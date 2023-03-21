台洪关系恶化 AIT警告：中国常许下空头承诺

（德国之声中文网）自从洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）上周表示希望与中国建交之后，洪国总统府本周四（3月23日）证实，其外长已经率领访团于周三前往北京，此举暗示该国或将同时与台断交。消息曝光后，台湾外交部也于23日宣布立即召回驻洪大使表达强烈不满。

根据《联合报》报导，台湾驻洪大使张俊菲周六早上抵达台湾，面对媒体提问到洪都拉斯要求庞大贷款问题，她仅表示「我们都尽了最大善意」，称「一切都由外交部回应」。

美国尝试与洪都拉斯斡旋

位于中美洲的洪都拉斯是仅存14个承认在台湾的中华民国政权的国家之一。尽管目前中国和洪都拉斯尚未宣布已建立外交关系，但此事件使得美国担心北京在其「后花园」扩大影响力。有消息指出，美国尝试在洪都拉斯尚未与中国达成正式协议前，劝说洪都拉斯打消与中国建交的计划。

美国在台协会（AIT）周六表示，中国常以不会兑现的承诺换取外交认可，而台湾则是一个可靠的、民主的伙伴。一位美国在台协会的发言人提到：「我们强烈鼓励所有国家扩大与台湾的接触，继续站在民主、善治、透明和遵守法治的一边」。他也指出：「无论洪都拉斯的决定如何，美国将继续根据我们长期的『一个中国政策』深化、扩大与台湾的接触」。美国和台湾没有正式建交，但却是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。

位于台北市的美国在台协会办事处

台湾中美洲邦交仅剩三国

洪都拉斯事件发生在台湾总统蔡英文下周对中美洲进行访问之前，预计她将在途中过境美国时于洛杉矶会见美国众议院议长麦卡锡。消息人士曾向路透社透露，北京原计划下半年才开始采取行动策动洪国倒戈，因蔡总统访美才将计划提前。

自2016年蔡英文上任台湾总统以来，巴拿马、多米尼加共和国、萨尔瓦多和尼加拉瓜都纷纷倒向北京，如今台湾在中美洲的邦交国除了洪都拉斯之外，仅剩贝里斯和危地马拉。

过去有不少洪都拉斯人到台湾学习，其中许多人在取得学位后留在台湾工作，在台北的洪都拉斯社群周六相约在国立台湾大学参加「感谢台湾」活动并接受媒体访问。在台湾完成学业的洪都拉斯人帕雷斯向《自由时报》表示，在新闻中只看到台洪关系恶化，但没人说出洪都拉斯人的心声。他提到，台湾在过去在教育、科技、医疗方面给了洪都拉斯许多帮助，不论台洪关系如何，他未来都希望能继续留在台湾工作。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。2023年3月，洪都拉斯总统卡斯特罗表示将寻求与中国建立外交关系，这是她此前在竞选中做出的承诺。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（路透社、联合报、自由时报）

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