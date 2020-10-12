 台政治学者：两岸政治对话? 近期毫无可能 | 评论分析 | DW | 12.10.2020

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评论分析

台政治学者：两岸政治对话? 近期毫无可能

蔡英文总统在今年的“双十讲话”中表示愿在“对等尊严”下与中国大陆展开对话。台湾政治大学的丁树范指出，由于两岸都把前提条件讲得很清楚，因此这种对话几乎不可能进行。他认为，蔡英文之所以做出这样看似缓和的表态，主要是出于台湾内政因素。

Taiwan | Nationalfeiertag in Taipei | Präsidentin Tsai Ing-wen (Sam Yeh/AFP/Getty Images)

蔡英文的双十演说为何变调？

德国之声：蔡英文总统的"双十讲话"后，许多西方媒体认为这代表台湾的立场与去年相比明显缓和，而中国大陆的《环球时报》等媒体则认为这只不过是蔡英文当局面对北京的高压而作出的"策略性软化"。蔡英文的两岸立场到底是否出现了重大转变？

丁树范：不能说蔡英文的立场没有缓和，但是她的基本调子和去年相比还是一样的，坚持"和平、对等、民主、对话"这"八字方针"。只不过她表达的顺序有些变化。

德国之声：可是我们注意到，2019年10月10日蔡英文在演讲中曾经抨击中国的所谓"一国两制"，还强调必须要站出来捍卫民主和自由，但是今年的演讲中这些字眼全然不见，反而出现了"改善两岸关系"、"促进两岸对话"。难道这样的变化不大吗？

丁树范：的确是有些不太一样。我认为，这是因为去年的演讲还牵涉到台湾国内的选战，时间点距离今年1月的大选相当近，因此蔡英文必须要表现出相对强硬的姿态。但是今年则没有这种选战压力。就台湾内部政治而言，她必须在某些时候对中国大陆进行强硬表态。就连国民党，最近也在立法院推动通过了两项强硬的决议，希望和美国恢复外交关系、希望联合美国抵御中共。国民党此举也是在求生存，其影响力正越来越弱，因为被认为是亲中国大陆的政党。所以，蔡英文一年前所面临的环境，和如今完全不同。

德国之声：您认为蔡英文的语气转变，很大程度是因为台湾内部政治因素？

丁树范：对，去年面临选举，她必须强硬。今年已经当选了，所以不需要那么强硬了。当然她的原则并没有变，只不过在某些表达上看上去软了一点。

DW.COM

台湾总统蔡英文10月10日在中华民国109年国庆日大会上发表长篇演说，全面概括总结了台湾目前的发展状况，并用相对缓和的语气向中国方面发出了争取稳定和平的信号。

福建漳州古雷港经济开发区管理委员会10日宣布，解放军某部定于10月13日至17日在古雷半岛东侧海域进行实弹射击。​同一日，台湾总统蔡英文发表中华民国109年国庆讲话，她提到希望在对等尊严下与中国大陆展开有意义对话。

周日，央视新闻联播节目报道称，中国国家安全机关近期组织实施“迅雷-2020”专项行动，“打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件”。台湾亲绿媒体《自由时报》称这是大陆对台采取的“文攻武吓”。

蔡英文的“双十”国庆讲话对两岸兹事体大，台海是战是和，在当下这个特殊时刻，很大程度上取决她的国庆讲话如何看待两岸情形及其采取的应对方式。 客座评论员邓聿文认为，这是蔡此次讲话受到美中台乃至国际社会关注的原因。

德国之声：除了台湾内部政治，外部因素又有多大的影响力呢？毕竟北京对台湾的威慑在不断升级。

丁树范：如果我们关注一下台湾最近的民调数字，就会发现七成台湾老百姓不认为北京真的会武力攻台。也就是说，台湾民众认为北京只不过是在威吓而已。至于北京进行威慑的动机，台湾方面有着不同的解读，有观点认为这是为了阻止台湾和美国走得更近，还有人则认为这是习近平一贯的转移视线的做法。毕竟，中国大陆最近的经济状况也不太好，面临着经济转型的巨大困难，许多人因此对社会产生不满情绪，习近平需要转移一下内部注意力。

德国之声：可是北京对台湾的威慑，不仅仅包括军事层面，还有经济方面的要挟。比如在9月前，中国方面一直有声音说，可能不再延长ECFA。哪怕到现在，ECFA也依然悬在半空。经济要挟对台湾的民意以及政界又产生了多大作用呢？

丁树范：这些年，随着中国内部的一些改革或者转型要求，他们的劳力成本一直在上涨，所以台湾对中国大陆的出口贸易是在放慢的。当然不可否认，ECFA对台湾有着相当大的影响。在中国大陆的台商也正在逐渐调整，把在中国的生产线往东南亚国家迁移，这对中国经济其实也有相当大的压力。许多中国地方政府现在正努力给台商优惠条件，让他们不要迁走工厂。所以，北京如果真的拿经济作要挟，切断ECFA，这样的手段就会成为双刃剑，对两岸都造成很大的压力。习近平的政策依然是努力融合台湾经济，要是切断了ECFA，一方面给自己经济造成压力，另一方面则完全断送了融合的企图。这也是ECFA问题拖到现在依然悬而不决的原因。

德国之声：蔡英文略显模棱两可的表态，是否也是对美国大选的观望呢？美国政局的变化对台海到底会有多大影响力？

丁树范：美国大选不论是特朗普胜出还是拜登当选，都不会过多转变台海局势。毕竟，在华盛顿，反中已经成为了主流，即便民主党胜选也不会改变这一政治大趋势，只不过在细节方面可能会区别于特朗普。基本上，台美关系不会因为美国政权更迭而发生大幅度改变。

Shuh-Fan Ding (DW/Zhang Ci )

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范

德国之声：蔡英文在星期六的演讲中呼吁两岸对话，同时也特别提到了以"对等尊严"为前提。何为"对等尊严"？这一前提在现实条件下有可能满足吗？

丁树范：在现实条件下不太可能。对于北京而言，民进党当局必须先要接受"九二共识"；但是从民进党的角度出发，不管谁当总统都无法公开地说出"一个中国"。蔡英文方面认为，与中国大陆的官方层面交流不可以预设条件，这就和北京方面的要求产生了矛盾。也就是说，双方在这个问题上没有共识，因此我不觉得双方今后会有政治交流，毕竟两岸都把自己的立场讲得很清楚了。

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