台政治学者：两岸政治对话? 近期毫无可能

德国之声：蔡英文总统的"双十讲话"后，许多西方媒体认为这代表台湾的立场与去年相比明显缓和，而中国大陆的《环球时报》等媒体则认为这只不过是蔡英文当局面对北京的高压而作出的"策略性软化"。蔡英文的两岸立场到底是否出现了重大转变？

丁树范：不能说蔡英文的立场没有缓和，但是她的基本调子和去年相比还是一样的，坚持"和平、对等、民主、对话"这"八字方针"。只不过她表达的顺序有些变化。

德国之声：可是我们注意到，2019年10月10日蔡英文在演讲中曾经抨击中国的所谓"一国两制"，还强调必须要站出来捍卫民主和自由，但是今年的演讲中这些字眼全然不见，反而出现了"改善两岸关系"、"促进两岸对话"。难道这样的变化不大吗？

丁树范：的确是有些不太一样。我认为，这是因为去年的演讲还牵涉到台湾国内的选战，时间点距离今年1月的大选相当近，因此蔡英文必须要表现出相对强硬的姿态。但是今年则没有这种选战压力。就台湾内部政治而言，她必须在某些时候对中国大陆进行强硬表态。就连国民党，最近也在立法院推动通过了两项强硬的决议，希望和美国恢复外交关系、希望联合美国抵御中共。国民党此举也是在求生存，其影响力正越来越弱，因为被认为是亲中国大陆的政党。所以，蔡英文一年前所面临的环境，和如今完全不同。

德国之声：您认为蔡英文的语气转变，很大程度是因为台湾内部政治因素？

丁树范：对，去年面临选举，她必须强硬。今年已经当选了，所以不需要那么强硬了。当然她的原则并没有变，只不过在某些表达上看上去软了一点。

德国之声：除了台湾内部政治，外部因素又有多大的影响力呢？毕竟北京对台湾的威慑在不断升级。

丁树范：如果我们关注一下台湾最近的民调数字，就会发现七成台湾老百姓不认为北京真的会武力攻台。也就是说，台湾民众认为北京只不过是在威吓而已。至于北京进行威慑的动机，台湾方面有着不同的解读，有观点认为这是为了阻止台湾和美国走得更近，还有人则认为这是习近平一贯的转移视线的做法。毕竟，中国大陆最近的经济状况也不太好，面临着经济转型的巨大困难，许多人因此对社会产生不满情绪，习近平需要转移一下内部注意力。

德国之声：可是北京对台湾的威慑，不仅仅包括军事层面，还有经济方面的要挟。比如在9月前，中国方面一直有声音说，可能不再延长ECFA。哪怕到现在，ECFA也依然悬在半空。经济要挟对台湾的民意以及政界又产生了多大作用呢？

丁树范：这些年，随着中国内部的一些改革或者转型要求，他们的劳力成本一直在上涨，所以台湾对中国大陆的出口贸易是在放慢的。当然不可否认，ECFA对台湾有着相当大的影响。在中国大陆的台商也正在逐渐调整，把在中国的生产线往东南亚国家迁移，这对中国经济其实也有相当大的压力。许多中国地方政府现在正努力给台商优惠条件，让他们不要迁走工厂。所以，北京如果真的拿经济作要挟，切断ECFA，这样的手段就会成为双刃剑，对两岸都造成很大的压力。习近平的政策依然是努力融合台湾经济，要是切断了ECFA，一方面给自己经济造成压力，另一方面则完全断送了融合的企图。这也是ECFA问题拖到现在依然悬而不决的原因。

德国之声：蔡英文略显模棱两可的表态，是否也是对美国大选的观望呢？美国政局的变化对台海到底会有多大影响力？

丁树范：美国大选不论是特朗普胜出还是拜登当选，都不会过多转变台海局势。毕竟，在华盛顿，反中已经成为了主流，即便民主党胜选也不会改变这一政治大趋势，只不过在细节方面可能会区别于特朗普。基本上，台美关系不会因为美国政权更迭而发生大幅度改变。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范

德国之声：蔡英文在星期六的演讲中呼吁两岸对话，同时也特别提到了以"对等尊严"为前提。何为"对等尊严"？这一前提在现实条件下有可能满足吗？

丁树范：在现实条件下不太可能。对于北京而言，民进党当局必须先要接受"九二共识"；但是从民进党的角度出发，不管谁当总统都无法公开地说出"一个中国"。蔡英文方面认为，与中国大陆的官方层面交流不可以预设条件，这就和北京方面的要求产生了矛盾。也就是说，双方在这个问题上没有共识，因此我不觉得双方今后会有政治交流，毕竟两岸都把自己的立场讲得很清楚了。

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