 台欧举行经贸对话会议 中方表示反对 | 经济纵横 | DW | 03.06.2022

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经济纵横

台欧举行经贸对话会议 中方表示反对

6月2日，台湾和欧盟举行首次部长级经济对话。台湾经济部将其视为台欧盟关系获得重大突破。中国驻欧盟使团发言人回应称，敦促欧方恪守一个中国原则，不与台湾进行任何形式的官方往来。

EU Taiwan Handels- und Investitionsdialog 2022 | EU-TW Trade and Investment dialogue 2022

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，昨天（6月2日）台湾经济部长王美花与欧盟执委会贸易总署长魏恩德（Sabine Weyand）共同主持“台欧盟经贸对话会议”。双方在会中同意设立平台，以利工作阶层持续讨论，并在数位经济、贸易便捷化、半导体供应链韧性等议题进一步讨论合作的可能性。

台湾经济部表示，这次对话是首次部长、总署长层级对话，可视为台欧盟关系获得重大突破。

经济部贸易局发布的新闻稿指出，台欧盟关系日益紧密，欧盟去年9月公布“欧盟印太合作战略”时指出，将与台湾寻求深度的贸易与投资关系，并将在半导体方面与台湾等伙伴合作；双方都坚持自由、民主、人权等价值，加上台湾为欧盟重要经贸伙伴，“今天（2日）的经贸对话会议，是台欧盟关系的重要里程碑”。

中央社报道指出，欧盟是台湾第5大贸易伙伴，2021年双边贸易额达687亿美元，较2020年成长32.45%；在投资方面，欧盟为台湾最大外资来源。自2016年至今，台湾对欧盟投资金额也大幅成长，约54.2亿美元，占历年总投资额66.8%。

中国驻欧盟使团发言人对此回应表示，一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是中欧建交和发展双边关系的政治基础。

中国驻欧盟使团发言人强调，中方一贯坚决反对建交方与台湾进行任何形式的官方往来。敦促欧方恪守一个中国原则，不与台湾进行任何形式的官方往来。

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