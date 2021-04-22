台欧互惠有谱? 蔡英文提半导体合作

（德国之声中文网）台湾作为芯片的主要生产国，台湾总统蔡英文周一(5月10日)提出与欧盟合作，在全球芯片短缺的情况下打造半导体供应链。

蔡英文在哥本哈根民主高峰会上的视讯会议发表演说：「台湾将继续与欧盟及其他民主夥伴携手，打造出更坚韧的关键物资供应链，包括半导体和医疗用品等。」

蔡英文再次呼吁要协商台湾与欧盟的双边投资协定。她强调，这能向外界传达双边夥伴关系与共同价值，「双边投资协定不仅有助确保供应链，也能保护我们在地缘政治和经济上的共同利益。」

台湾拥有世界上最大和最先进的芯片厂，其中，台积电在市场上处于领先地位。

4月28日，台湾的经济部长王美花被问及欧盟邀请台积电设厂议题时表示，台湾与欧盟的产业合作密切，但台积电是否要到欧盟设厂，台积电自己有其全球布局和商业策略考量。

4月15日，台积电总裁魏哲家在该公司第一季的电话会议中就曾说：「我们目前没有在其他地区，比如在欧洲的扩厂计画，但我们不排除任何可能性。」

上周，华盛顿宣布向台湾的芯片制造商施压，不顾芯片短缺已经影响到多个行业的情况，华盛顿要求他们将部分产能分配给美国的汽车制造商。业内人士预计，芯片短缺将持续几个月。

「我国政府充分明了区域安全所遭受的威胁，因此积极强化国防战力，捍卫民主。」蔡英文补充说，「台湾也和全球夥伴密切合作，共同确保区域的安全及稳定。」

美国总统拜登将在不久的将来宣布他对中国的战略，越来越多的人也呼吁他作出明确的公开承诺，若中国入侵，能在军事上保卫台湾。

哥本哈根民主高峰会由民主联盟(Alliance of Democracies)组织，该组织在3月份成为北京制裁的目标，由前北大西洋公约组织秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）创立。

（法新社、路透社等）

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