台海两岸关系面临春暖花开还是料峭春寒？  

（德国之声中文网）昨天（3月7日），中国国务委员兼外交部长王毅在两会记者会上回答有关美国对台政策相关问题时强调，“海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变”。他同时表示，“一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间”。

当晚，台湾陆委会以书面形式回应称，“台湾坚定维护国家主权与民主自由的立场，始终一贯；中华民国是主权国家，‘台湾从来不是中华人民共和国的一部分’，台湾有权利与国际社会正常交往，‘台湾的前途更只有台湾2300万人民有权决定’”。

陆委会还表示，维护台海和平稳定，是双方共同责任， “而非一方以威吓打压将片面主张强加于另一方”。陆委会呼吁”中共当局正视与尊重两岸现实与台湾民意，思考良善举措，优先透过建设性的对话与交流，保障两岸人民权益，才有助于逐步化解分歧“。

不排除参加2024年台湾总统大选的台湾资深媒体人赵少康今天在网路节目《乡民来冲康》上问，两岸“为何要统一”？他说，他要问王毅3个问题： 首先是统一有何好处？其次就是要说明如何统一，以及何时统一？他还在节目中表示：“不能说我就是要跟你统一，不统一我就打你，这就恶霸了啊！”他说中国大陆要用道理说服台湾统一，这样才能争取台湾人的认同。

今年中国两会到目前为止，除了王毅在记者会上对台湾问题做出的表态， 中国国务院总理李克强在人大开幕式上所作的年度政府工作报告中也提到，要坚持对台工作大政方针，坚持“一个中国”原则和“九二共识”，推进两岸关系和平发展和祖国统一。高度警惕和和坚决遏制“台独分裂活动”。另外，中共中央政治局常委、中国全国政协主席汪洋在参加台湾代表团审议时指出，台海形势依然严峻复杂，风险挑战不可低估，但主动权和主导权始终在中国大陆这一边。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳在接受德国之声采访时分析指出，中国大陆在两会期间如果有重要的涉台工作讲话，“一定是由最高领导人习近平发表”。他补充说，2019年3月10日，习近平在参加人大会议福建代表团审议提出推动两岸融合发展之后并没有再针对台湾问题单独发表过讲话。

他进一步指出，今年两会上中国大陆显然把重点先放在香港议题。“‘急港、缓台’，或者说‘先港、后台’，”张五岳说，“今年人大唯二的重要议题除了十四五规划之外就是针对香港选举制度的改革。”

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虽然去年11月，中国国台办发言人在记者会上两次被问到今年两会是否会制定反独法或者统一法，当时国台办发言人并未做出完全否定的表态，但是台湾议题并未被列入今年的人大会期。张五岳表示，“由此来看，今年两岸关系在受到美中关系、中共建党百年以及十四五规划的影响之下，对台工作仍然集中于三个重点：一中的反独、一中的促融和一中的促统”。

两岸对台独定义的认识区别

今年2月23日，台湾新任陆委会主委邱太三正式走马上任。 就职仪式上，有媒体问，中国外长王毅前一天发表演说时呼吁美国“停止纵容台独”，邱太三对此有何回应？邱太三回答说， “两岸交往几十年，大家对某些名词定义可能鸡同鸭讲”。他说，陆方的台独概念，在台湾本来就众说纷纭。他强调身为中华民国政府、台湾，坚持底线就是国家主权以及台湾民主。他说他不太清楚对岸对于“台独”的定义为何，会再进一步​​了解。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳在接受德国之声采访时表示，两岸在对“台独”的定义上的确存在认识区别。他说，两岸是否存在互信也会导致对这个问题看法存在差异。他说：“我想，邱太三的讲话用比较婉转的方式表达，两岸在基本的政治互信、两岸对台独的认定上存在基本差距。从这个角度来看，我们可以感受到当前两岸关系受到美中大国博弈关系的影响制约，另外，两岸各自的领导人都有很强的底线思维，都有很强的使命感。其次，两岸目前的民意无法透过交流实现相互理解，而且民意的对峙出现升高的趋势。在这些综合因素的影响下，两岸当局可能短期内很难找到政治互信，或者找到‘九二共识’的替代版。 ”

春暖花开还是料峭春寒？

邱太三在接任陆委会主委的仪式上还表示， 面对后疫情时代两岸交流也会恢复，势必要能有系统推动、建置。“这段时间有很多两岸好朋友、两岸人民共同的期待，期待两岸未来能够春暖花开”。

此后，中国大陆国台办发言人马晓光回应表示，“两岸关系曾经有过春暖花开。春暖需要有东风，花开需要有雨露。东风、雨露就是‘九二共识’。如果台湾的先生们有这样的期待，愿意顺从两岸同胞的意愿，那就回到坚持‘九二共识’的共同政治基础上来。这是关键。”

不过邱太三上任不到一周， 2月26日 中国海关总署就发布公告称，因检测出有害生物 ，自3月1日起暂停进口台湾的凤梨（菠萝）。 中国大陆是台湾凤梨主要的出口地区，占出口总量9成以上。

中国大陆对台湾执行的凤梨禁令引起台湾岛内一定的不安感。果农担忧凤梨之后莲雾、释迦等水果也可能遭禁。

那么，两岸关系究竟是会迎来“春暖花开”，还是遭遇“料峭春寒”呢？ 台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳认为，相较于去年一年，两岸关系的氛围已经有所改善。“主要原因是美国新任总统拜登上台之后虽然美中关系是对抗的、美台关系是强化的，但是一些意外或者不可预测的因素大大地降低了，”他说，“如果双方创造比较好的氛围，创造民间交流的条件，在疫情过后进一步展开经贸社会文化领域的交流，这是可能的。”

他强调，中国大陆方面想表达的是，两岸如果没有互信，不可能谈判协商；没有互信，交流不可能不受影响。

他最后指出，“两岸氛围虽然相较于去年出现正面发展，但仍不足以创造两岸政治互信，不足以创造两岸谈判协商，不足以创造两岸双方公权力进一步加强交流与合作”。

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