平跟民主，要由人民决定，并强调要试图说服北京，“以武力作为最后的手段，可能永远也得不到台湾。”
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
09:19 分钟