台方拟亲自赴港 押解陈同佳返台受审

(德国之声中文网) 台湾陆委会週二傍晚 (10月22日) 临时召开记者会，公佈当局已经致函和致电香港政府，将会派出检警人员到香港押解明天出狱的陈同佳，以及接收港方的证据。陆委会副主委邱垂正呼吁港府依照承诺提供合法协助，把相关证据交予台方人员，包括台方去年两次提出的刑事司法互助请求、陈同佳在港的认罪书和庭讯口供等。

邱垂正说台港两地都对此案有管辖权，基于便利性应先由港府优先审理。但他强调台湾政府不卸责，没有拒收的问题，并称「香港不办，我们来办」。他说此案涉及重罪，不希望出现法律空窗期，促请港府协助以免疑凶逍遥法外。

陈同佳将于週三 (10月23日) 刑满出狱，他上週写信给香港特首林郑月娥，表示愿意自行到台湾「自首」。早前有报导指，身兼北京市政协的圣公会秘书长管浩鸣到狱中劝服他，并称陈希望「自首」以求减刑。根据台湾法规，杀人罪最高可判死刑，由于台方早已向陈同佳发出通缉令，因此他自愿回台也不算「自首」，只属「投案」。台湾法务部常务次长张斗辉在记者会上仅称，法院会公正审理，并依法保障他的权利。

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台港政治角力

就在前一天 (10月21日)，陆委会和法务部在记者会上表示，处理陈同佳案的前题是港府要答应与台湾达成司法互助协议，并要求港府继续先由香港法庭裁定管辖权谁属。但是香港保安局当晚回应说，陈同佳出狱后赴台「自首」是个人意愿，法理上不存在障碍，与长期刑事司法协作也无关。台湾总统蔡英文批评港府不负责任，香港政务司司长张建宗则反驳台方「以政治凌驾公义」。

去年二月，当时19岁的陈同佳与怀有身孕的女友潘晓颖到台北旅游，期间二人发生争执，陈同佳涉嫌把女友杀死并弃尸后潜逃返港。由于港台之间没有签订引渡协议，港府无法把他移交至案发地台湾受审。

港警去年三月以谋杀罪拘捕他，他向警方承认杀人，但当局只能以处理赃物的洗黑钱罪提告，最终法庭判处29个月监禁。港府遂于今年二月提出修订《逃犯条例》，但引渡范围扩展至中国内地，引爆连串反抗运动。

李芊(综合报导)