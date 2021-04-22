 台欧互惠有谱? 蔡英文提半导体合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2021

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时政风云

台欧互惠有谱? 蔡英文提半导体合作

台湾总统蔡英文周一在哥本哈根民主高峰会的视讯会议上发表演说，表示会与欧盟联手，打造半导体在内的关键物资供应链。

台湾总统蔡英文5月10日在哥本哈根民主高峰会上发表视讯演说。

台湾总统蔡英文5月10日在哥本哈根民主高峰会上发表视讯演说。

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台积电创办人张忠谋周三在一场演讲中呼吁台湾政府丶社会与台积电应共同守住台湾的半导体製造。全球价值链专家告诉德国之声，台积电未来仍会受到美丶中更多压力。

美国总统拜登向高科技行业总裁们发出强烈呼吁，要求他们为解决芯片短缺的问题贡献力量。美国的芯片和半导体元件供应出现缺口，使本土经济受到影响。白宫计划出资数十亿美元推进芯片的生产。

今天的中国政府已认定美国衰落，习近平在内部讲话中多次做出类似表态。雄心勃勃的北京是否有超越华盛顿的本钱，双方的实力对比以及未来发展趋势究竟如何？政治学者张俊华进行了一番梳理分析。

在中国加强对台施压下，美国是否应该明确表态会在战事中协防台湾，在美国引起争辩。德国之声访问两位军事专家分析其中利弊。

（德国之声中文网）台湾作为芯片的主要生产国，台湾总统蔡英文周一(5月10日)提出与欧盟合作，在全球芯片短缺的情况下打造半导体供应链。

蔡英文在哥本哈根民主高峰会上的视讯会议发表演说：「台湾将继续与欧盟及其他民主夥伴携手，打造出更坚韧的关键物资供应链，包括半导体和医疗用品等。」

蔡英文再次呼吁要协商台湾与欧盟的双边投资协定。她强调，这能向外界传达双边夥伴关系与共同价值，「双边投资协定不仅有助确保供应链，也能保护我们在地缘政治和经济上的共同利益。」

台湾拥有世界上最大和最先进的芯片厂，其中，台积电在市场上处于领先地位。

4月28日，台湾的经济部长王美花被问及欧盟邀请台积电设厂议题时表示，台湾与欧盟的产业合作密切，但台积电是否要到欧盟设厂，台积电自己有其全球布局和商业策略考量。

4月15日，台积电总裁魏哲家在该公司第一季的电话会议中就曾说：「我们目前没有在其他地区，比如在欧洲的扩厂计画，但我们不排除任何可能性。」

上周，华盛顿宣布向台湾的芯片制造商施压，不顾芯片短缺已经影响到多个行业的情况，华盛顿要求他们将部分产能分配给美国的汽车制造商。业内人士预计，芯片短缺将持续几个月。

「我国政府充分明了区域安全所遭受的威胁，因此积极强化国防战力，捍卫民主。」蔡英文补充说，「台湾也和全球夥伴密切合作，共同确保区域的安全及稳定。」

美国总统拜登将在不久的将来宣布他对中国的战略，越来越多的人也呼吁他作出明确的公开承诺，若中国入侵，能在军事上保卫台湾。

哥本哈根民主高峰会由民主联盟(Alliance of Democracies)组织，该组织在3月份成为北京制裁的目标，由前北大西洋公约组织秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）创立。

（法新社、路透社等）

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